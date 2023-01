Kevätkaudella klassisen musiikin konserteissa kuullaan kovia kansainvälisiä vieraita, monenlaisia oopperaesityksiä ja kapellimestarien jäähyväiskonsertteja. Tanssin ja musiikin inspiroivat yhdistelmät elävöittävät kalenteria.

1. Mielenkiintoisia vieraita

Orkesterien kausikonserteissa kuullaan monia merkittäviä vieraita. RSO:n solistina soittaa 18.–19.1. venäläinen, Yhdysvalloissa asuva tähtipianisti Kirill Gerstein, ohjelmassaan Rahmaninovin 3. pianokonsertto. Sinfonia Lahden solistina saman konserton soittaa 23.3. toinen huippupianisti, norjalainen Leif Ove Andsnes.

Sinfonia Lahden konsertin 19.1. johtaa yksi maailman suurimmista Bach-spesialisteista Masaaki Suzuki, ohjelmassa Brahmsin jylhä Ein deutsches Requiem. Seuraavalla viikolla (26.1.) Sinfonia Lahden eteen nousee kunniakapellimestari, orkesterin maineen rakentaja Osmo Vänskä, joka esiintyy konsertissa myös säveltäjänä uuden alkusoiton myötä.

Osmo Vänskä palaa Lahteen johtamaan vanhan orkesterinsa Sinfonia Lahden konsertin.

HKO:n solistina laulaa 8.–9.2. ruotsalainen mezzosopraano Katarina Karnéus, ohjelmassa Mahlerin Rückert-laulut.

Huippuviulisti Patricia Kopatchinskaja vierailee RSO:n solistina 10.2., mukanaan Ligetin viulukonsertto. Dramaattisista esiintymisistään tunnettu Kopatchinskaja vieraili Suomessa viimeksi Helsingin juhlaviikoilla vuonna 2022.

Tampere Filharmonian viulusolistivieras Vadim Gluzman soittaa 2.–3.3. Pēteris Vasksin viulukonserton. Bassobaritoni Gerald Finley käy laulamassa Saariahon True Fire -laulusarjan Sinfonia Lahden solistina 16.3.

Gerald Finley vuonna 2018. Hän vierailee maaliskuussa Lahdessa.

Muutama kansainvälinen vieras viihtyy Suomessa yksittäisiä pistokeikkoja pidempäänkin. Esimerkiksi amerikkalaissopraano Katharine Dain vierailee kevään aikana useassa Tapiola Sinfoniettan konsertissa. Viime syksynä Maj Lind -pianokilpailun voittanut Piotr Pawlak puolestaan vierailee Jyväskylän (18.1.), Porin (9.2.), Vaasan (16.3.) ja Kuopion (20.4.) kaupunginorkesterien solistina. Edellinen Maj Lind -voittaja Mackenzie Melemed soittaa Oulu Sinfonian solistina 9.2. ja Tapiola Sinfoniettan solistina 4.5. Viime vuonna Jean Sibelius -viulukilpailun voittanut Inmo Yang vierailee hänkin Oulussa 4.5.

2. Oopperaa ympäri Suomea

Oopperaa esitetään paitsi Kansallisoopperassa Helsingissä myös muualla Suomessa.

Kansallisoopperan kevään tapauksia ovat tammikuun lopulla nähtävä uusi tuotanto Puccinin Turandotista (ensi-ilta 27.1.) sekä Wagnerin Ring-sarjan kolmas osa Siegfried (ensi-ilta 24.3.).

Oulun teatterissa sai jo perjantaina (13.1.) ensi-iltansa Mozartin Taikahuilu ja Vaasan kaupunginteatterissa lauantaina (14.1.) Leevi Madetojan Pohjalaisia.

Aulis Sallisen ooppera Punainen viiva esitetään Turussa.

Tammikuun lopussa on tiedossa suoranainen oopperaviikko, kun Turussa tulee ensi-iltaan Sallisen Punainen viiva (26.1.) ja seuraavana päivänä Helsingissä esitetään jo mainittu Kansallisoopperan Turandot (27.1.). Sen jälkeen Helsingin barokkiorkesteri esittää Musiikkitalossa Pergolesin oopperan Lo frate ’nnamorato (29.1.).

