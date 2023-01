Tiktok on tulvillaan tuttuja hittejä, jotka soivat nopeammassa tempossa ja kimeämmällä pikkuoravaäänellä.

Nopeutetut versiot tunnetuista hittikappaleista ovat nousseet suureen suosioon suoratoistopalveluissa. Alun perin tavallisten kuulijoiden harrastamasta huvituksesta on tullut myös levy-yhtiöitä houkutteleva tapa saada musiikille lisää kuuntelukertoja.

Kappaleiden nopeuttaminen on yleistynyt viime vuosina erityisesti Tiktokin lyhyissä videopätkissä, mutta ilmiöllä on pitkä historia.

Jo 1960-luvulla kuunneltiin Yhdysvalloissa Alvin and the Chipmunksin humoristisia kappaleita, joiden luonnottoman korkea lauluääni tehtiin nauhanopeutta lisäämällä. Suomessa ideaa käytti 1960-luvulla Sauvo Puhtilan ja Eino Virtasen Saukki ja Oravat. Nopeutettua kimeää puhetta ja laulua on kuvailtu arkikielessä pikkuoravaääneksi.

Vinyylilevyillä sama efekti saadaan aikaan helposti soittamalla lp-levyä 33 kierroksen sijasta 45 kierroksen nopeudella.

Nykyinen nopeutusaalto lähti 2000-luvun alussa elektronisen tanssimusiikin puolelta, kun norjalainen dj-kaksikko Nightcore keksi nopeuttaa kappaleita tietokoneen musiikkiohjelmalla. Norjalaisten kireiksi virittämät kappaleet saivat suurempaa suosiota tosin vasta vuosien päästä Youtubessa. Nyttemmin nopeutettua musiikkia nimitetäänkin yleisesti myös nightcoreksi.

Nopeutuksen suosion takana on helppous. Operaatioon ei tarvita kalliita erikoisohjelmia, sillä verkosta löytyy useita verkkosivuja, joilla äänitiedoston voi nopeuttaa.

Tiktokissa ja Youtubessa on kansainvälisten suosikkien lisäksi myös lukemattomia suomalaisia pophittejä käyttäjien tekeminä nopeutettuina versioina.

Tiktokista löytyy nopeutettuna muun muassa Arttu Wiskarin Tuntematon potilas -kappale.

Tiktokin ilmiöitä tarkkaan seuraavat levy-yhtiöt ovat nyt oivaltaneet, että nopeutetuilla versioilla voi lisätä jo normaaliversiona julkaistun kappaleen kuuntelua.

Universal Musicin yhdysvaltalainen edustaja kertoo Billboardin haastatteluissa, että uusista hiteistä ei enää kannata julkaista dj-tähtien tekemiä kalliita remix-versioita, koska nopeutetulla versiolla alkuperäiselle kappaleelle saadaan lisää suosiota paljon vähemmällä rahalla.

Interscope julkaisi marraskuussa r&b-artisti Summer Walkerilta kokonaisen albumin nopeutettuna. Last Day of Summer -albumi ilmestyi alun perin jo vuonna 2018, ja levy-yhtiö päätti julkaista koko albumin nopeutettuna sen jälkeen, kun levyllä ollut kappale Karma sai Tiktokissa viime vuonna valtavan suosion nopeutettuna versiona.

Last Day of Summerin nopeutetussa versiossa kappaleiden tempoa on nostettu noin 15 prosentilla, ja sävellaji on noussut noin puolentoista sävelaskeleen verran. Nopeammissa nightcore-versioissa alkuperäisen kappaleen nopeutta on voitu lisätä 30 prosenttia tai enemmän.

Nopeuttaminen ei ole ainoa yksinkertainen tapa muokata kappaleista uusia versioita. Myös hidastetut versiot ovat suosiossa. Niistä käytetään nimitystä ”slowed and reverb”.

Musiikin tekijöiltä nopeutetut ja hidastetut versiot ovat saaneet kritiikkiä. Yhdysvaltalainen muusikoiden etujärjestö Union of Musicians and Allied Workers on huolestunut uusien versioiden tuottaman tulon jakamisesta.

The Guardianin haastattelema liiton edustaja Damon Krukowski arvostelee myös levy-yhtiöiden intoa julkaista itse kappaleita eri nopeuksilla.

”Me uuden musiikin tekijät olemme kaikki häviäjiä”, Krukowski sanoo.

”Levy-yhtiöiden ei tarvitse lähteä etsimään uusia artisteja, koska ne voivat julkaista kolme tai viisi versiota siitä mitä heillä jo on.”