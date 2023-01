Robin Packalen kieltäytyi kymmenen vuoden ajan kutsusta Euroviisuihin. Nyt hän on muuttanut mielensä, ja se on ymmärrettävää, kirjoittaa Juuso Määttänen.

Harvaa nimeä ovat suomalaiset euroviisufanit toivoneet yhtä paljon ja yhtä sinnikkäästi Euroviisuihin kuin Robin Packalenia.

Huhuja Robinin osallistumisesta Uuden musiikin kilpailuun on riittänyt useana vuonna. Fanit ovat olleet varmoja, että menevistä hittikappaleistaan tunnettu poppari olisi erinomainen edustaja Suomelle.

Huhuilla on ollut myös perää. Esimerkiksi vuonna 2019 UMK:n tuottaja Anssi Autio kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Yle oli yrittänyt houkutella Packalenia osallistujaksi.

Toisaalta: harva nimi on torjunut pyynnöt Euroviisuihin osallistumisesta yhtä usein ja yhtä sinnikkäästi kuin Robin Packalen.

Packalen on itse kertonut Ylen haastattelussa ”sanoneensa kymmenen vuoden ajan ei” Euroviisuihin osallistumiselle. HS:lle hän sanoi jo vuonna 2019, että häntä on kyselty Euroviisuihin joka vuosi.

Packalen ei ole myöskään haastatteluissa varonut sanojaan puhuessaan Euroviisuista.

”Konseptina se ei ole minun tyyppiseni. Haluan säilyttää oman artisti-imagoni enkä lähteä proggikseen, joka ei tunnu omalta”, Packalen sanoi HS:lle helmikuussa 2019.

Hän myös kyseenalaisti sen, tuoko Euroviisuissa menestyminen merkittävää hyötyä artistille.

”Kuinka monesta on kuultu sitten jälkeenpäin? No okei, on ollut Abbaa ja muuta. Mutta lähiaikoina?”

Samoihin aikoihin MTV:n haastattelussa Packalen teki myös selväksi, ettei Euroviisu-etuliite sovi hänelle.

”Olen tosin monesti sanonut, että Euroviisut ei ole sellainen konsepti, mihin haluaisin välttämättä lähteä. Siinä artisti-imago vähän vääristyy ja sen jälkeen sitä on sitten Euroviisu-etuliitteellä tunnettu artisti.”

Pikakelaus tammikuuhun 2023, ja Robin Packalen on yksi seitsemästä UMK-kilpailijasta. Ylen studiotalolla medialle järjestetyssä tilaisuudessa hän ylistää UMK:n erinomaisuutta.

Tuntuu täydelliseltä takinkäännöltä, mutta samalla hyvin ymmärrettävältä sellaiselta.

Packalen on ehtinyt pohjustaa käännöstä hyvän tovin. Syksyllä 2021 hän sanoi Ylen haastattelussa, että erityisesti Blind Channelin menestys oli saanut hänet pohtimaan asiaa uudestaan. Euroviisuista olikin ponnahtanut myös joku muu kuin Abba. Packalen myönsi, että viisut ”on alkanut näyttää kiinnostavalta konseptilta”.

UMK-lehdistötilaisuudessa Packalenilla oli selitys valmiina mielensä muuttamiselle.

Ensinnäkin oli tehty ”ihan saatanan hyvä biisi”, jota ei voinut vain julkaista normaalilla tavalla.

Toiseksi: Packalen on kuulemma juuri nyt valmis tähän. Ensimmäiset vuodet ovat menneet ”nuoruuden ja jopa lapsuuden höveliydessä”. On ollut vaikea hahmottaa isoa kuvaa.

On varmasti totta, että Packalen ei ole halunnut osallistua UMK:hon huonolla kappaleella. Yhtä lailla totta on taatusti se, että hän uskoo iän tuoman kokemuksen tekevän hänet nyt valmiimmaksi mahdollisesti edessä olevaan viisumylläkkään.

Packalen on ennen kappaleiden julkaisemista vedonlyöntisivustojen selvä ennakkosuosikki UMK-voittajaksi, eikä ihme. Myös viime vuonna suomalaiset lähettivät Euroviisuihin isoimman nimen, eli The Rasmuksen.

Ulkopuolelta analysoiden on silti helppo ajatella, että kaksi tärkeintä syytä Packalenin päätökselle ovat UMK:n valtaisa muutos ja laulajan oman uran tilanne.

Kirjoitin jo viime vuonna, että UMK elää nyt kulta-aikaansa. Se on onnistunut monena vuonna putkeen tuottamaan isoja hittibiisejä ja nostamaan artisteja suursuosioon Suomessa. Viime vuoden striimatuin suomalaiskappale oli Bessin UMK-kilpailukappale Ram pam pam. Blind Channelin kohdalla menestystä on tullut Suomen ulkopuolellakin.

Vielä vuonna 2019 tilanne oli todella erilainen. Menestys oli ollut vähäistä, UMK haki suuntaansa. Ei ollut ihme, että Packalenin kaltaiset eturivin artistit halusivat pysyä kaukana Euroviisuista.

Samalla kun UMK on nostanut profiiliaan, Packalen itse on hakenut suuntaansa. Kun alkuvuodesta 2019 hän antoi suorasanaiset kommenttinsa Euroviisuista, Packalen oli juuri palannut tauolta ja vaihtanut laulukielensä suomesta englantiin. Tähtäimessä olivat kansainväliset markkinat, taustalla iso tiimi. Maailma oli auki.

Sitten tuli koronapandemia. Packalenin maailmanvalloitus ajautui isoihin vaikeuksiin. Laulaja itsekin myönsi, että ”supervaikeaa on ollut”.

Nyt englanninkielisen uran aloituksesta on aikaa jo neljä vuotta. UMK:n lehdistötilaisuudessa Packalen sanoo, että tänä vuonna häneltä julkaistaan uusi englanninkielinen albumi. Toive maailmalle tähtäämisestä ei ole muuttunut.

”Kansainväliset markkinat ovat mielessä”, hän tiivistää.

Koska niille pääseminen ei ole onnistunut toivotusti alkuperäisellä strategialla, vaikuttaa Euroviisut nyt taatusti hyvin houkuttelevalta vaihtoehdolta.