Tampereella esitetään Wagnerin Lentävää hollantilaista 10.2. alkaen ja Mikkelin kaupunginorkesteri esittää Oskar Merikannon Elinan surma -oopperaa 4.3. alkaen Mikkelissä ja Savonlinnassa, ohjaajanaan Markku Pölönen. Tapiola Sinfonietta esittää Ernst Křenekin Diktaattori-pienoisoopperan konserttiversiona 10.3.

3. Vapaa kenttä esittää oopperaa ja uutta musiikkia

Kaupunginorkesterien ohella Suomessa on virkeä vapaa orkesterikenttä, johon kuuluu vanhan musiikin yhtyeitä, nykymusiikkikokoonpanoja ja paljon siltä väliltä. Helsingin barokkiorkesteri aloittaa kevätkautensa tammikuussa jo mainitulla Pergolesin oopperalla ja lopettaa kauden Schumannin Genoveva-oopperaan (28. ja 30.5.), jonka nimiroolissa laulaa sopraano Carolyn Sampson. Suomalainen barokkiorkesteri puolestaan aloitti kautensa jo sunnuntaina 15.1. Helsingissä, solistina samainen Carolyn Sampson. Ohjelma esitetään myös 16.1. Järvenpäässä.

Sopraano Carolyn Sampson lauloi harjoituksissa Helsingin barokkiorkesterin kanssa joulukuussa 2014.

Uudempaan musiikkiin erikoistuneet kokoonpanot keskittävät tänä keväänä konsertointinsa paljolti uuden musiikin festivaalille eli maaliskuun alussa järjestettävään Musica nova Helsinkiin, jossa Uusinta konsertoi festivaalin toiseksi viimeisenä päivänä (11.3.) ja Avanti sekä Zagros kumpikin omissa konserteissaan festivaalin päätöspäivänä 12.3. Zagroksen konsertti on samalla yhtyeen 30-vuotisjuhlakonsertti. 25 vuotta täyttää puolestaan Kokkolan Talviharmonikka -festivaali, ja tekee sen kunniaksi 10.2. vierailun Helsingin Musiikkitaloon.

4. Uudet kamari- ja kuoromusiikin konserttisarjat vakiintuvat

Uusia kamari- ja kuoromusiikin konserttisarjoja on viime vuosina ilmaantunut Helsinkiin jo vakiintuneiden kamarimusiikkisarjojen rinnalle.

Ritarihuone-konserteissa vietetään 4.2. epookkipäivää Adelaïde Ehrnroothista kertovan monologinäytelmän, Trio Estin musiikkiesitysten ja epookkikahvilan merkeissä, ja maaliskuun lopussa 28.3. Ritarihuoneella vierailee Sleesia-kvartetti.

Helsinki Seriös -sarjassa Sibelius-Akatemian konserttisalissa vierailevat muiden muassa Antti Siirala (29.1.), Orfeus Barock Stockholm (19.3.) ja Belcea-kvartetti (14.5. Helsinki ja 16.5. Turku). Kuoromusiikin kausikonserteissa Helsingissä järjestetään kevään aikana 16 konserttia helmikuun alusta eli 9.2. alkaen. Syksyllä kuorojen kausikonsertteja kuultiin 14.

5. Festivaalit ja monitaiteelliset projektit elävöittävät konserttikalenteria

Uuteen musiikkiin keskittyvä Musica nova Helsinki -festivaali järjestetään joka toinen vuosi, tänä vuonna maaliskuun alkupuolella eli 1.–12.3. Taiteellisen johtajan Tuuli Lindebergin suunnittelema ohjelma tuo Helsinkiin uutta musiikkia sellaisilta kansainvälisen nykymusiikin nimiltä, joita ei muuten Helsingissä aivan jatkuvasti kuule.

