Kolme Golden Globe -palkintoa voittanut ja yhdeksän Oscar-ehdokkuutta saanut elokuva on vahva draama 1920-luvun irlantilaisen saaren asukkaista.

Brendan Gleeson (vas.) ja Colin Farrell esittävät vihamiehiksi muuttuvia ystävyksiä yhdeksän Oscar-ehdokkuutta saaneessa The Banshees of Inisherin -elokuvassa.

Draamakomedia

The Banshees of Inisherin, ohjaus Martin McDonagh. 114 min. K16. ★★★★

Martin McDonagh (s. 1970) on brittiläis-irlantilainen näytelmäkirjailija ja teatteriohjaaja, joka on menestynyt erinomaisesti myös elokuvakäsikirjoittajana ja -ohjaajana. Hän on tehnyt toistaiseksi neljä elokuvaa, joista kahden palkkamurhaajan toilailuista Belgian Bruggessa kertova Kukkoilijat (2008) on tunnetuin.

McDonaghin uusin ohjaustyö The Banshees of Inisherin tuo taas yhteen Kukkoilijoiden pääosien esittäjät Colin Farrellin ja Brendan Gleesonin. Sysimustaa komediaa nytkin on luvassa, mutta aivan eri kehyksissä kuin Kukkoilijoissa.

Eletään vuotta 1923 kuvitteellisella Inisherinin saarella Irlannin rannikolla. Mantereella käytävä Irlannin sisällissota kuuluu ja näkyy vain kaukaisina jyrähdyksinä ja leimahduksina. Muuten saaren pienen yhteisön elämänmeno jatkuu entisenlaisena. Naapureita kytätään ja mitään ei oikeastaan tapahdu.

Padraic (Colin Farrell) ja häntä vanhempi Colm (Brendan Gleeson) ovat olleet ystävyksiä vuosikaudet. Padraic pitää pientä maatilaa siskonsa Siobhanin (Kerry Condon) kanssa ja Colm on kansanmuusikko, joka opettaa mantereelta tulevia oppilaita.

Ikääntyvä Colm on päättänyt omistaa loppuelämänsä musiikille ja säveltämiselle, ja siihen eivät sovi hyväntahtoisen, mutta sivistymättömän Padraicin jorinat. Niinpä Colm ilmoittaa Padraicille tylysti, etteivät he enää ole ystäviä, eikä Colm halua enää nähdä häntä muutenkaan. Padraic järkyttyy sydänjuuriaan myöten.

Ohjaaja Martin McDonagh The Banshees of Inisherin -elokuvan kuvauksissa.

Periaatteessa vain muutaman henkilön draamana The Banshees of Inisherin sopisi hyvin myös teatterin näyttämölle, mistä paljastuvat McDonaghin juuret näytelmäkirjailijana. Silti McDonaghin onnistuu Ben Davisin kuvauksen ja Carter Burwellin musiikin avulla luoda kokonaisuudesta myös väkevästi toimiva elokuva, jossa musta komedia yhdistyy traagisiin aineksiin – joidenkin draamallisten ratkaisujen tapauksessa ehkä hivenen teennäisestikin.

Kokeneiden Farrellin, Gleesonin ja Condonin onnistuu luoda hahmoistaan varsin vakuuttavat ja ymmärrettävät. Koskettavimman hahmon tekee kuitenkin Dunkirk- ja The Killing of a Sacred Deer -elokuvista tuttu Barry Keoghan paikallisen poliisin hieman yksinkertaisena poikana Dominicina, joka on ihastunut Siobhaniin. Dominicin hahmossa ja Siobhanin ratkaisussa elämänsä muuttamiseksi tiivistyy saarella elämisen vaihtoehdottomuus ja yksinäisyys.

Padraic ja Colm jäävät saarelle omien kohtaloidensa vangiksi ystävyyden kääntyessä vihollisuudeksi.

Kerry Condon ja Barry Keoghan The Banshees of Inisherin -elokuvassa.

The Banshees of Inisherin on vahva, meren ja luonnon karun hengityksen tahdissa soljuva draama ihmisistä, joiden mukana on hienoa elää parituntinen, vaikka ei heidän kaikkia ratkaisujaan ymmärtäisikään. Se on epäilemättä ollut McDonaghin tarkoituskin. Hän haastaa niin päähenkilönsä kuin katsojankin pohtimaan heidän mielenliikkeitään ja luonteenpiirteitään ja sitä, mikä on heidän kasvu- ja elinympäristönsä vaikutus tapahtumiin.

The Banshees of Inisherin voitti Golden Globe -palkinnon McDonaghille parhaasta käsikirjoituksesta ja Colin Farrellille parhaasta pääosasuorituksesta musikaali- ja komediasarjassa. Myös itse elokuva palkittiin parhaana musikaali- ja komediakategoriassa. Sillä on myös peräti yhdeksän Oscar-ehdokkuutta.

Maisemiltaan ja tunnelmiltaan elokuva tuo mieleen David Leanin aliarvostetun Madame Bovary -muunnelman Ryanin tytär (1970), joka niin ikään sijoittui ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen Irlantiin.

Ohjaus ja käsikirjoitus Martin McDonagh. Tuottajat Graham Broadbent, Peter Czernin, Martin McDonagh. Pääosissa Colin Farrel, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan.