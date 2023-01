Brittiläinen John Stonehouse oli työväenpuolueen poliitikko, joka nousi myös parlamenttiin. Hänestä irtoaa sarjassa mainiota draamaa, jota on tehty kieli poskella mutta ei varsinaisesti komediana.

Erilaisista tosipohjaisista vakooja- ja politiikkatarinoista on tullut britti-televisiolle uusi vahva vientituote perinteisten poliisisarjojen rinnalle. BritBox-palveluun tuli joulukuussa A Spy Among Friends, joka on lajinsa huippua ja 1960-luvun ajankuvaa. Nyt nähdään aivan tuoreeltaan uutuus Stonehouse, jonka tyylilaji on toinen, ja aikakausi tällä kertaa 1970-lukua.

Päähenkilö on John Stonehouse, joka kunnostautui lähinnä mokailemalla, eikä hänen edesottamuksensa edes olleet erityisen jännittäviä, koska mikään ei sujunut niin kuin piti. Sen sijaan hänestä irtoaa mainiota draamaa, jota on tehty kieli poskella mutta ei varsinaisesti komediana. Joskus todellisuus vain on itsessään huvittavaa.

Sarjan tyylilajista kertoo se, että sen on käsikirjoittanut John Preston. Juuri Prestonin kirjan pohjalta pohjalta Russell T. Davies käsikirjoitti minisarjan Perienglantilainen skandaali, jossa Hugh Grantin näyttelemä poliitikko Jeremy Thorpe yrittää kaikin keinoin salata homoseksuaalisuutensa.

Prestonilla on selvästi omanlaisensa mielikuva brittipolitiikasta. Hänen historiaversioissaan vilisee hahmoja, jotka onnistuvat viimeisillä voimillaan pitämään yllä kulisseja, ja niiden sortuessa heistä jää jäljelle vain tyhjä kuori mutta myös tragediaa.

Stonehouse-sarjassa on vain kolme jaksoa, ja ensimmäisessä käydään läpi se tapahtumaketju, josta John Stonehouse parhaiten tunnetaan. Sarjan on ohjannut Jon S. Baird.

Stonehouse oli työväenpuolueen poliitikko ja nousi myös parlamenttiin. Pääministerinä oli tuolloin Harold Wilson, jota sarjassa näyttelee Kevin McNally. Sarja tulee lopulta kertoneeksi myös hänen uransa tragediasta.

Stonehouse eli säntillistä perhe-elämää mutta hairahtui helposti. Kun työmatkalla kohdalle osui tšekkoslovakialainen honey trap, Stonehouse lankesi siihen oitis, ja hänet saatiin kiristettyä Tšekkoslovakian vakoojaksi. Samaan aikaan Stonehouse sössi vielä raha-asioissakin, ja hän keksi järjettömän suunnitelman: hän lavastaa oman kuolemansa. Ja kyllä, tämä on tositarina.

Sarjan eduksi on ehdottomasti mainittava sen pituus. Kolme jaksoa on juuri hyvä, neljä olisi ollut venyttämistä.

John Stonehousen vaimoa sarjassa näyttelee Keeley Hawes, joka on Stonehousea esittävän Matthew Macfadyenin puoliso tosielämässäkin.

Britit ovat jo ehtineet intoilla tästäkin sarjastaan, mikä on ymmärrettävää, koska he tuntevat nämä tragikoomiset hahmonsa. Meille muille he ovat useimmiten uusia tuttavuuksia, ja lähtökohta on toisenlainen. Stonehouse on erittäin viihdyttävä mutta sittenkin vähän pintapuolinen.

Sarja lepää näyttelijäpariskunta Matthew Macfadyenin ja Keeley Hawesin varassa. Stonehousen rooli on itse asiassa vähän sukua Macfadyenin suurelle menestykselle, Succession-sarjan surkuhupaisalle vävypojalle. Oma vitsinsä on siinä, että Hawes näyttelee rouva Stonehousea. Yhdessä he luovat melkein liikuttavan kuvan avioliitosta, jossa kumpikaan ei ole järin fiksu.

Stonehouse, BritBox ja C More.