James Cameron on rikkonut kerta toisensa jälkeen elokuvillaan katsojaennätyksiä. Miten hän siinä onnistuu?

Avatarin jälkeinen masennus. Se on oikeasti käytössä oleva termi, joskaan ei virallinen lääketieteellinen tila.

The Guardianin mukaan ensimmäisen Avatar-elokuvan myötä vuonna 2009 sadat ihmiset kirjoittivat fanifoorumille kärsivänsä alakuloisuudesta, jopa masennuksesta elokuvan nähtyään. Syynä oli se, ettei katsojilla ollut mahdollisuutta muuttaa Pandoraan, ohjaaja James Cameronin luomaan utopiaan.

Ilmiö on osoitus Cameronin taidosta luoda elokuviinsa immersiivisiä eskapistisia maailmoja. Tämä taas on osasyy sille, miksi ohjaaja on onnistunut luomaan kolme elokuvaa kaikkien aikojen eniten tuottaneiden elokuvien listalla. Titanic, Avatar ja sen jatko-osa ovat teoksia, jotka täytyy kokea isolta kankaalta.

Lipputuloissa mitattuna James Cameronia voidaan pitää maailman menestyneimpänä elokuvaohjaajana. Hän on voittanut myös 21 Oscaria.

James Cameron, 68, ei juhli kriitikkojen tai vakavien cinefiilien ohjaajakaanoneissa, eivätkä hänen elokuviensa fanit muodosta fanaattista kerhoa sosiaalisessa mediassa, kuten The Guardian kirjoittaa analyysissaan. Mutta silti on mahdollista, että pian hänen nimissään on kolme neljästä maailman menestyneimmistä elokuvista.

Lipputuloilla mitattuna Avatar pitää kaikkien aikojen ykkössijaa 2,9 miljardilla dollarilla. Titanic on kolmantena noin 2,2 miljardilla dollarilla, ja Avatar: The Way of Water on tuoreiden lukujen mukaan kivunnut neljässä viikossa seitsemänneksi ja hipoo kuudetta sijaa 1,9 miljardilla dollarilla. Näiden kolmen elokuvan lipputulot ovat yhteensä noin 6,5 miljardia euroa.

Mikä on Cameronin menestyksen salaisuus?

James Cameron halusi nimenomaan Arnold Schwarzeneggerin näyttelemään terminaattoria.

Vuonna 1981 Roomassa ollessaan James Cameron oli kuumeessa ja näki painajaista. British Film Instituten haastattelussa Cameron kuvailee nähneensä kromisen torson raahaamassa itseään tulesta.

Tästä unesta sai inspiraationsa Terminaattori-elokuvat.

Tätä ennen nuori ja kokematon Cameron oli ohjannut vain kökön Piranha 2 -elokuvan, joten saadakseen Terminaattorin ohjattavakseen, Cameron joutui myymään käsikirjoituksensa tuotantoyhtiölle yhdellä dollarilla.

Loppu on historiaa. Terminaattorista tuli valtava hitti.

Tulevaisuudesta tulleesta tappajakyborgista kertova elokuva heijasteli jo niitä teemoja, joita Cameron myöhemmin urallaan on käsitellyt esimerkiksi Avatar-elokuvissa: pelkoa ihmisyyden ja koko maailman kohtalosta.

Mutta syvällisten teemojen tai persoonallisten tarinoiden sijaan Cameron tunnetaan ennen kaikkea spektaakkelien luomisesta.

Cameronia on kehuttu yhdeksi elokuva-alan innovatiivisimmista ohjaajista mitä tulee erikoistehosteiden käyttöön.

Vuoden 1997 Titanicin tekemisessä on käytetty visuaalista teknologiaa, jota jouduttiin luomaan tyhjästä Cameronin vision toteuttamiseksi. Huolimatta siitä, että hänen elokuvansa ovat tehosteiden täytteisiä, ne ovat kestäneet aikaa todella hyvin, oli kyse sitten Aliensista tai Titanicista.

Titanic teki Leonardo DiCapriosta ja Kate Winsletistä supertähtiä. James Cameron sai Titanicista parhaan ohjaajan, parhaan elokuvan ja parhaan leikkauksen Oscarit. Yhteensä Titanic voitti kaikkiaan 11 Oscaria.

