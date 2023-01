Asmodeus ja 1313 sielua

Riippuu varmasti kunkin mytologiatuntemuksesta, miten mystiseltä Juha Hurmeen Helsingin kaupunginteatterin ohjausdebyytin nimi kuulostaa. Asmodeus oli demonien kuningas, ja tässä Hurmeen kirjoittamassa teoksessa hän lyö vetoa Helvetin hovimarsalkan kanssa. Teoksen ensimmäinen puolisko on Runar Schildtin (1888–1925) Asmodeus-romaanin dramatisointi, mutta toisella puoliskolla hypätään vuodesta 1913 vuoteen 2026, jolloin Helsinki on vedenpaisumuksen vuoksi evakuoitu Lahteen. Esityksen musiikin on säveltänyt Petra Poutanen ja pääosaa esittää Vappu Nalbantoglu. Nalbantoglun ja muiden näyttelijöiden lisäksi lavalla nähdään muusikot Ville Herrala ja Piia Komsi.

Helsingin kaupunginteatteri, pieni näyttämö. Ensi-ilta 26.1.

Liisa Vuori Tellervona, Tapani Kalliomäki Maunona.

Minä, Tellervo

Kotimainen kantaesitys, ja aiheena: Tellervo Koivisto! Anna Krogeruksen kirjoittama näytelmä kuvaa Tellervo Koiviston elämää poliittisena vaikuttajana, presidentti Mauno Koiviston puolisona ja yksityishenkilönä. Ohjaaja Hilkka-Liisa Iivanaisen alkuperäisideaan pohjautuva näytelmä on intensiivinen draama, joka ei unohda Tellervo Koivistolle ominaista huumoria. Nimiroolissa eri ikävaiheissa Liisa Vuori, Laura Huhtamaa ja Annukka Blomberg.

Lahden kaupunginteatteri, Eero-näyttämö. Ensi-ilta 26.1.

Mikko Pörhölä on Litvinenko, Saana Hyvärinen vaimo Marina.

Totuuden hinta

Vastikään näyttelijäntyön professorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa aloittanut Jarkko Lahti nähdään keväällä myös näyttämöllä. Lahti tekee Putinin roolin Lahden kaupunginteatterin esityksessä Totuuden hinta. Brittiläisen Lucy Prebblen näytelmän ohjaa Anne Rautiainen, joka tunnetaan ohjaajana visuaalisesta ja komeasta tyylistään. Totuuden hinta on trillerimäinen tarina, jossa entinen Venäjän turvallisuuspalvelun agentti Aleksandr Litvinenko joutuu kärsimään paljastuksistaan traagisella tavalla.

Lahden kaupunginteatteri, Juhani-näyttämö. Ensi 28.1.

Carl Alm, Antonia Atarah ja Elmer Bäck esityksen harjoituksissa.

Lyhyt episodi sienisivilisaation universaalissa historiassa

Yhteistyössä Klockriketeaternin kanssa tehty esitys on hahmotelma tulevaisuudesta, tutkielma siitä, millaisia muodonmuutoksia ihminen ja hänen elinympäristönsä kokevat nykyisyyden ja väistämättömän maailmanlopun välillä. Teoksen tekstin on kirjoittanut venäläinen näytelmäkirjailija Mikhail Durnenkov.

Esityksen ohjaa Essi Rossi, jolta nähtiin viimeksi syksyllä 2022 Jurkassa teos Viikset. Äänimaailmasta vastaa sama suunnittelija kuin Viiksissä, Pauli Riikonen. Lavastus on venäläisen Ksenia Peretrukhinan, joka Durnenkovin tavoin elää tällä hetkellä maanpaossa. Näyttämöllä Carl Alm, Antonia Atarah, Elmer Bäck, Milla Kangas ja Kauri Sorvari.

Espoon kaupunginteatteri, Revontulihalli. Ensi-ilta 31.1.

Amira Khalifa ja Nora Raikamo hakevat Siddhartasta henkistä kehitystä Red Nose Companyn uudessa teoksessa.

Mieletön

Red Nose Companyn uudessa esityksessä klovnit Secret (Amira Khalifa) ja Tiktak (Nora Raikamo) saavat maailman mielettömyydestä tarpeekseen. He lähtevät yhdessä etsimään tietä kohti mielekkäämpää elämää, tai oikeastaan, valaistumista. Ohjenuoranaan kaksikolla on Herman Hessen Siddhartha (1930). Esityksen musiikista vastaa Suurlähettiläät-yhtyeestä tuttu Jussu Pöyhönen, joka nähdään myös näyttämöllä. Ohjauksen tekee Niina Sillanpää.

