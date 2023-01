James Bondia aletaan kuvata ensi vuonna, joten spekulaatiot uuden Bondin valinnan ympärillä kiihtyvät.

Näyttelijä Daniel Craig teki näyttävän ja poikkeuksellisen exitin James Bondin roolistaan elokuvassa 007 No Time to Die. Siitä alkaa olla jo runsaat kaksi vuotta. Spekulaatiot kiihtyvät sen ympärillä, kuka voisi olla seuraava James Bond.

Huhujen mukaan Bond-tuottaja Barbara Broccoli on jo jututtanut mahdollisia Bond-kandidaatteja.

Broccoli on sanonut, että 15 vuotta Bondia esittäneen Daniel Craigin saappaat ovat suuret täytettäviksi. ”Ehkä niitä on jopa mahdoton täyttää.”

GQ-lehdelle Broccoli sanoi, että James Bondin hahmo aiotaan ”luoda uudelleen”. Se vaatii paljon työtä, ja näillä näkymin uutta Bondia aletaan kuvata vasta vuonna 2024.

Aaron Taylor-Johsonin toimintaelokuvaura sai kunnolla tuulta alleen, kun hänet nähtiin viime vuonna Bullet Train -elokuvassa Brad Pittin rinnalla.

Aaron Taylor-Johnson

Broccoli sanoi viime kesänä, että heillä ei ole johtavaa Bond-ehdokasta. Mutta onko tilanne muuttunut?

Elokuvatoimittaja Matthew Belloni kirjoittaa Puck-lehdessä, että ”huhut ovat totta”. Hänen lähteidensä mukaan Bullet Train -näyttelijä Aaron Taylor-Johson, 32, olisi käynyt salaisessa tapaamisessa viime marraskuussa. Kohtaaminen meni ilmeisesti hyvin, lähteet kertovat.

Bellonin mukaan Taylor-Johnson täyttää vaatimukset: hän on brittiläinen, hieno näyttelijä sekä nuori. Huhujen mukaan Broccoli haluaa kertoa tällä kertaa nuoremman Bondin seikkailuista. Lisäksi Taylor-Johnson on kuuluisa, mutta ei liian suuri tähti.

Taylor-Johnson on vedonlyöntitoimistojen listojen kärjessä, esimerkiksi Ladbrokes-sivustolla kahden suhteella yhteen.

Henry Cavill edustaisi klassisempaa Bondia.

Henry Cavill

Toinen vedonlyöjien suosikki on Henry Cavill, joka jätti pääroolin The Witcher -sarjassa päästäkseen takaisin Teräsmieheksi. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, joten hänellä olisi nyt aikaa esittää salaista agenttia.

Hän voisi olla leukaperineen ja tummine piirteineen paluu sulavaan Pierce Brosnan -Bondiin ainakin verrattuna karskimpaan ja sielukkaampaan Craigiin.

Regé-Jean Page sulatti monien sydämet romanttisessa epookkisarjassa Bridgertonissa. Huhuja lisäsi sekin, ettei Pagea nähdä enää sarjan toisella kaudella.

Regé-Jean Page

Jos on brittiläinen miesnäyttelijä, jota kamera rakastaa, on todennäköisesti mukana Bond-kahinoissa – ainakin huhujen tasolla. Netflixin Bridgerton-sarjassa läpimurtonsa tehnyt Regé-Jean Page, 34, puhuu itse ”B-merkistä”, joka lätkäistään nämä tietyt vaatimukset täyttävän ihmisen rintaan.

Page on kommentoinut olevansa ylpeä kyseisestä merkistä. Hän on myös sanonut, ettei ole käynyt mitään neuvotteluja roolista. Vielä ainakin 2021 anonyyminä pysyttelevät lähteet ovat kuitenkin kuiskutelleet lehdistölle, että Regé-Jean Page olisi vahvasti mukana ehdokaskilvassa.

Idris Elba on ollut jo vuosia kestonimi Bond-ehdokkaaksi, mutta hänellä taitaa olla liikaa ikää.

Idris Elba

Idris Elba on pitkäkestoinen nimi Bond-veikkauksissa. Vuonna 2014 Sonyn hakkeroituja sähköposteja vuoti julkisuuteen. Yhdessä niistä Sonyn silloinen hallituksen puheenjohtaja Amy Pascal kirjoitti: ”Idriksen pitäisi olla seuraava Bond.”

