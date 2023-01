20-vuotias nuorisokanava YleX pitää pintansa kaupallisten kanavien puristuksessa, ja juhlii synttäreitään yhtä aikaa vanhimman ohjelmansa kanssa.

Bileet kestävät kaksi tuntia. Rytmi jatkuu lähes taukoamatta. Dj Orion eli Juska Wendland soittaa biisejä. Hän ei siis vain laita niitä peräkkäin, vaan oikeasti soittaa niitä – miksaa, rytmittää, lyhentää, yhdistelee...

Niin hän tekee, koska hän on dj eli tiskijukka. Dj-kulttuuri syntyi 1970-luvulla diskomusiikin myötä. Tiskijukka on esiintyjä ja tähti, joka soittaa enimmäkseen muiden tekemiä taltiointeja. Dj-kulttuurilla menee edelleen lujaa klubeilla, mutta radiossa on hiljaisempaa.

Kun kaupallinen radio aloitti Suomessa 1980-luvun puolivälissä, iso levykokoelma ja taidokas levysoittimen käyttö olivat radiojuontajalle kovia meriittejä. Nykyään radion musiikki ja juonto on enimmäkseen erotettu toisistaan, ja juontajalta edellytetään lähinnä verbaalisia avuja.

Bassoradion lähetysvirtaistaminen syksyllä 2019 oli iso takaisku suomalaisen radion dj-kulttuurille. Nykyään kanavalla on enää muutamia dj-vetoisia erikoisohjelmia. Niiden ohella tiskijukat pyörittävät bileitä lähinnä YleX:llä, jolta löytyy dj Orionin lisäksi esimerkiksi ohjelmat Lyömättömät ja Sonny.

Dj Orion on näistä pitkäikäisin. 15-vuotias lähetys on myös YleX:n vanhin ohjelma. Meno ei osoita hyytymisen merkkejä. Mukaan mahtuu elektronista tanssimusiikkia laidasta laitaan, ja yleisö osallistuu aktiivisesti ohjelman tekemiseen.

Radion dj-kulttuurin ohentumisessa yksi iso poikkeus näyttää vahvistavan säännön. Matti Airaksisen nykyään juontama huippusuosittu Radio Novan Retroperjantai on lähes ainoa musiikin erikoisohjelma suuren yleisön kaupallisessa radiossa. Siitä huolimatta muualla ei ole innostuttu konseptista.

YleX viettää synttäreitään yhtä aikaa vanhimman ohjelmansa kanssa. Kanava täytti pyöreät 20 vuotta 13. tammikuuta. Julkisen palvelun nuorisokanava pitää hyvin pintansa kaupallisten kanavien puristuksessa.

Finnpanelin Kansallisen radiotutkimuksen tuoreimpien tulosten mukaan YleX on kuunnelluin suomalainen radiokanava 15–24-vuotiaiden keskuudessa, joista se tavoittaa viikoittain 17 prosenttia.

Prime timen tähtijuontajien lisäksi olennainen osa kanavan konseptia ovat iltojen musiikkiohjelmat. Vaikka niiden määrä on kanavan historiassa vähentynyt paljon, YleX:ltä voi edelleen kuulla musiikkia, jota juuri mikään muu radio ei soita. Se voi olla valttia niin kilpailevia kanavia, kuin myös esimerkiksi musiikin suoratoistopalveluja vastaan.

DJ Orion, Yle Areena sekä YleX perjantaisin klo 20