Red Nose. Ensi-ilta Kanneltalossa 1.2.

Pihla Viitala ja Juuso Timonen eläytyvät kahdeksaan eri tarinaan.

Com-passion

Aina Bergrothin kirjoittama ja Tuomas Parkkisen ohjaama episodinäytelmä vie katsojan kahdeksaan eri tarinaan 70-vuotisjuhlaansa viettävässä Teatteri Jurkassa. Mitä tapahtuu, kun helsinkiläispariskunta varustautuu Venäjän hyökkäykseen? Tai silloin, kun Tinder-ihastus poikkeaa seksille sovitusta koreografiasta? Tragikoomisten käänteiden vietävänä näyttämöllä Pihla Viitala ja Juuso Timonen.

Teatteri Jurkka. Ensi-ilta 4.2.

Heidi Herala, Aino Seppo, Seidi Haarla, Ursula Salo ja Lumi Aunio.

Ei kertonut katuvansa

Tommi Kinnusen rakastettu romaani Neljäntienristeys on sovitettu lukuisille näyttämöille ympäri Suomen. Nyt Susanna Airaksinen on dramatisoinut ja ohjaa Kinnusen Finlandia-ehdokas Ei kertonut katuvansa -romaanin Helsingin kaupunginteatterin suurelle näyttämölle. Kun saksalaiset vetäytyvät Pohjois-Norjasta 1945 ja palaavat kotimaahansa, ei heille työskennelleiden suomalaisnaisten palveluksia enää kaivata. Edessä on paluu kotiin, häpeän saattelemina. Välttääkseen vankileirin joukko naisia lähtee raskaalle ja vaaralliselle matkalle toisiaan auttaen. Näyttämöillä muun muassa Seidi Haarla, Heidi Herala ja Aino Seppo.

Helsingin kaupunginteatteri, suuri näyttämö. Ensi-ilta 9.2.

Liike ja tyhjyys on Takomon uuden taiteellisen johtajan Ami Karvosen yhdessä Kid Kokon ja Anna Mustosen kanssa tekemä.

Liike ja tyhjyys

Teatteri Takomon uusi taiteellinen johtaja Ami Karvonen on yhdessä Kid Kokon ja Anna Mustosen kanssa ajatellut, keskustellut ja kirjoittanut esityksen, jonka he esittävät ja jossa he tanssivat. Esitys lupaa katsoa rivien väliin jääviä alueita, fokuksen ulkopuolista avaruutta, jolloin esiin piirtyy maisema, johon mahtua. Esitykseen kuuluu valoteos, jonka on tehnyt Meri Ekola.

Teatteri Takomo. Ensi-ilta 9.2.

Livets summa

Joakim Grothin käsikirjoittaman ja ohjaaman teoksen keskiössä ovat muutokset. Päähenkilö on viimein itsensä kanssa sinuiksi päässyt ex-tv-julkkis Kristoffer Renn, jonka vaivalla hankitun tasapainon menneisyys kuitenkin romahduttaa. Tragikoominen draama on Teater Marsin tuotantoa ja tehty yhteistyössä Svenska Teaternin kanssa. Rooleissa Wilhelm Enckell, Greta Lignell, Nicke Lignell, Sampo Sarkola, Hellen Willberg, Linda Zilliacus.

Teatteritalo Universum. Ensi-ilta 9.2.

Minja Koski, Olli Riipinen, Esa-Matti Smolander ja Annika Hartikka tekevät nelisin täyden henkilökaartin.

Tuntematon sotilas

Q-teatterin vuoden alussa aloittaneen taiteellisen johtajan Juho Mantereen Linna-tulkinta sai ensi-illan Teatteri Vanhassa Jukossa syksyllä. Keväällä Turun kaupunginteatterin kanssa tehty yhteistuotanto siirtyy tois pual jokke. Neljän näyttelijän – Annika Hartikan, Minja Kosken, Olli Riipisen ja Esa-Matti Smolanderin – voimin lavalla nähdään täysipainoinen ja ajatukset moniaalle johdattava Tuntematon. Energia on täyttä, musiikki isoa mutta tulkinta herkkä ja liikuttava.

Turun kaupunginteatteri, pieni näyttämö. Ensi-ilta 10.2.

Valeäidit

Uusperheet on kiellettävä. Tuollaisen lakialoitteen Liisa menee allekirjoittamaan, kun häntä Muksulan leikkipuistossa luullaan puolisonsa Eeron tyttären äidiksi. Liisasta tulee valeäiti. Aino Pennasen käsikirjoittamassa ja Riikka Oksasen ohjaamassa komediassa näyttelevät Ryhmiksen Santtu Karvonen ja Robin Svartström sekä vierailijat Pia Andersson, Miro Lopperi ja Eeva Soivio.

