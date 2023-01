Asiasta kertoi rumpalin veli ja bänditoveri Randy Bachman Twitter-tilillään.

Kanadalaisen rockyhtye Bachman-Turner Overdriven rumpali Robin ”Robbie” Bachman on kuollut 69-vuotiaana. Asiasta kertoi rumpalin veli ja bänditoveri Randy Bachman Twitter-tilillään.

”Pikkuveljeni Robbie on liittynyt isän, äidin ja veljeni Garyn seuraan toiselle puolelle. Ehkä Jeff Beck kaipaa rumpalia”, Randy Bachman kirjoitti tviitissään.

Asiasta uutisoi myös muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN.

Bachmanin veljekset Robbie, Randy ja Tim perustivat Bachman-Turner Overdriven C. Fred Turnerin kanssa 1970-luvun alussa.

Heidän suurin hittinsä oli Yhdysvaltain singlelistankin kärkeen noussut You Ain't Seen Nothing Yet.

Yhtye pääsi Kanadan Music Hall of Fameen vuonna 2014.