Nelly Juulia Kärkkäisen omakohtaiseen kokemukseen lapsettomuudesta perustuvan Pudota-esityksen lavaestetiikka Kansallisteatterin Omapohjassa on vähäeleinen.

Näyttelijä Nelly Juulia Kärkkäinen alkoi keskellä lapsettomuushoitoja kirjoittaa avoimesti Facebookiin siitä, miten kipeältä tahaton lapsettomuus hänestä tuntui. Näytelmäkirjailija Heini Junkkaala luki päivityksiä ja koki voimakkaan kutsun: Tästä täytyy tehdä esitys.

”Tänään on luopumisen päivä. Minusta ei tule äitiä ja Aila Meriluoto on kuollut. Onneksi hän kirjoitti runoja. Kuulin, että Aila oli kummallisen iloinen nainen. Sellainen haluaisin itsekin vielä joskus olla. Itse omasta asiastani osaan sanoa vain, että tämä on suurin suru jota olen kokenut. Tunnen itseni typeräksi ja minua hävettää, kun luulin että olen niin kuin muutkin ja voin saada oikean vauvan.”

Nelly Juulia Kärkkäinen istuu Kiasman kahvilassa antamassa haastattelua. Paikka on valittu sijainnin takia, tänne Kärkkäinen ehti hyvin Kansallisteatterin Omapohjassa puoli tuntia aiemmin loppuneista harjoituksista.

Kahvila on pienten lasten vanhempien suosiossa, sillä sinne on helppo mahtua vaunujen kanssa. Myöhemmin haastattelunauhalta kuuluu, miten vauvojen tät-tät-tää sekoittuu Kärkkäisen sanoihin hänen puhuessaan tahattomasta lapsettomuudestaan.

Yhdistelmä on helppo kokea surulliseksi.

Jutun alun kursivoidut lauseet näyttelijä Nelly Juulia Kärkkäinen kirjoitti Facebook-päivitykseensä 21. lokakuuta 2019. Hän oli puolisen vuotta aiemmin alkanut kirjoittaa hedelmöityshoidoistaan ja toiveestaan saada lapsi. Avoin – ystäville ja tutuille tehty – kirjoittaminen tuntui välttämättömältä ajatusten selkeyttämiseksi.

”Se oli tavallaan vaatimus itselle, kokemukseni rehellisenä olemisesta. Että minun pitää pystyä sanomaan se muillekin. Tiesin myös, että olin ollut elämässäni monella tasolla pois kuvioista. Halusin tulla takaisin, uida pintaan – sellaisena kuin olen.”

Kärkkäinen oli hakeutunut hoitoihin puolisonsa Tuukan kanssa, kun lapsettomuustutkimuksissa oli selvinnyt, että heidän olisi vaikea saada lasta ilman hoitoja. Yhteensä yli neljä vuotta kestäneet hedelmöityshoidot olivat fyysisesti ja henkisesti raskaita.

Tahaton lapsettomuus koskettaa tilastojen mukaan joka kuudetta paria jossakin elämänvaiheessa. Tuorein tilasto on vuodelta 2020, jolloin Suomessa aloitettiin noin 13 000 hedelmöityshoitoa. Niistä hieman yli 18 prosenttia eteni lapsen syntymään. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2021 hoitojen määrä lisääntyi 14 prosentilla edellisvuodesta.

Nelly Juulia Kärkkäinen ja Tuukka eivät saaneet lasta. Kaksi alkanutta raskautta päättyivät kumpikin keskenmenoon.

Vaikka Pudota-esitys perustuu Nelly Juulia Kärkkäisen omiin kokemuksiin, syntyi siitä Heini Junkkaalan käsittelyssä fiktiivinen teos.

Kaikkein huonoimmassa henkisessä jamassa Kärkkäinen kertoo olleensa ensimmäisen keskenmenon jälkeen. Hoidot olivat kestäneet jo pitkään, jatkuvat pettymykset ja hormonit panivat kehon ja pään sekaisin. Toistuvien pettymysten keskellä Kärkkäisen oli vaikea puhua ystävilleen alati kasvavasta surusta – varsinkin kun hän saattaisi hetkenä minä hyvänsä olla maailman onnellisin.

