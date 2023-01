Digitalisaation myötä monet musiikin suurnimet ovat viime vuosina myyneet katalogejaan jättisummilla.

Räp-artisti ja tuottaja Dr. Dre myy kataloginsa oikeuksia kahdessa erillisessä kaupassa, jonka myyntihinnaksi on arvioitu runsaat 200 miljoonaa dollaria.

Yhdysvaltalainen rap-artisti ja tuottaja Dr. Dre myy musiikkituotantonsa oikeuksia Universal Music Groupille (UMG) sekä Shamrock Holdings -pääomasijoitusyhtiölle, kertoo Variety.

Kaupan hinnaksi on lehtitietojen mukaan arvioitu yli 200 miljoonaa dollaria (noin 185 miljoonaa euroa).

Myytävät oikeudet kattaisivat artistin musiikin tulovirtoja, jotka tuottavat vuosittain lähes 10 miljoonaa dollaria (noin 9,3 miljoonaa euroa). Kyseessä on kaksi erillistä kauppaa, joista on Varietyn mukaan ”huhuiltu” jo useita viikkoja. Nyt kauppa on valmistumassa.

Dr. Dre:n on kerrottu myyvän kaupassa hänen kahden sooloalbuminsa artistikorvaukset sekä osuutensa räppiryhmä N.W.A.:n artistikorvauksista, tuottajakorvauksensa sekä kirjoittajan osuuden laulukatalogistaan, joka sisältää mahdollisesti kappaleita artistin vuonna 1993 ilmestyneeltä menestysalbumilta The Chronic.

Dr. Dre ei omista laulukataloginsa julkaisemista. Oikeudet kattavat suuremman osan paketin tulovirroista ja ne päätyisivät kaupassa todennäköisesti Shamrock Holdings -yhtiön omistukseen.

UMG:n osuus kaupasta kattaisi pienemmän osuuden, johon sisältyisi The Chronic -levyn masternauhat sekä Dr. Dren oikeudet Top Dawg -levy-yhtiön kanssa tehdystä räppäri Kendrick Lamarin tuotannosta ja mahdollisesti joitakin muita omaisuuseriä.

Digitalisaation ja kustannusalan keskittymisen myötä monet musiikin isot nimet ovat viime vuosina myyneet katalogejaan jättisummilla.

Helmikuussa 2022 muusikko Sting myi kaikkien kappaleidensa kustannusoikeudet UMG:lle arviolta noin runsaalla 300 miljoonalla dollarilla eli noin 264 eurolla.

Bruce Springsteen myi musiikkinsa oikeudet Sony-yhtiölle joulukuussa 2021. Lehtitietojen mukaan kaupan arvioitiin olevan summaltaan noin puoli miljardia dollaria eli yli 440 miljoonaa euroa.

Joulukuussa 2020 Bob Dylan myi kataloginsa UMG:lle. Paketin myyntihinta oli lehtitietojen mukaan yli 300 miljoonaa dollaria eli noin 264 miljoonaa euroa.

Samoihin aikoihin kauppoja tekivät myös Neil Young, Shakira ja Fleetwood Macin jäsenet. Ostajina ovat olleet sekä sijoitusyhtiöt että suuret musiikkiyhtiöt.