Ryhmäteatteri, Helsinginkadun näyttämö. Ensi-ilta 14.2.

Nelly Juulia Kärkkäisen omiin kokemuksiin pohjaavassa esityksessä näyttelee, ensimmäistä kertaa elämässään, myös hänen äitinsä Gitta Oksanen.

Pudota

Näyttelijä Nelly Juulia Kärkkäinen tiesi jo pienenä, että hänestä tulee äiti. Aikuisena, vuosien tuloksettomien lapsettomuushoitojen jälkeen kävi lopulta selväksi, että lasta ei koskaan tule. Intiimin ja koskettavan dokumentaarisen teatterin taiturin Heini Junkkaalan kirjoittamassa ja ohjaamassa esityksessä lavalle nousee Nelly Kärkkäisen lisäksi hänen äitinsä Gitta Oksanen, josta ei koskaan tule isoäitiä. Miten hyvästellä ja haudata jokin sellainen, jota ei ole koskaan ollut?

Kansallisteatteri, Omapohja. Ensi-ilta 15.2.

Satu Silvo juhlii näkymättömänä naisena.

Näkymätön nainen

Satu Silvon 60-vuotisjuhlaesityksessä lavalle nousee näkymätön nainen, urbaani ihminen, joka haluaa tietää miksi hänestä tuli sivullinen ja alle tallattu. Musiikin ja komedian keinoin aihettaan tarkastelevassa esityksessä ovat Silvon lisäksi lavalla muusikot Veera Railio ja Maija Ruuskanen. Reidar Palmgrenin ja Pasi Lampelan käsikirjoittaman esityksen ohjaa Markus Järvenpää.

Kapsäkki. Ensi-ilta 15.2.

Sad Songs from the Heart of Europe – Sonjan rikos ja rangaistus

Näyttelijä Suvi-Sini Peltola tulkitsi Sonjan roolin Samuli Reunasen Rikos ja rangaistus -ohjauksessa Lahden kaupunginteatterissa vuonna 2006. Seuraavana vuonna Kristian Smedsin kirjoittama Sonjan monologi sai liettualaisen kantaesityksensä Vilnassa. Syntyi ajatus Peltolan ja Reunasen Dostojevski-yhteistyön jatkamisesta. Työryhmään liittyivät myös muusikko-säveltäjä Jarmo Saari ja visualisti Eero Auvinen. Nyt Sonja avaa suunsa Tampereella.

Tampereen Työväen Teatteri, Kellariteatteri. Ensi-ilta 21.2.

The Pimpsons

Pop-tragedia perheestä, jonka kaikki tuntevat nahoissaan. Sellaisen on Lauri Maijala kirjoittanut ja ohjaa Q-teatteriin. Pimpsonin perheeseen kuuluvat Ilsa, Brt, Homre, Magre ja Maddy, kaikki ihmispoloja ilkikurisen elämän armoilla. Keskiössä ovat toksinen nostalgia, itse itsellemme sepittämät valheet ja vaateet, jotka ajan myötä muuttuvat todellisuudeksi. Rooleissa Lotta Kaihua, Satu Tuuli Karhu, Ria Kataja ja Eero Ritala.

Q-teatteri. Ensi-ilta 22.2.

Rikkaruoho

Otto Gabrielsson syntyi Tukholmassa 1981 isänsä Jörn Donnerin neljäntenä lapsena. Gabrielsson tapasi isäänsä kesäisin, ja tunsi aina, ettei kuulu perheeseen. Gabrielssonin vuonna 2020 julkaistu kirja Rikkaruoho: Viimeinen kirje isälle kertoo katkeran totuuden isäsuhteesta, jota ei ollut. Laura Mattila on dramatisoinut ja ohjannut teoksesta kipeää ja kammottavan hauskaa teatteria. Näyttämöllä Vilma Melasniemi, Ella Mettänen, Juho Milonoff, Niko Saarela ja Miiko Toiviainen.

Kom-teatteri. Ensi-ilta 24.2.

Katariina Kaitue tekee Learin roolin.

Lear

Ohjaaja Tiina Puumalainen ja visualisti Teppo Järvinen ovat työpari, jolta on totuttu näkemään kokonaisvaltaisia teoksia, viimeksi Kuolemantanssi Tampereen Työväen Teatterissa yhdessä Jukka Haapalaisen, Sirpa Suutari-Jääskön ja Jorma Uotisen kanssa. Haapalainen ja Suutari-Jääskö ovat tehneet koreografian myös nyt, kun lavalle nousee Katariina Kaitue Learina. Shakespeare-tulkinnassa lähtökohtana on muistisairaus, joka saa väistyvän johtajan eksymään mielensä myrskyihin. Kaitueen lisäksi näyttämöllä muun muassa Maria Kuusiluoma, Sari Puumalainen ja Petri Liski.

