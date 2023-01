Viikonlopun näyttelyvinkeissä myös tietokone-etsauksia ja kiinnostava Emman näyttely, johon on nyt kiire.

Akseli Gallen-Kallela on paljon muutakin kuin Kalevalan kuvittaja. Sen osoittaa Kansallismuseon laaja näyttely, jossa on esillä ikonisten Kalevala-aiheiden ohella Gallen-Kallelan suunnittelemia huonekaluja, ryijyjä, julisteita, mitaleita sekä maalauksia Afrikasta ja Pohjois-Amerikasta. Yllättävän lisän tuovat Gallen-Kallelan lapsuusajan piirustukset, jotka pursuavat seikkailuja eksoottisissa maissa.

AkseliGallen-Kallela 2.4.saakka Kansallismuseossa,kansallismuseo.fi.

Refik Anadol: Koneharhoja: Unelmia luonnosta, 2021.

Vielä ehtii Emmaan

Emman laaja näyttely pureutuu taiteen, teknologian ja luonnon rajapintoihin. Jännittävimmillään se on näyttäessään, mihin uudet teknologiat pystyvät: robotit ja tekoäly luovat taidetta, ja virtuaalitodellisuusteokset vievät toisiin maailmoihin. Näyttely on auki vielä tämän viikonlopun.

Nykyaikaa etsimässä 15.1.saakka Emmassa, emmamuseum.fi.

Ripustuskuva Tatu Tuomisen näyttelystä.

Pysyvää ja muuttuvaa

Tatu Tuomisen etsaukset näyttävät uusilta versioilta 1600-luvun taidegrafiikasta, mutta kyse on paljosta muustakin kuin pelkästä kopioinnista. Jäljittelemänsä kuvat Tuominen on löytänyt netistä ja valmistanut teoksensa tietokoneen avulla. Kuolemaa käsittelevien teosten aihe on ikiaikainen, mutta samalla näyttely kertoo tekniikan ja tiedonvälityksen kehityksestä.

Tatu Tuominen: Death in All Fields 29.1.saakka Galleria G:ssä, taidegraafikot.fi.

Yasuhiro Chida: Analemma.

Sinkoilevat valohiukkaset

Jäikö Lux Helsinki näkemättä? Ei hätää: Yasuhiro Chidan valoteos on nähtävillä tammikuun loppupuolelle saakka. Langalla ja lampuilla toteutetun teoksen sisässä tuntuu kuin olisi astunut hiukkaskiihdyttimeen.

Yasuhiro Chida: Analemma 29.1. nykytaidekeskus MUU Helsingissä, muu.fi.