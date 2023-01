Osa vaurioituneista teoksista voidaan korjata, arvioi kuraattori, mutta esimerkiksi Ranskan kuninkaan kellosepän 1600-luvulla valmistamaa kelloa ei välttämättä voida pelastaa.

As Mulatas -teos kärsi vaurioita viikonloppuisessa mellakoinnissa. Teosta säilytetään Palácio do Planaltossa eli presidentin virkarakennuksessa, jonka entisen presidentin kannattajat valtasivat sunnuntaina.

Viikonloppuna alkaneet levottomuudet Brasíliassa ovat tuhonneet maan kulttuurista perintöä ja historiallisesti merkittäviä ja arvokkaita taideteoksia. Brasilian presidentin kanslia kertoo, että mellakoissa tuhottiin muun muassa 1920-luvulta peräisin oleva maalaus.

Brasilian entisen presidentin Jair Bolsonaron kannattajat tunkeutuivat sunnuntaina 8. tammikuuta kongressin, presidentin ja korkeimman oikeuden rakennuksiin pääkaupungissa Brasíliassa aiheuttaen mittavaa tuhoa.

Bolsonaron tukijoukot ovat vaatineet lokakuussa pidettyjen presidentinvaalien tulosten kumoamista. Heidän mielestään aiemmin vallassa ollut oikeistopopulisti Bolsonaro voitti vaalit, kun todellisuudessa vaalit täpärästi voitti vasemmistolainen Luiz Inácio Lula da Silva.

Mellakoissa tärveltiin paitsi rakennuksia ja työhuoneita myös kanslian mukaan merkittävä määrä taidetta. Kanslian mukaan yksi pahoja vaurioita kärsinyt teos on brasilialaisen Di Cavalcantin vuonna 1928 maalaama teos As Mulatas. Maalaus on noin 1,4 miljoonan euron arvoinen ja kanslian mukaan yksi Di Cavalcantin tärkeimmistä teoksista.

Maalaukseen syntyi sunnuntain mellakoissa seitsemän repeämää, kanslia tiedottaa.

As Mulatas -teokseen tuli repeämiä mellakoissa.

Mellakoinnissa ”tuhoutui täysin” myös ainutlaatuinen kello 1600-luvulta. Ludvig XIV:n kellosepän Balthazar Martinotin valmistama kello oli aikanaan Ranskan lahja Portugalin kuninkaalle Juhana VI:lle.

Presidentin kanslian kuraattorin Rogério Carvalhon mukaan kellon tuhot ovat niin mittavat, että korjaaminen voi olla mahdotonta tai ainakin hyvin hankalaa.

Muiden vaurioituneiden teosten korjaaminen sen sijaan on Carvalhon mukaan mahdollista. Kanslian listalla on yhteensä kuusi vaurioitunutta teosta. Lista saattaa kasvaa, sillä vaurioita selvitetään edelleen ja tiloja siivotaan vielä.