Kansallisteatteri, Vallila. Ensi-ilta 2.3.

Jukka-Pekka Palo näyttelee entistä teatterinjohtaja J:ta, joka on päätynyt #metoo-skandaalin keskelle.

Nuoret idealistit

Kansallisteatterin dramaturgi Michael Baran ohjaa ensi kertaa suurelle näyttämölle. Ensi-iltaan tulee hänen itse kirjoittamansa Nuoret idealistit, jonka päärooleissa nähdään Jukka-Pekka Palo ja Aksa Korttila. Korttila on nuori näyttelijä Emmi, jolla on osuutensa Palon näyttelemän entisen teatterinjohtajan J:n #metoo-skandaalissa. Berliinin erakoituneen J:n mieltä painaa myös 1970-luvun DDR:ssä tehty häpeällinen petos. Kun J:n ja Emmin lisäksi Berliinissä sattuvat yhteen myös J:n ex-vaimo (Pirjo Määttä) ja Emmin uusi tuttavuus Joel (Baranin menestysteos Hitler ja Blondissa loistanut Verneri Lilja) nousevat selvittämättömät asiat väistämättä esiin.

Kansallisteatteri, suuri näyttämö. Ensi-ilta 8.3.

Ella Pyhältö (vas.), Kati Outinen ja Anna-Leena Sipilä talvisodassa.

Talvisota

Teatteri Avoimet Ovet käy Talvisotaan, eli kantaesittää suomalais-ukrainalais-venäläisenä yhteistyönä syntyneen näytelmän. Ohjauksen tekee teatterinjohtaja Hanna Kirjavainen ja käsikirjoittajina ovat hänen lisäkseen Ari-Pekka Lahti, Oleg Mihailov, Mikhail Durnenkov ja Evgenii Kazachkov. Esitys on yritys hahmottaa historiankirjoitusten ulkopuolelle jäänyt totuus Suomen talvisodasta 1939. Kolmella aikatasolla liikkuvassa Talvisodassa näyttelevät Kati Outinen, Ella Pyhältö ja Anna-Leena Sipilä.

Teatteri Avoimet Ovet. Ensi-ilta 8.3.

Käärmeenpääntallaajat

Tampereella vain kolme kertaa esitettävä teos vie kolmen vuosisadan päähän unohdettuihin tositapahtumiin. Hurmoksellisessa sukelluksessa ovat mukana etnoteknoyhtye Suistamon Sähkö, hypnoottinen underground-trio Palomylly, Tanssiteatteri Tsuumi, Folk Extreme, hurjat TYK-lukiolaiset ja yllätysvierailija. Dramaturgia ja ohjaus on Marjo Kuuselan, musiikki Anne-Mari Kivimäen ja koreografia Reetta-Kaisa Ileksen. Heidän lisäkseen lavalla muun muassa Pekko Käppi. Esitys nähdään Espoon kaupunginteatterin Revontulihallissa 4.–19. huhtikuuta.

Tampereen Työväen Teatteri, suuri näyttämö. Ensi-ilta 16.3.

Kun Karpolla on asiaa sai ensi-illan 2020, olivat sen näyttelijät vielä opiskelijoita. Nyt he ovat valmistuneet ja hajaantuneet eri puolille. Karpon uudet esitykset toivat heidät hetkeksi takaisin yhteen.

Karpolla on asiaa

Kristian Smedsin Karpolla on asiaa lupaa olla toimiva sekä niille, jotka tietävät paljon legendaarisesta toimittajasta sekä niille, jotka eivät ole hänestä kuulleetkaan. Kristian Smedsin teos on kunnianosoitus Hannu Karpon (s.1942) elämäntyölle ja marssittaa tuoreen näyttelijäsukupolven ensimmäistä kertaa Kansiksen suurelle näyttämölle. Kotkassa kantaesityksensä saaneen teoksen luvataan olevan hauska, lämmin ja koskettava.

Kansallisteatteri, suuri näyttämö. Ensi-ilta 23.3.

Wenla Reimaluoto ja Eero Aho.

