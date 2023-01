Palkinto­gaalat voisi lopettaa, sanoo Cate Blanchett: ”Mikä on tämä patriarkaalinen pyramidi?”

Australialaisnäyttelijä on myös aikaisemmin kritisoinut elokuva- ja televisioalan palkintogaalojen sukupuolittunutta rakennetta.

Australialainen näyttelijä Cate Blanchett arvostelee elokuva- ja televisioalan gaalojen patriarkaalista rakennetta, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Blanchett palkittiin Yhdysvaltain Critics’ Choise Awards -tilaisuudessa parhaan naispääosan palkinnolla roolistaan voimakkaana säveltäjänä ja kapellimestarina elokuvassa Tár. Gaala pidettiin Los Angelesin Fairmont Century Plaza hotellissa sunnuntaina.

Blanchett toivoi palkintopuheessaan, että palkintogaalojen rakennetta voitaisiin muuttaa.

”Mikä on tämä patriarkaalinen pyramidi, jossa joku seisoo täällä ylhäällä?”, Blanchett kysyi puheessaan.

Hän kutsui palkintogaaloja televisioiduiksi hevoskilpailuiksi ja toivoi, että ne lopetettaisiin.

Blanchett sanoi, että jokainen nainen, näyttelipä hän sitten televisiossa, elokuvassa tai tamponimainoksessa, tekee upeaa työtä ja inspiroi häntä jatkuvasti. Näyttelijä sanoi jakavansa palkintonsa kaikkien näiden naisten kanssa.

Blanchett on saanut urallaan lukuisia ehdokkuuksia ja voittanut useita palkintoja eri televisio- ja elokuva-alan tilaisuuksissa. Hänellä on hallussaan muiden muassa kaksi Oscar-palkintoa. Parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon hän sai roolistaan vuonna 2004 julkaistussa elokuvassa Lentäjä (The Aviator) ja parhaan naispääosan palkinnon roolistaan vuonna 2013 ensi-iltansa saaneessa elokuvassa Blue Jasmine.

Viime viikolla Blanchett voitti parhaan draamaelokuvan naispääosapalkinnon Yhdysvaltain Golden Globe -gaalassa roolistaan elokuvassa Tár. Kyseessä oli Blanchettin neljäs Golden Globe -palkinto.

Blanchett on myös aikaisemmin ottanut kantaa palkintogaalojen sukupuolittuneeseen rakenteeseen.

Vuonna 2020 hän toimi Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnosta päättävän tuomariston johtajana. Tuolloin Blanchett kommentoi lehdistötilaisuudessa palkintogaalojen ehdokasasettelua. Hän kertoi puoltavansa Berliinin elokuvajuhlien päätöstä siitä, ettei parhaan näyttelijän palkintoa jaeta erikseen miehelle ja naiselle, vaan sukupuolineutraalisti parhaalle näyttelijälle.

Blanchett ehdotti, että myös Venetsian elokuvajuhlien pitäisi antaa vain yksi parhaan näyttelijän palkinto.