Jeff Beck menehtyi 78-vuotiaana.

Yksi rockhistorian suurista kitaristeista, Jeff Beck, on menehtynyt aivokalvontulehdukseen. Englantilainen Beck oli menehtyessään 78-vuotias. Asiasta kertoi Beckin edustaja.

Asiasta uutisoi muun muassa Variety.

Kahdeksan Grammy-palkintoa voittanut Beck tuli tunnetuksi the Yardbirds-yhtyeestä, jossa hän korvasi kitaristina Eric Claptonin vuonna 1965. Myöhemmin Beck aloitti oman projektinsa Jeff Beck Groupin yhdessä Rod Stewartin ja Ronnie Woodin kanssa.

Rolling Stones -lehti on kuvaillut Beckiä yhdeksi merkittävimmistä kitaristeista rockhistoriassa. Jeff Beck valittiin Rock and Roll Hall of Fameen kaksi kertaa: The Yardbirsin jäsenenä 1992 ja sooloartistina 2009. Beck hallitsi niin rockin, jazzin kuin bluesinkin.

Beck esiintyi vielä viime kesänä Helsingin Kaisaniemessä yhdessä Johnny Deppin yhtyeen kanssa. He julkaisivat yhteistyössä albumin nimeltä 18 viime heinäkuussa.