Brasilialaisen taidekeräilijän mukaan hänen ostamansa teos on ollut vuosia teillä tietämättömillä.

Taiteilija Vincent Van Goghin (1853–1890) teos on joutunut oikeudelliseen köydenvetoon.

Detroitin taidemuseossa esillä ollut hollantilaisen taiteilijan työ Romaanin lukija on vuodelta 1888. Teos esittää tummahiuksista naista lukemassa kirjaa. Teoksen väitetään tulleen varastetuksi, kertoo muun muassa The Guardian.

Hollantilaistaiteilijan työ on parhaillaan esillä Yhdysvaltain Detroit Institute of Art -taidemuseossa osana Van Gogh in America -nimistä näyttelyä. Näyttelyssä on esillä yhteensä 74 Van Goghin työtä, joita on lainattu 50 eri taholta.

Oikeuskanteen Romaanin lukija -teoksesta on nyt nostanut sen omistajaksi ilmoittautunut brasilialainen taidekeräilijä Gustavo Soter yhtiöineen. Soterin mukaan Detroitin taidemuseo on lainannut teoksen taholta, joka ei ole sen laillinen omistaja.

Lakikanteen mukaan Soter on ostanut teoksen vuonna 2017. Kanteen mukaan ”nimetön kolmas osapuoli” on saanut teoksen haltuunsa välittömästi kaupan jälkeen.

Soterin mukaan hän maksoi teoksesta 3,7 miljoonaa dollaria eli noin 3,4 miljoonaa euroa vuonna 2017. Nyt teoksen arvon arvioidaan olevan yli viisi miljoonaa dollaria.

Soter ei kanteen mukaan ole siirtänyt maalauksen omistusoikeutta kolmannelle osapuolelle. Hän sanoo kanteessaan, ettei ole tiennyt maalauksen sijaintia sen jälkeen, kun kolmas osapuoli otti sen haltuunsa vuoden 2017 toukokuussa.

Taidekeräilijä sai tietää teoksen sijainnista, kun se otettiin mukaan Detroitin taidemuseon näyttelyyn.

Soter on siis nostanut kanteen, jotta saisi teoksen haltuunsa. Yhdysvaltain liittovaltion tuomari on määrännyt Detroitin taideinstituutin olemaan siirtämättä maalausta oikeuskäsittelyyn saakka. Käsittely on määrä järjestää 19. tammikuuta.

Detroitin taideinstituutin mukaan teoslaina on hyväksytty ”parhaiden museokäytäntöjen mukaisesti”.