Nykymusiikki inspiroi usein myös tanssitaiteilijoita. Aulis Sallisen kamarimusiikkiteos Barabbas-dialogeja (2005) esitetään Aleksanterin teatterissa 26.1. alkaen uutena näyttämöversiona, jossa musiikki yhdistyy tanssiin. Toteutuksesta vastaavat Ooppera Skaala, tanssiryhmä Raekallio Corp. ja Changensemble-orkesteri.

Sebastian Fagerlundin sävellyksiä kuullaan Transit-tanssiteoksessa. Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri myös kantaesittää hänen uuden Beneath-teoksensa helmikuun alussa.

Myöhemmin keväällä eli 21.4. Tero Saarinen Company esittää Tampere Filharmonian kanssa Tampereella Transit-teosta, joka sai kantaesityksensä vuonna 2020. Sen musiikkina kuullaan Sebastian Fagerlundia, ei kuitenkaan Transit-nimistä kitarakonserttoa vaan orkesteritrilogiaa Stonework – Drifts – Water Atlas. Syksyllä teoksen esityksiä on luvassa myös Turussa sekä Tanssin talossa Helsingissä. Kevään aikana Tanssin talossa voi nähdä Tero Saarinen Companyn Third Practice -teosta (ensi-ilta 16.3.), jossa Helsingin barokkiorkesteri soittaa Monteverdiä.

6. Uusien teoksien kantaesityksiä ympäri Suomea

Helsingin kaupunginorkesteri kantaesittää Helsinki-variaatiot-tilausteossarjan kaksi uutta osaa: Minna Leinosen Vimma (3.3.) ja Jukka Linkolan Tyrants don't believe in love (28.4.). Muutamaa päivää aikaisemmin eli 25.4. Tapiola Sinfonietta kantaesittää myös Linkolan flyygelitorvikonserton April Jazz -festivaalilla. Samassa konsertissa kantaesitetään myös jazzpianisti Alexi Tuomarilan teos Between Dark and Light.

Radion sinfoniaorkesteri kantaesittää Sampo Haapamäen orkesterilauluja 10.3., ja seuraavalla viikolla eli 15.3. on vuorossa RSO:n tämän konserttikauden teemasäveltäjän Outi Tarkiaisen Milky Ways -englannintorvikonserton kantaesitys.

Outi Tarkiaista esittää myös Lapin kamariorkesteri, jonka konsertto kamariorkesterille saa kantaesityksensä 1.6. Saman konsertin ohjelmassa on myös Anna-Mari Kähärän uuden puhallinkvinteton kantaesitys sekä Sami Klemolan Ghost Notes -hammondurkukonserton kamariorkesteriversion kantaesitys.

Säveltäjä Mikko Heiniö täyttää tänä vuonna 75 vuotta, ja häneltä kantaesitetään teoksia Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin (11.2. ja 10.3.) sekä Turun filharmonisen orkesterin (18.5.) konserteissa. Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri kantaesittää myös Sebastian Fagerlundin Beneath-teoksen Kaustisella 3.2., ja helsinkiläiset voivat kuulla sen seuraavana päivänä vierailukonsertissa Temppeliaukion kirkossa.

Toukokuun kantaesityksiin kuuluvat Elisar Riddelinin viulukonsertto Loviatar, jonka esittää Turun filharmoninen orkesteri 5.5., sekä Max Savikankaan kosketinsoitinkonsertto, jonka kantaesittää Lappeenrannan kaupunginorkesteri 11.5.

Susanna Mälkin kausi Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestarina päättyy tämän konserttikauden jälkeen.

7. Jäähyväiset ylikapellimestareille

Konserttikausi on hyvä päättää jäähyväisiin, joita vietetään Helsingissä ja Tampereella: toukokuun lopussa viimeiset konserttinsa omien orkesteriensa ylikapellimestareina johtavat Tampere Filharmonian Santtu-Matias Rouvali, jykevästi Straussin Also sprach Zarathustran ja Ein Heldenlebenin sävelin (27.5.), sekä Helsingin kaupunginorkesterin Susanna Mälkki, vähintään yhtä jykevästi Mahlerin kolmannen sinfonian merkeissä (31.5.–1.6.)