Neljä vuotta myöhemmin Elba löi vettä myllyyn twiittaamalla: ”My name’s Elba, Idris Elba.” Mutta hän sanoi myöhemmin vähän vain hupsutelleensa.

Idris Elba on ollut nimi, jota on tarjottu, kun on puhuttu siitä, että seuraavan Bondin pitäisi olla musta. Elba on itse kommentoinut, että se tuntuu hieman ristiriitaiselta:

”Jos joku kysyisi minulta, haluaisinko olla James Bond, olisi vastaus tietenkin kyllä! Se olisi kiehtovaa. Mutta en kuitenkaan ilmaisisi asiaa niin, että ’Kyllä haluan olla musta James Bond’.”

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että 50-vuotias Elba on jo liian iäkäs rooliin, sillä siihen olisi sitouduttava 10–12 vuodeksi.

Tom Hardylla on takanaan useita toimintaelokuvarooleja.

Tom Hardy

Elban tapaan myös Tom Hardy on jekuttanut Bond-faneja sosiaalisessa mediassa. Hän jakoi Instagramissa kuvakaappauksen uutisesta, jossa hänet julistettiin seuraavaksi Bondiksi. Kyseessä oli kuitenkin aprillipila.

Mutta mistä sekin kertoo, että vain vuotta ennen kyseistä aprillipilaa hän sanoi haastattelussa, että asian julkinen kommentoiminen tarkoittaa, että on automaattisesti ulkona kisasta.

Tom Hardy (Venom, Mad Max: Fury Road, Inception) on kuitenkin Pierce Brosnanin suosikkiehdokas. ”Olisi ilo nähdä hänet roolissa. Siihen tarvitaan näyttelijä, joka toisi vähän säpinää – se tekee Bondin", hän sanoi The Telegraphille vuonna 2018.

James Norton on nouseva näyttelijänimi, jolla olisi Bondille suotuisia ominaisuuksia.

James Norton

James Norton on näytellyt sosiopaattia sarjassa Happy Valley ja salaista agenttia esittävää huijaria brittiläisessä trillerissä Rogue Agent. Minisarjassa McMafia hän esitti mafialta pakenevaa miestä, joka hallitsi smokit, kamppailulajit ja venäjän kielen. Näistä taidoista luulisi olevan hyötyä Bondinakin.

37-vuotias Norton voisi olla yllättävä ja tuore kasvo Bondille. Hän on viime aikoina kivunnut korkealle myös vedonlyöntilistoilla.

Richard Madden on palkittu brittinäyttelijä, joka on tullut tutuksi Game of Thrones -faneille Robb Starkina.

Richard Madden

Game of Thrones -fanit haluaisivat nähdä Robb Starkin eli Richard Maddenin smokissa ja juomassa martineja. Madden on myös vannoutunut Bond-fani. Hän on katsonut teininä jokaisen elokuvan ja lukenut kaikki Ian Flemingin 007-kirjat.

Madden on saanut Golden Globen roolistaan traumatisoituneena sotaveteraanina ja poliisina sarjassa Bodyguard. Hän siis hallitsisi ainakin synkemmän ja väsyneen Bondin, jonka Craig esitteli maailmalle.

Gillian Andersonin ihailijat joutuvat todennäköisesti pettymään. Bond-tuottajat eivät halua rooliin naisnäyttelijää.

Nais-Bond?

No Time To Die -elokuvassa tehtiin historiaa, kun naisagentille (Lashana Lynch) annetaan koodinimi 007. Tämä on herättänyt jälleen toiveita siitä, että James Bond olisi nainen. Tässä yhteydessä on usein heitetty ilmoille Gillian Andersonin nimi.

Broccoli on kuitenkin lytännyt toiveet nais-Bondista Varietyn haastattelussa. Broccolin mukaan Bondin ei tarvitse olla valkoinen, mutta hänen täytyy olla mies.

”Meidän pitäisi luoda naisille vahvoja rooleja. Minua ei ihan hirveästi kiinnosta se, että otetaan miesrooli ja laitetaan nainen näyttelemään sitä. Naiset ovat tätä paljon kiinnostavampia.”

Jutussa käytetyt lähteet: Esquire, Forbes, Ladbrokes, Variety.