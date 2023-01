Jennifer Coolidge hurmasi lämpimällä kiitospuheellaan Golden Globe -gaalassa.

Yhdysvaltalainen elokuva-ja televisioalan palkintojuhlia Golden Globe palasi kahden surkean vuoden jälkeen perinteiseen juhlahumuun.

Alan tärkeimpiin palkintogaaloihin kuuluva Golden Globe on ollut viime vuosina boikottien kohteena johtuen järjestäjätahon Hollywood Foreign Press Associationin (HFPA) kyseenalaisista käytännöistä ja monimuotoisuuden puutteesta.

Järjestyksessään 80. Golden Globe -gaalan juontaja, koomikko Jerrod Carmichael ei jättänyt skandaalia mainitsematta:

”Kerron teille, miksi olen täällä. Se johtuu siitä, että olen musta”, hän sivalsi.

Toisessa vitsissä viitattiin niin ikään boikottiin, kun Carmichael tuli lavalle kainalossaan kolme Golden Globe -palkintoa ja kertoi löytäneensä takahuoneesta Tom Cruisen palauttamat pystit.

”Ehkä voisimme antaa nämä kolme vaihtokaupassa siitä, että Shelly Miscavige palautetaan turvallisesti kotiin.”

Shelly Miscavige on skientologiakirkon johtajan David Miscavigen puoliso, jota ei väitetysti ole nähty julkisuudessa 15 vuoteen. Tom Cruise tunnetusti kuuluu kyseiseen kiisteltyyn kirkkoon.

Myös toinen näyttelijäkuuluisuus sai osakseen piikittelyä gaalapuheissa.

Koomikko-näyttelijä Eddie Murphy sanoi, että on olemassa kaava, jota seuraamalla voi saavuttaa menestystä, vaurautta, pitkäikäisyyttä ja mielenrauhaa:

”On kolme asiaa: maksa verot, huolehdi omista asioistasi ja älä v*ttu sano Will Smithin vaimon nimeä.”

Tällä hän tietenkin viittasi viime Oscar-gaalan fiaskoon, jossa Smith läimäisi Chris Rockia tämän vitsaillessa hänen vaimostaan: ”Keep my wife's name out of your fucking mouth!” hän huusi Rockille tämän jälkeen.

Eddie Murphy sai Cecil B DeMille -kunniapalkinnon.

Uutistoimisto AFP:n mukaan gaalapuheet venyivät toistuvasti liian pitkiksi, vaikka niitä yritettiin perinteiseen tyyliin hillitä merkkiäänimusiikilla. Parhaan naispääosan palkinnon musikaali- tai komediaelokuvan kategoriassa saanut Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) ei kuitenkaan lopettamiseen kehottavasta pianomusiikista välittänyt vaan pamautti:

”Turpa kiinni, kiitos. Voin hakata sinut. Olen tosissani”, kamppailutaitojaan valkokankaalla esitellyt näyttelijä vitsaili.

Kolmen tunnin mittaiseksi tarkoitettu juhlalähetys venyi 20 minuutilla.

Mutta kenties eniten innostusta sosiaalisessa mediassa aiheutti kuitenkin näyttelijä Jennifer Coolidgen lämmin kiitospuhe, jossa hän ylisti White Lotus -sarjan luojaa Mike Whitea.

Parhaasta sivuosaroolista palkittu Coolidge, 61, kiitti Whitea ”uudesta alusta”, roolista, joka on palauttanut hänet valtavirran suosioon.

Hän vitsaili, että nyt jopa naapurit puhuvat hänelle ja kutsuvat juhliinsa. Coolidge jatkoi ylistystä sanomalla, että White huolehtii ihmisistä, eläimistä ja läheisistään.

”Hän yksi hienoimmista ihmisistä, joita olen koskaan tavannut. Hän herättää minussa vain niin valtavaa innostusta elämää kohtaan ja halua elää pidempään, mitä minulla ei ole aina ollut”, hän sanoi samalla kun kamerat kuvasivat kyyneliin liikuttunutta Whitea.

Coolidge voitti roolistaan Tanyana myös Emmy-palkinnon viime vuonna.

Parhaan draamaelokuvan Golden Globe -palkinnon sai tänä vuonna Steven Spielbergin osittain omaelämäkerrallisesta elokuvasta The Fabelmans, josta Spielberg voitti myös parhaan ohjaajan palkinnon.

Parhaan käsikirjoituksen palkinnon The Banshees of Inisherinin Martin McDonagh. The Banshees of Inisherin voitti myös parhaan musikaali- tai komediaelokuvan Golden Globe -palkinnon, sekä elokuvassa näyttelevä Colin Farrell sai parhaan miespääosan palkinnon musikaali- tai komediaelokuvassa.

Draamaelokuvien pääosapalkinnot menivät Cate Blanchettille (Tár) ja Austin Butlerille (Elvis).