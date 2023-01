Harry kertoi kirjassaan tappaneensa 25 Taleban-taistelijaa. Hän kiistää kerskuneensa asialla.

Britannian prinssi Harry torjuu tulkinnat, joiden mukaan hän olisi kerskunut Taleban-taistelijoiden tappamisella.

Harry avaa tiistaina julkaistussa kohutussa Spare-muistelmateoksessa (suomeksi Varamies) aikaansa Afganistanissa Apache-taisteluhelikopterin ampujana vuonna 2012 ja kertoo tappaneensa 25 Talebanin taistelijaa.

”Numeroni on 25. Se ei ole numero, joka täyttäisi minut tyytyväisyydellä, mutta se ei myöskään nolaa minua”, prinssi kertoi kirjassa.

Britannian entiset sotilaat ovat arvostelleet paljastusta kovin sanoin. Esimerkiksi entinen Britannian kuninkaallisen laivaston kontra-amiraali Chris Parry totesi Sky News -brittikanavalle, ettei 35 palveluvuotensa aikana ja taisteluihin osallistuessaan koskaan kuullut, että joku olisi kertonut lukunsa.

”Valitettavasti joudun sanomaan, että se on kömpelöä ja mautonta, eikä osoita kunnioitusta niitä ihmisiä kohtaan, jotka on tapettu”, hän sanoi.

Harryn mielestä media on käsitellyt hänen sanomisiaan tarkoituksellisesti irrallaan niiden asiayhteydestä. Hän kommentoi asiaa tiistaina yhdysvaltalaisessa The Late Show with Stephen Colbert -keskusteluohjelmassa.

”Vaarallisin valhe, jonka he [media] ovat kertoneet, on se, että olisin jollain tavalla kerskunut Afganistanissa tappamieni ihmisten määrällä”, Harry sanoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan.

Prinssi sanoi, että hänkin olisi vihainen, jos kuulisi kenenkään leuhkivan ihmisten tappamiselle.

”Sanani eivät ole vaarallisia – mutta tapa, jolla sanojani on väännelty, on hyvin vaarallinen perheelleni.”

Harry sanoi BBC:n mukaan jakaneensa Afganistan-kokemuksiaan, koska hän halusi olla rehellinen ja koska hän halusi antaa sotaa nähneille tilaa kertoa omista kokemuksistaan ilman häpeää. Tavoitteena on ollut vähentää sotaveteraanien itsemurhia, Harry sanoi.

Afganistan-kokemusten lisäksi Harry kertoo muistelmateoksessa muun muassa väkivaltaiseksi äityneestä riidasta prinssi Williamin kanssa, äitinsä kuolemasta sekä alkoholin ja huumeiden käytöstä.

BBC:n mukaan kirjaa oli keskiviikkoon mennessä myyty satojatuhansia kappaleita. Se on saanut Britanniassa yllättävänkin suopeita arviota.

HS:n Britannian kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä arvioi kirjan olevan pikkujuoruilla höystettyä mutta mukaansatempaavaa valitusta.