Selli

Vapaa toimittaja Aino (Wenla Reimaluoto) lähtee Nigeriaan raportoidakseen öljy-yhtiö Shellin ympäristö- ja ihmisoikeusrikoksista. Ainon mukaan lähtee kokenut valokuvaaja Henri (Eero Aho). Nigeriassa kaksikko päätyy poliisivankilaan terrorismista syytettynä. Miten kestää mielivaltainen syytös? Tätä kysyy Pasi Lampelan kirjoittama ja ohjaama psykologinen trilleri. Puvut ja lavastus ovat Markus Tsokkisen.

Teatteri Jurkka. Ensi-ilta 25.3.

Pikku naisia

Ohjaaja Sini Pesonen on ottanut melkoisen haasteen. Tuoda nyt näyttämölle Louisa May Alcottin klassikko Pikku naisia, joka on paitsi kiihkeästi rakastettu myös useaan otteeseen isosti tehty! Sovituksen on tehnyt Satu Rasila, ja luvassa on nykyisyyden sävyttämä, mutta alkuperäisellekin tilaa antava esitys. Marchin perheen Joksi muuntautuu Isla Mustanoja, Meg on Katariina Havukainen, Beth Aikuiset-sarjasta tunnetuksi noussut Anna Airola ja Amy Linda Hämäläinen.

Turun kaupunginteatteri, suuri näyttämö. Ensi-ilta 29.3.

Rottien pyhimys

Kirjailija Anneli Kannon menestysromaani kertoo Hattulan Pyhän Ristin kirkon maalaamisesta 1500-luvulla. Nyt Jukka Nykänen on säveltänyt teoksesta musikaalin, jonka libretto on kirjailijan itsensä käsialaa. Kapsäkin tulkinnassa nykyajan teknologia kohtaa keskiaikaisen historian. Musiikissa kuullaan vahvoja keskiaikaisia vaikutteita, johon lisätehonsa tuo elektroniikka.

Kapsäkki. Ensi-ilta 13.4.

Mia Hafrén, Roni Martin, Eeva Putro, Timo Tuominen ja Panu Varstala esittävät kaikki Linkolaa.

Pentti Linkola – kaltaisemme?

Eeva Putron ja Atro Kahiluodon yhdessä kirjoittama teos yrittää ymmärtää Pentti Linkolan (1932–2020) elämää ja ajattelua, etsiä ihmistä legendan takaa. Mikä teki Linkolasta Linkolan? Vaikka emme hyväksyisi hänen äärimmäisimpiä ajatuksiaan, voimme ehkä ymmärtää ja oppia häneltä jotain. Kahiluodon ohjauksessa näyttelevät Mia Hafrén, Roni Martin, Eeva Putro, Timo Tuominen ja Panu Varstala.

Kansallisteatteri Vallila. Ensi-ilta 4.5.

Varamiehissä näyttelevät Kersti Heinloo, Heikki Pitkänen, Antti Pääkkönen, Paula Siimes, Tiit Sukk ja Taavi Teplenkov.

Varamiehet – Varumehed

Teos on fiktiivinen, mutta pohja vankan dokumentaarinen. Andra Teeden ja Aino Kiven Varamiehet – Varumehed on haikea komedia virolaisten keikkatyöläisten karusta arjesta Suomessa. Kansallisteatterin ja Viron Draamateatterin yhteistuotantona syntyvä esitys antaa äänen ihmisille, jotka tekevät kaikkea sitä, mitä suomalaiset eivät tee. Esityksessä huumori kohtaa surun, kodin ja perheen ikävän, ulkopuolisuuden ja jatkuvan väliaikaisuuden tunteen vieraassa maassa. Esitys tekstitetään suomeksi ja viroksi, näyttelijöinä lavalle nousevat Kersti Heinloo, Heikki Pitkänen, Antti Pääkkönen, Paula Siimes, Tiit Sukk ja Taavi Teplenkov.

Kansallisteatteri, suuri näyttämö. Ensi-ilta 6.5.

Taide

Ohjaaja-kirjailija Paavo Westerbergin yhdessä ystävänsä manageri Pete Eklundin kanssa perustaman Nordic Theatre Companyn piti tehdä ensimmäinen tuotantonsa keväällä 2022. Koronapandemia sotki suunnitelmat ja Yasmina Rezan näytelmän Taide esitykset siirtyivät vuodella eteenpäin. Alunperin Taiteessa lavalle piti nousta Samuli Edelmannin, Aku Hirviniemen ja Eero Ahon, jotka näytelmän hahmojen tavoin ovat ystäviä. Nyt Edelmannin tilalla nähdään Taneli Mäkelä. Rezan menestysnäytelmä esitettiin Suomessa ensimmäisen kerran Kansallisteatterissa 1997.

Nordic Theatre Company, Gloria. Ensi-ilta 13.5.

