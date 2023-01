Frick-taidemuseon 90 vuotta vanha kokoelma sai ensimmäisen naispotrettinsa renessanssiajalta.

Giovanni Battista Moronin Ritratto di donna (Portrait of a Woman) (n. 1575) on ensimmäinen naista esittävä renessanssiajan muotokuva Frick-kokoelmissa. Teoksen mallia ei tunneta.

Keskeinen vanhempaa taidetta esittelevä newyorkilainen instituutio Frick Collection on hankkinut kokoelmiinsa ensimmäisen renessanssiajan naismuotokuvan. Se tuli esille Madison Avenuella sijaitsevissa Frick Madison -tiloissa torstaina 12. tammikuuta.

Kyseessä on Giovanni Battista Moronin (n. 1520–1579) maalaama Ritratto di donna (Portait of a Woman) (n. 1675), kertoi The Art Newspaper. Uutinen oli se, että maalaus on ensimmäinen naista esittävä renessanssiajan teos Frick-kokoelmissa, 90 vuoden aikana.

Moroni tunnetaan eleganteista aateliston ja papiston muotokuvista, ja häntä pidetään yhtenä myöhäisrenessanssin Italian suurista muotokuvamaalareista.

Frickin lahjoituksena saama teos esittää vaaleanpunaiseen silkkiin pukeutunutta naista, jonka henkilöllisyys on ainakin toistaiseksi mysteeri. Teos liitetään Frickin maineikkaisiin vanhan taiteen ja eurooppalaisten maalareiden kokoelmiin.

Kokoelman perusti instituutiolle nimensä antanut teollisuusmies Henry Clay Frick (1849–1919). Hänen omaisuutensa oli peräisin muun muassa Pittsburghin terästeollisuudesta. Frick Collection -taidemuseo perustettiin hänen testamenttilahjoituksellaan vuonna 1935. Se toimii Frickin rakennuttamassa 1600-luvun tyylisessä talossa Manhattanilla, jonka peruskorjauksen aikana näyttelyt ovat esillä Madison Avenuen tiloissa.

Entuudestaan mittaamattoman arvokkaissa kokoelmissa on esimerkiksi Titianin ja Tintoretton kaltaisten mestareiden maalauksia. Vuonna 2013 Frick esitteli seitsemän Piero della Francescan teosta, joita sittemmin nähtiin Eremitaasissa Pietarissa.

Renessanssiajan Italiassa naiset myös maalasivat, eivät pelkästään olleet malleina. Tunnettuja taiteilijoita ovat esimerkiksi Sofonisba Anguissola (n. 1532–1625) ja Lavinia Fontana (1552–1614).

Frick Madison sijaitsee Breuer-rakennuksessa New Yorkin Keskuspuiston lähettyvillä. Mittaamattoman arvokkaan Frick-kokoelman teoksia on nyt esillä Frick Madisonissa, sillä varsinaista museota remontoidaan.

Korjattu klo 15:00 kuvatekstin vuosiluku vuodeksi n. 1575 (aiemmin oli 1675).