Cameron on tinkimättömän perfektionistin maineessa. Yleensä elokuvien jatko-osia teetetään, vielä kun rauta on kuumaa. Tuotantoyhtiön anelusta huolimatta Cameron valmisteli Avatarin jatko-osaa pitkään ja hartaasti, yli kymmenen vuoden ajan.

Hän vaatii korkeaa tasoa myös työntekijöiltään. ”Et voi pelotella minua, koska teen töitä James Cameronille”, kuvausryhmäläisten t-paidoissa luki aikanaan. Hänen tiedetään esimerkiksi naulanneen puhelimia seinään, jos ne ovat soineet kesken kuvausten.

Toisaalta häntä on kuvattu myös karismaattiseksi hahmoksi, joka saa työryhmänsä saavuttamaan omien taitojensa rajat ja ylittämään ne.

Kun Cameron aloitti elokuvauransa, toiminnantäyteisiä kassamagneetteja suunnattiin lähinnä nuorille miehille. Cameronin menestyneimmät elokuvat ovat onnistuneet keräämään katsojiksi myös nuoria naisia sekä iäkkäämpää yleisöä.

Vielä 1980-luvulla harvinaista oli, että toimintaelokuvissa nähtiin vahvoja, moniulotteisia naishahmoja, sellaisia kuten Terminaattorin Sarah Connor ja Aliensin Ellen Ripley. Titanicin Rose ja Avatarin Neytiri niin ikään ovat tarjonneet naiskatsojille samaistumispintaa.

Cameron on viehättynyt melodramaattisista tarinan aineksista, perhe- ja rakkausdraamojen suurista kaarista, jotka tyypillisesti ovat naisille suunnattujen elokuvien aineksia – eivät niinkään ison luokan tieteiselokuvien peruskauraa. Elokuvatoimittaja Scott Mendelson kuvailee The Guardianissa, että sisimmässään Cameron onkin ”hippimäinen kukkaislapsi, joka vain toivoo, että kaikki rakastaisivat toisiaan”.

Titanicia ei julkaistu uudestaan 3d-versiona rahan takia, vaan siksi että miehet voisivat itkeä rauhassa 3d-lasien takana, Cameron on sanonut.

Vaikka Cameron edustaa tehosteiden ja animaation käytössä elokuva-alan innovaatioiden kärkeä, hän on tietyllä tapaa vanhanaikainen tarinankertoja. Hyvän ja pahan voi erottaa toisistaan, ja kyynisyys saa väistyä vilpittömyyden tieltä.

Jake Sully (Sam Worthington) liittyy Pandoran na’vien metsäheimoon ja suojelee perhettään ja luontoa ahneilta ihmisiltä.

Vaikuttaa siltä, ettei Cameronkaan halua lähteä luomastaan fantasiamaasta, Pandorasta. Avatar-elokuvia tehdään kaikkiaan viisi kappaletta, joista viimeisen on määrä ilmestyä vuonna 2028.

Lippukassan kilinästä huolimatta monet ovat epäilleet, onko Cameron onnistunut luomaan Avatarilla pysyvää jälkeä kulttuuriin, sellaista, jonka ovat jättäneet esimerkiksi Harry Potter tai Tähtien sota. ”Muistaako kukaan muka yhtäkään Avatarin hahmoa nimeltä?” on irvailtu sosiaalisessa mediassa.

Tähän Cameron on vastannut Hollywood Reporterissa, että Avatarin universumi on vasta rakenteilla. Pysyvän vaikutuksen luomiseen tarvitaan hänen mielestään useampia elokuvia.

Ensimmäisen ja toisen Avatarin välillä Cameron uppoutui ilmastoasioihin ja kirjaimellisesti sukelsi maailman syvimpään kohtaan Mariaanien hautaan. Hän oli ensimmäinen ihminen, joka laskeutui sinne yksin pikkuruisella sukellusveneellään. Sukellusveneilyä harrastava Cameron on myös käynyt Titanicin hylyllä useampaan otteeseen.

Cameron on vegaani, joka kasvattaa omalla kotitilallaan luomukasviksia. Hänelle Avatarit ovat enemmän kuin viihdettä: ne ovat hänen missionsa. Cameron haluaa vaikuttaa ihmisten ja luonnon väliseen suhteeseen, kuten hän sanoo Hollywood Reporterin haastattelussa:

”Avatar on maailman eniten tuottanut elokuva, ja se on elokuva, joka pyytää sinua itkemään puun takia.”