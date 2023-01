Nukesta kertovasta kauhu­elokuvasta tuli viraali-ilmiö ja alkuvuoden yllätyshitti – tällainen se on

Jo ennen elokuvan julkaisua viraalihitiksi noussut M3gan hyödyntää markkinoinnissaan meemipotentiaalia.

Hittielokuvassa kauhistuttava M3gan on ”kolmannen sukupolven Android -malli”, lelurobotti.

Sosiaalisesta mediasta viraalinäkyvyyttä saanut kauhuelokuva M3gan keräsi avajaisviikonloppunaan noin 45 miljoonan dollarin (42 miljoonan euron) pääsylipputulot.

Varietyn mukaan elokuvan ennakoitiin tuottavan 17–20 miljoonaa dollaria Pohjois-Amerikassa, mutta se keräsi lopulta lipputuloja 30,2 miljoonan dollarin edestä. Suomen ensi-ilta on perjantaina 13. tammikuuta.

Tulos ennakoi jatko-osia, sillä Universalin ja Blumhousen tuottaman elokuvan budjetti oli vain 12 miljoonaa dollaria.

M3ganin on ohjannut hieman tuntematon nimi Gerard Johnstone (Housebound), mutta käsikirjoituksen ja tuotannon takana on tunnettuja kauhun tekijöitä.

Käsikirjoittajana Akela Cooper keräsi mainetta niin ikään somekuhinaa aiheuttaneesta kauhuelokuvasta Malignant (2021). Tarinasta ja tuotannosta vastaa valtavirtakauhun ykkösnimi James Wan, joka on tuottanut muun muassa Saw- ja Conjuring -sarjat.

Leluinsinööri Gemma hankkii tuotannosta hylätyn nuken seitsemänvuotiaalle sisarentyttärelleen Cadylleen M3gan-elokuvassa.

M3GAN on ”kolmannen sukupolven Android -malli”, lelurobotti. Sen suunnittelija, leluinsinööri Gemma (Allison Williams) hankkii tuotannosta hylätyn nuken seitsemänvuotiaalle sisarentyttärelleen Cadylle (Violet McGraw), joka on menettänyt vanhempansa. Gemma antaa robotille tehtäväksi suojella tyttöä, mutta tämä ottaa tehtävän turhan vakavasti.

Elokuvan ikäraja on Yhdysvalloissa vain 13 vuotta, joten mistään kovin verisestä toiminnasta ei ole kyse. Suomessa ikäraja on 16.

Kauhunystävissä nurinaa on herättänyt Varietyn mukaan se, että elokuvan ikärajaa hilattiin alas, kun traileri osoittautui hitiksi nuorison keskuudessa. Käsikirjoittaja Akela Cooper on myöntänyt, että alkuperäisessä käsikirjoituksessa oli enemmän ruumiita. Huhujen mukaan olemassa olisi myös leikkaamaton versio.

Trailerissa Tiktok-kansaa viehätti erityisesti kohta, jossa karmiva nukkerobotti tanssii pitkin jonkinlaisen toimiston käytävää murhanhimo sieluttomissa silmissään.

Elokuvan markkinointitiimi hyödynsi kohtauksen meemipotentiaalia tehokkaasti, ja ensi-illassa nähtiin kahdeksan identtisesti maskeerattua nukketanssijaa vetämässä karmivaa koreografiaa Taylor Swiftin kappaleen tahtiin.

Tanssikoreografian ujuttaminen valtavirtaviihteeseen voi johtaa näkyvyyden kannalta hyviin lopputuloksiin. Esimerkiksi Netflixin Wednesday-sarjan tanssikohtauksesta tuli viraali hitti etenkin Tiktokin tanssivideoiden myötä.

Hollywood Reporterin toimittaja Richard Newby arvioi, että M3ganista Universal on saattanut löytää Z-sukupolvelle oman ikonisen hirviönsä, siinä missä aiemmilla sukupolvilla oli Michael Myersinsa ja Scream-ukkonsa. M3ganin kaltainen tekoälyhirviö puhuttelee toimittajan mukaan Ipadit sylissä kasvaneita nuoria.

M3ganin vastaanotto kuvastaa nykyisen internetkulttuurin synnyttämiä ilmiöitä lähtien siitä, että se on luultavasti saanut myös ironiaääniä Rotten Tomatoes -kritiikkisivustolla, jossa sen arvosana on 94 prosenttia. Se on vain hieman vähemmän kuin Kummisetä-elokuvalla, Newby huomauttaa.

Mutta myös ammattikritiikkien keskimääräinen arvio on kiittävän puolella. Hieman tiukempaa seulaa hyödyntävä kritiikkejä koostava sivusto Metacritic on laskenut elokuvalle arvosanaksi 72 prosenttia, mikä perustuu 43 julkaistuun kritiikkiin. Vulturen arvion mukaan M3gan on silti enemminkin hauska kuin kuin pelottava, ja ”riittävän hyvä tammikuun elokuvaksi”.

Koska tammikuu on yleensä elokuvateattereissa hiljaisempaa aikaa, Avatarin jatko-osan ja M3ganin kävijämäärät piristävät vielä pandemiasta toipuvaa lippumyyntiä.