Jokainen elämä on ainutlaatuinen, mutta laulaja Lisa Marie Presleyn on todella vailla vertaansa. Kun sattuu syntymään rockin kuninkaan ainokaiseksi, vaikuttavat elämän askelmerkit olevan ennalta määritellyt.

Elvis Presleyn tytär laulaja Lisa Marie Presley kuoli torstaina 54-vuotiaana Kaliforniassa. Hänen kuolemastaan uutisoi ensin People-lehti

Lue lisää: Lisa Marie Presley on kuollut 54-vuotiaana

Elvis Presleyn ja Priscilla Presleyn tytär Lisa Marie Presley syntyi vuonna 1968 Yhdysvaltain Tennesseen osavaltiossa Memphisissä.

Elvis Presley kuoli vuonna 1977. Lisa Marie Presley oli tuolloin yhdeksänvuotias.

Lisa Marie Presley syntyi helmikuussa 1968. Hänen äitinsä ja isänsä Elvis Presley olivat avioituneet yhdeksän kuukautta aikaisemmin. Kun vanhemmat erosivat, tytär oli neljävuotias. Kun hänen isänsä kuoli, Lisa Maria Presley oli vasta yhdeksän.

Ainakin julkisuuden näkökulmasta Elviksen tyttären elämä on siivilöitynyt hänen isänsä perinnön valtavan valokeilan lävitse. Julkisuudesta hän sai osansa heti elämänsä alkumetreillä esiintyessään kuvissa isänsä ja äitinsä kanssa.

Presleyn aiemmissa kertomuksissa yhteiset yhdeksän vuotta tiivistyvät lapsekkaiksi anekdooteiksi, jotka paikoin kertovat poikkeuksellisesti arjesta. Kun tytär kertoi isälleen, ettei ollut koskaan nähnyt lunta, tämä lensi hänen kanssaan yksityiskoneella Idahoon katselemaan sitä puoleksi tunneiksi, kertoo muiden muassa The New York Times.

Molemmat rakastivat golfautoajeluita, vain isä sai tyttären kylpyyn iltaisin, he rakastivat yhdessä vuoristoratoja, ja niin edelleen.

Elvis Presley nimesi yksityislentokoneensa tyttärensä mukaan.

Lisa Marie Presley ja Michael Jackson avioituivat vuonna 1994.

Lisa Marie Presley ja näyttelijä Nicolas Cage avioituivat vuonna 2002.

Lisa Marie Presley oli naimisissa neljästi. Hän sai kaksi lasta ensimmäisen aviopuolisonsa Danny Keoughin kanssa sekä kaksoset viimeisimmässä avioliitossaan kitaristi ja tuottaja Michael Lockwoodin kanssa.

Parisuhteetkin pitivät Presleyn julkisuudessa, erityisesti avioliitot ”popin kuninkaan” Michael Jacksonin ja näyttelijä Nicolas Cagen kanssa.

Aikanaan Presleyn ja Jacksonin suhdetta epäiltiin tabloidilehdistössä jopa julkisuustempaukseksi. Tämän Presley kiisti jyrkästi.

”En nai ketään mistään muusta syystä kuin siitä, että rakastun tähän”, hän sanoi The New York Timesin mukaan.

Erottuaan Jacksonista Presley avasi The New York Timesille ajatteluaan kahden tähden suhteesta. Presley kertoi olleensa vielä varsin nuori ja yrittäneensä päättää, minkälainen kumppani olisi hänelle parempi: tyystin erilaisesta taustasta tuleva vai ihminen, jolla on vastaavanlaisia kokemuksia kuin hänellä itsellään.

Presleyn poika Benjamin Keough kuoli 27-vuotiaana vuonna 2020. Kuolinsyyksi varmistui myöhemmin itsemurha.

Elokuussa 2022 Presley kertoi poikansa kuoleman aiheuttamasta surusta People-lehden julkaisemassa esseessään.

Lisa Marie Presley julkaisi urallaan yhteensä kolme albumia.

Presley oli myös laulaja, joka julkaisi urallaan kolme albumia. Hän kehitti omaa rock-soundiaan, sitäkin kertomusten mukaan isänsä perintöä kunnioittaen.

”Joku sammutti valot siellä Memphisissä. Sinne perheeni on haudattu ja mennyt", Presley laulaa vuonna 2003 julkaistun debyyttialbuminsa To Whom It May Concern ensimmäisellä singlellä Lights out.

Samana vuonna julkaistussa The New York Timesin -lehden haastattelussa hän kertoi, ettei enää edes yritä karistaa sukunimensä taakkaa ammatillisilta harteiltaan.

”'Yritin vain olla ennakoitavissa ja viitata heti alkuun perintööni”', Presley sanoi.

Hän on kuvaillut haastatteluissa elämänsä dikotomiaa, äitinsä Los Angelesin kodin ja isän Gracelandin välillä. Yhtäältä hän oli aikansa kuuluisimman miehen ainut lapsi, toisaalta losangelesilaisen yksinhuoltajan tytär, olkoonkin, että myös yksinhuoltajaäiti oli Elviksen ex-vaimo.

Lisa Marie Presley omisti isänsä kotikartanon Gracelandin, joka on fanien pyhiinvaelluskohde Memphisin kaupungissa Tennesseessä.

Hän omisti myös Elviksen nimeä liiketoimissa hallinnoineen sukuyhtiön, kunnes myi valtaosan siitä vuonna 2005. Hän kuitenkin pysyi vähemmistöomistajana ja mukana sen toiminnassa.

Lisa Marie Presleyn äiti Priscilla Presley varmisti tiedon tyttärensä kuolemasta.

Lisa Marie Presley vieraili tiistaina 10. tammikuuta Yhdysvaltain elokuva- ja televisioalan Golden Globe -gaalassa.

Presley vieraili tiistaina 10. tammikuuta Yhdysvaltain elokuva- ja televisioalan Golden Globe -palkintojuhlassa. Näyttelijä Austin Butler sai gaalassa parhaan draamaelokuvan miespääosan palkinnon roolistaan ohjaaja Baz Luhrmannin elokuvassa Elvis.

Presleyn mukaan Butler oli roolissaan ilmiömäinen. Hän kertoi olleensa ”ällikällä lyöty” elokuvan nähtyään.