”Kehoni ladattiin säännöllisesti hormoneilla raskautta alustavaan tilaan ja sisääni laitettiin tasaisin väliajoin noin 5 vuorokautta vanha hedelmöittynyt alkio. Kohta mä olen äiti, ajattelin toistuvasti – miten silloin surraan?”

Viini auttoi. Se toimi kannustimena ihmisten kohtaamiseen, ja oli helppo ystävä myös yksinoloon.

”Lannistavilla hoitotauoilla liiankin helppo. Viinihän sopii sekä suruun että iloon – ja juustojen kanssa”, Kärkkäinen sanoo ja naurahtaa.

Kun hoidot jatkuivat ja jatkuivat, tuli alati uudelleen viriävästä toivosta oikeastaan raskaampi kantaa kuin pettymyksistä.

”Toivo on niin väkevä. Se auttaa jaksamaan, mutta se myös alkaa syödä sisältä, kun se suurenee koko ajan. Jossain vaiheessa en enää ollut kuin sitä aika abstraktia toivoa, joka – jos käytännön tapahtumia katsoo – tuli tyhjästä.”

Minä luulin, että sinä olet näissä seinissä ja siksi pidin niitä pystyssä. Luulin että olet lattian laatoissa ja siksi lakaisin niitä lakkaamatta. Tuijotin kattoon toivoen näkeväni siellä sinut mutta näinkin vain kattoparrut ja niiden välissä läikehtivät auringon laineet. Sinä et ole enää täällä. Minä painun syvemmälle, sängyn läpi, merenpohjaan asti. Siellä on hiljaista mutta hyvin vaikea hengittää, sillä minä en ole kala tai merenneito.

Kärkkäinen vajosi suruunsa, makasi viikkoja sängyssä siirtyen välillä hädin tuskin sohvalle. Hän oli jo lapsena tiennyt tulevansa äidiksi, saavansa yhden lapsen. Hoitavansa ja hellivänsä sitä, kuten hänen äitinsä oli hoitanut häntä, ainokaistaan. Nyt alkoi näyttää siltä, että lasta ei tulisikaan.

Kärkkäinen purki tuntojaan kirjoittamalla Facebookiin.

Siellä tekstejä luki myös näytelmäkirjailija-ohjaaja Heini Junkkaala.

Junkkaala kuvaa päivitysten vedonneen häneen voimakkaasti.

”Koin sisäisen kutsun ottaa yhteyttä Nellyyn. Teksteissä oli ihmeellistä avoimuutta ja rehellisyyttä, joka yhdistyi kaunokirjalliseen muotoon.”

Omintakeisen äänen – rosoisen mutta havainnoissa äärimmäisen tarkan – lisäksi Junkkaalaa kosketti aihe.

”Kun olen itse tullut kohtuullisen iäkkäänä äidiksi ja olosuhteissa, joissa se ei olisi voinut tapahtua vahingossa, osui aihe erityiseen kohtaan minussa.”

Junkkaalalla on kaksi lasta, 9- ja 7-vuotiaat, puolisonsa Annen kanssa.

Heini Junkkaala seuraa Omapohjan katsomossa esityksen harjoituksia.

Nyt teksteistä ja tapaamisesta alkunsa saanut projekti – joka kesti kaikkinensa kolme ja puoli vuotta – on ensi-iltaa vaille valmis. Kärkkäisen elämäntapahtumiin perustuva ja Junkkaalan kirjoittama ja ohjaama esitys Pudota saa kantaesityksensä Kansallisteatterissa keskiviikkona 15. helmikuuta.

Nelly Juulia Kärkkäinen näyttelee, mutta hän ei ole Omapohjan lavalla yksin.

Siellä on myös hänen äitinsä Gitta Oksanen, joka on näyttämöllä ensi kertaa elämässään. Moninaisen työuran tehnyt Oksanen työskenteli ennen eläkkeelle jäämistään 15 vuotta Teatteri-lehdessä. Siellä hän myi ilmoitustilaa ja kirjoitti uutisia.

Jossain vaiheessa, kun Kärkkäinen ja Junkkaala olivat jo sopineet esityksen tekemisestä, ei Kärkkäisestä tuntunut enää hyvältä jatkaa lapsettomuustuntojen avaamista Facebookissa. Hän alkoi kirjoittaa äidilleen.

”Äiti oli turvallinen kohde: uskalsin ja pystyin keskittymään ja menemään tarpeeksi syvälle. Tiesin, että kun kirjoitan mutsille ei minulla ole ketään olkapäällä, joka sensuroi tai kritisoi tai arvostelee.”

Gitta Oksanen alkoi kirjoittaa tyttärelleen takaisin.

”Ei pelkkiä vastauksia, vaan äidin omia assosiaatioita, asioita joita hänelle nousi mieleen siitä mitä olin kirjoittanut.”

Kun Heini Junkkaala kuuli vastauskirjeistä, hän pyysi lupaa lukea myös niitä.

”Hyvin nopeasti tajusin, että koska Nelly on äitinsä ainoa lapsi, Nellyn lapsettomuuden suru tarkoittaa Gitalle lapsenlapsettomuuden surua. Syntyi ajatus kutsua Gitta mukaan näyttämölle.”

Kärkkäinen kysyi äitinsä mielipidettä.

”Että nyt Heini kysyy haluaisitko tulla myös esitykseen, näyttelijänä. Hän sanoi: no, Nyytti, kun sinä olet valmis tuosta sinun vaikeasta asiasta menemään ihmisten eteen, niin millainen äiti minä olisin, jos en seisoisi vieressä.”

Nelly Juulia Kärkkäinen kertoo joutuneensa välillä muistuttamaan itseään siitä, ettei harjoituksissa puhuisi Gitta Oksaselle kuin äidille vaan kuin kollegalle.

Vaikka Junkkaala on ohjaaja, joka luottaa työssään tunteeseen ja intuitioon, on häntä jälkeenpäin vähän kauhistuttanut se, millaisen riskin hän otti palkatessaan Gitta Oksasen mukaan ennen kuin kukaan oli nähnyt häntä näyttämöllä.

Ensimmäisessä lukuharjoituksessa tuli huojennus.

”Olin että huh, okei. Se tapa millä Gitta luki omaa tekstiään kertoi, että ollaan turvassa, voidaan tehdä esitys.”

Kun lukuharjoituksista päästiin näyttämölle, teki Oksanen vielä suuremman vaikutuksen.

”Viime viikolla sanoin Gitalle, että Nellyhän on perinyt sulta näyttelijän lahjan. Että ei tässä ole lavalla ’näyttelijän äiti’, vaan täällähän on ihminen, jolla on näyttelemisen lahja. Ihan kiistämätön.”

Tehdään taidetta, ei terapiaprojektia, se oli selvää Kärkkäiselle ja Junkkaalalle alusta asti. Mutta tunsiko Junkkaala, kahden lapsen äiti, missään vaiheessa tarvetta varoa Kärkkäisen tunteita?

Ei, mutta hän tunnistaa ilmiön hyvin, ja se on tuotu myös esitykseen.

”Siinä Nelly tulee tilanteeseen, jossa ihmiset vaivaantuvat, koska olettavat Nellyn tuntevan ulkopuolisuutta ja surua, kun he puhuvat lastensa vihreästä räästä. Itsekin saatan havahtua lapsista puhuessani, että seurueessa tuolla yhdellä ikäiselläni ei ole lapsia, ja että tämä voi olla ulossulkeva keskustelu. Se tuottaa hämmennystä.”

Kärkkäisen kanssa varomista ei ole ollut.

”Se liittyy siihen, että fokus on teoksessa, mutta myös Nellyn avoimuuteen. Jännitehän syntyy siitä, jos en tiedä onko asia jollekin kipeä ja joudun olettamusten suohon.”

Kärkkäinen sanoo olevansa kiitollinen siitä, ettei hänen ole esityksen harjoituksissakaan tarvinnut millään lailla edustaa lapsettomuutta.

”Kun olen tehnyt työtäni näyttämöllä ei kukaan ole katsonut pää kallellaan, tullut mun luo, laittanut kättä olkapäälle ja kysynyt, että miten sinä Nelly voit.”

Junkkaala sanoo, että hän aisti jo Kärkkäisen Facebook-tekstejä lukiessaan, että tämä ei ole enää pahimman surun sisällä. Se oli tärkeää, sillä vaikka esitys on Kärkkäisen omiin kokemuksiin perustuvaa dokumenttiteatteria, on esityksen tekeminen samanlaista kuin minkä tahansa esityksen.

”Lopulta näyttelijä käyttää ihan samaa näyttelijäntekniikkaa, vaikka näyttelisi itsensä kanssa samannimistä henkilöä. Harjoituksissa olen koko ajan nähnyt, että Nelly näyttelee.”

Junkkaala ja Kärkkäinen nostavat molemmat esiin myös asian eettisen puolen. Olisi yleisöä kohtaan väärin, jos ihminen käsittelisi omaa yksityistä suruaan näyttämöllä.

”Se olisi psykodraamaa. Sitä voi tehdä, mutta ei yleisölle vaan terapiassa siihen koulutettujen ihmisten kanssa”, Junkkaala sanoo.

Aitojen henkilökohtaisten tunteiden käsittely näyttämöllä vaivaannuttaisi katsojaa, estäisi myötäelämästä roolihenkilön tunteita ja tuntemasta omia tunteitaan.

”Se on jännä mekanismi, että meidän pitää lähteä autenttisesta materiaalista, mutta estetisoida, vieraannuttaa ja näytellä se, jotta se voi taas koskettaa katsojaa.”

Heini Junkkaalan työtapa on avoin ja keskusteleva. Se, että työryhmässä kaikki voivat luottaa toisiinsa, on hyvin tärkeää.

Pudota – samaan tapaan kuin esimerkiksi Junkkaalan 2019 Kom-teatteriin Pirkko Saision ja Marja Packalénin kanssa tekemä Valehtelijan peruukki – on seulottu ja kirjoitettu kasaan valtavasta määrästä materiaalia.

Ryhtyessään työstämään esitystä viime syksynä Junkkaalalla oli yli 500 liuskaa Kärkkäisen ja Oksasen kirjoittamaa kaunokirjallista tekstiä ja kymmeniä tunteja ääni- ja videotallenteita, joista litteroituina tuli noin 200 liuskaa tekstiä. Tuosta tekstimassasta Junkkaala sitten alkoi koostaa esitystä.

Dokumentaarisia teoksia tehdessä Junkkaalalla on aina samankaltainen työtapa. Materiaalia kerätessä tärkeintä on poistaa haastateltavien itsesensuuri, hän sanoo.

”Luodaan sellainen edesvastuuton tila, jossa ei vielä ajatella teosta.”

Haastattelujen jälkeen Junkkaala alkaa kirjoittaa kohtauksia. Valinnat hän tekee intuitiivisesti, valiten ne, jotka resonoivat hänessä itsessään.

”Silloin en enää ole velkaa todellisille tapahtumille, palvelen vain näyttämöä. Näitä kohtauksia sitten testataan työpajoissa, joissa voidaan myös improvisoida lisää.”

Työpajojen välissä Junkkaala kirjoittaa. Yleensä kohtauksia kertyy aivan liikaa. Pudota-teoksen ensimmäinen läpimeno lokakuussa kesti melkein neljä tuntia.

Sen jälkeen Junkkaala taas karsi, yhdisteli ja kirjoitti. Nyt ensi-iltaan saadaan esitys, jolla on napakka kesto: tunti ja 40 minuuttia.

Jo Teoksen nimi, Pudota, vihjaa, että esityksessä on kyse paljosta muustakin kuin lapsettomuudesta. Pudota, sehän on paitsi perusmuoto, myös käsky. Pudota, päästä irti!

Luopuminen on asia, jota Heini Junkkaala kertoo itse miettineensä läpi harjoituskauden. Lapsettomuushan ei merkitse vain sitä, että uutta ihmistä ei ole syntynyt. Myös vanhemman identiteetti jää syntymättä.

”On vahva sisäinen kutsu, joka ei sitten toteudukaan. Se on aihe, jota käsittelen oikeastaan kaikissa töissäni: kysymys siitä, onko ihminen toteutunut täydesti.”

Junkkaala sanoo otaksuvansa, että kaikilla on toteutumatta jääneitä asioita – ovat ne sitten perhe, taiteelliset ambitiot, ammatilliset tavoitteet, seksuaalisuus tai vaikka sukupuoli. Iän karttuessa ne voivat koteloitua ja muuttua katkeruudeksi.

”Kun taas parhaassa tapauksessa ne synnyttävät sisäistä liikettä. Ajattelen, että meidän esitys antaa tilan miettiä miten päästää irti, hyväksyä ne asiat, joita ei voi enää tavoittaa.”

Uunisaari, jonka vuokraoikeuden Nelly Juulia Kärkkäinen peri äkillisesti kuolleelta isältään 2015, on esityksessä myös tärkeässä roolissa.

”Meillä on kaikki hyvin kun on katto pään päällä ja meri jalkojen alla.” Sanoi Tuukka. Mun kohdussa on tämän setin viimeinen toive, joka muuttuu todeksi tai ei muutu. Joten pyydänkin nyt teiltä ystävät ja tutut, että olkaa muhun hyvänmielen yhteyksissä jos vain siltä tuntuu, sillä minä otan nyt ilolla vastaan kaiken avun!

Nelly Juulia Kärkkäinen oli 39, kun toinen raskaus meni kesken. Siitä on nyt kolme ja puoli vuotta.

Surun keskeltä pintaan auttoivat ennen kaikkea puoliso, joka oli ”tarpeeksi vahva” sekä äiti, joka ei väistänyt.

”Mutta kyllä se lopullinen itseni takaisin saaminen alkoi, kun päätimme Tuukan kanssa, että me ei tehdä sitä lasta.”

Vähitellen Kärkkäinen alkoi huomata, miten paljon hän pitää omasta elämästään.

”Tykkään siitä niin paljon, että en halua sen jäävän varjoon, koska jokin asia ei mennyt kuten toivoin. Monet asiat eivät mene. Se olisi sitä paitsi ollut aika epäreilua sitä lastakin kohtaan, koko mun onnellisuuden lunastaminen.”

Kiasman aulasta kuuluu lapsen itkua.

Lapsista, noista ”hauskoista naapoteista” Kärkkäinen pitää, eikä kadehdi kenenkään muun elämää.

Lapsettomuuden suru ei kuitenkaan kokonaan häviä.

”Se on tosi tärkeä osa mua, mutta muuttanut ehkä vähän muotoaan. Se ei kurista kurkkua enää. Otin sen itselleni ja se auttoi kasvamaan aikuiseksi. Auttoi menemään eteenpäin, tuntemaan itsemyötätuntoa. En enää jää sen alle, vaan se pikemminkin tuuppaa mua vauhdilla eteenpäin.”

Kärkkäinen tekee rakettimaisen suihkausäänen.

”Siitä tuli osa mun matkaa ihmisenä, tällä pienen pienellä pallolla, joka kiitää äärettömässä avaruudessa.”

Pudota-teoksen kantaesitys Kansallisteatterin Omapohjassa 15. helmikuuta.

”En halunnut, että lapsettomuuden surusta tulee elämäni ainoa asia.”

Kuka? Nelly Juulia Kärkkäinen Näyttelijä, syntynyt 1980 Helsingissä.

Valmistui teatteritaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta 2004.

Näytellyt muun muassa Helsingin kaupunginteatterissa ja Teatteri Jurkassa. Kotikatu-tv-sarjassa 2004–2009 ja 2012.

Toimi puolisonsa kanssa 2015–2019 ravintolayrittäjänä Kaivopuiston Uunisaaressa, jonka vuokraoikeudet peri edesmenneeltä isältään.

Asuu puolet vuodesta Saunasaaressa, jota pyörittää puolisonsa kanssa.