Ranskalaisdokumentti on napakka tiivistys Rooseveltin New Deal -talousohjelmasta

Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt lupasi kansalaisilleen onnellisia päiviä, ja onnistui.

Kolme vuotta New Yorkin pörssiromahduksen jälkeen 1932 Yhdysvalloissa oli 13 miljoonaa työtöntä ja maan kansalaisista köyhiksi luokiteltavia yli puolet. Ensi kertaa presidentiksi pyrkinyt demokraatti Franklin D. Roosevelt oli silti häpeilemättömän varma paremmista ajoista ja kampanjoi väsymättömästi vaalilauseella Happy Days are Here Again – juuri sen tunnetun laulun mukaan.

Roosevelt voitti presidentinvaalit marraskuussa 1932 kiistattomalla enemmistöllä ja sysäsi liikkeelle moniosaisen uudistusohjelman, jonka vaiheet kerrataan ranskalaisessa dokumentissa Roosevelt ja New Deal (2021).

Moniin merkittäviin taloudellisiin ja sosiaalisiin parannuksiin yhdistetty New Deal (1933–1936) oli se käsite, jolla sairasteleva Roosevelt lopulta jäi historiaan – osittain uutteran aktivistivaimonsa Eleanor Rooseveltin työn tuloksena.

Ranskalaisen Julia Bracherin kirjoittamassa ja ohjaamassa napakassa tiivistyksessä ei etsitä tähän aikaan uutta kulmaa, mutta Roosevelt ja New Deal on riittävän kiinnostava jo taiten käytetyn kuvamateriaalin ansiosta. Siinä ei ole yhtään haastateltavaa, pelkästään vanhoja filmejä ja valokuvia.

Roosevelt ja New Deal, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena.