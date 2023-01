Monen suuren rocktähden lapsi on päätynyt artistiksi, ja vain osa on onnistunut vetäytymään tavalliseen elämään

Lisa Marie Presleyllä on ollut vuosikymmenten mittaan kohtalotovereita. Beatlesin jäsenten pojista kaavailtiin jopa toisen sukupolven Beatlesia.

Torstaina kuollut Lisa Marie Presley oli maailman suurimpien rocktähtien lapsista tunnetuimpia. Elvis Presleyn ainoa tytär eli koko elämänsä julkisuuden henkilönä. Maailmankuulujen tähtien lapsista on tullut usein taiteilijoita, mutta osa heistä on halunnut elää tavallista elämää ilman yleisön huomiota.

Tunnetun rocktähden lapsena saa muusikon uralle näkyvän alun, mutta moni heistä tunnetaan vielä vuosien jälkeen isän tai äidin vuoksi paremmin kuin omasta musiikistaan.

Bob Marleyn 12 lapsesta viisi on muusikoita, heistä tunnetuimpana Ziggy Marley. Bob Dylanin poika Jacob Dylan on tehnyt musiikkia Wallflowers-yhtyeensä kanssa jo 1980-luvun lopulta asti.

Jotkut jatkavat isänsä uraa, kuten Dweezil Zappa, joka on soittanut Frank Zappan musiikkia, ja Jason Bonham, joka on soittanut isänsä John Bonhamin paikalla rumpuja Led Zeppelinin muiden jäsenten tilapäisissä yhteisesiintymisissä.

Beatlesin jäsenten jälkikasvuun isän ammatti on periytynyt tehokkaasti, sillä sekä Julian Lennon että Sean Lennon ovat muusikoita, samoin Ringo Starrin poika Zak Starkey, joka on soittanut rumpuja The Whon kiertuekokoonpanossa. Paul McCartneyn ainoa poika James soitti aluksi isänsä ja äitinsä Linda McCartneyn levyillä ja teki myöhemmin omaa musiikkiaan, ja myös Dhani Harrison on esittänyt oman tuotantonsa ohella George-isänsä musiikkia.

James McCartney kertoi vuonna 2012 kehitelleensä ideaa toisen sukupolven Beatlesista. Hänen mukaansa ajatus oli tuolloin kiinnostanut myös Dhani Harrisonia ja Sean Lennonia, mutta ei Zak Starkeyta, joten James McCartney kaavaili tilalle Ringo Starrin nuorempaa poikaa Jason Starkeyta, joka on myös soittanut rumpuja.

Suunnitelma toteutui vain osin ja yhden levytyksen verran, kun Dhani Harrison soitti vuonna 2016 ilmestyneellä James McCartneyn singlellä.

James McCartneyn sisaret ovat menestyneet muilla luovilla aloilla: Stella McCartney on muotisuunnittelija, Mary McCartney valokuvaaja ja dokumenttiohjaaja sekä Linda McCartneyn edellisestä avioliitosta syntynyt Heather McCartney keramiikkataiteilija.

Ainoastaan Paul McCartneyn nuorin lapsi, Heather Millsin kanssa syntynyt Beatrice McCartney on pysynyt enimmäkseen pois julkisuudesta. Hän on työskennellyt brittiläisessä tiedekirjakustantamossa kustannustoimittajana.

Ensimmäisen sukupolven rocktähdistä Chuck Berryllä on neljä lasta, joista poika Charles Jr esiintyi isänsä kanssa. Charles Jr soitti Chuck Berryn kiertuebändissä ja toimi viimeisinä vuosina myös hänen avustajanaan. Myös vanhin tytär Ingrid on esiintynyt isänsä ja veljensä kanssa.

1990-luvun tähtien lapsista tunnetuin on Frances Bean Cobain, jonka vanhemmat Kurt Cobain ja Courtney Love olivat sukupolvensa tärkeimpiä vaihtoehtorockin tekijöitä, mutta myös huumeongelmaisia, ja siksi median tarkkailun alla.

Viranomaiset määräsivät Frances Beanin huostaanotettavaksi heti syntymän jälkeen. Hän pääsi takaisin vanhempiensa hoiviin, mutta suhde isään jäi lyhyeksi, kun Kurt Cobain teki itsemurhan huhtikuussa 1994. Frances Bean oli tuolloin vuoden ja seitsemän kuukauden ikäinen.

Courtney Love menetti henkilökohtaisten ongelmiensa takia lapsensa huoltajuden kolmesti. Frances Bean vietti lapsuutensa ja nuoruutensa pääosin isänsä äidin kasvattamana. Aikuisena hän on saanut kuuluisuutta valokuvamallina ja kuvataiteilijana, mutta antanut haastatteluja harvoin.

Madonnalla on yhteensä kuusi lasta, joista neljä on adoptoituja. Lapsista vanhin, vuonna 1996 syntynyt Lourdes Leon on Madonnan biologinen tytär, ja hän on ollut median huomion kohteena syntymästään lähtien. Lourdes on työskennellyt mallina, mutta viime aikoina hän on tehnyt myös musiikkia taiteilijanimellä Lolahol.