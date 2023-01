Santtu-Matias Rouvali johti New Yorkin filharmonikkoja kahden viikon ajan. Hänen jälkeensä orkesterin eteen astelee tällä viikolla Dalia Stasevska.

Santtu-Matias Rouvalin alkuvuosi on tiivistahtinen. Ensin kaksi viikkoa New Yorkissa, sitten viikko Lontoossa ja tammikuun lopulla konserttipari Tampere Filharmonian kanssa.

Tampere Filharmonian ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali sai erinomaisen vastaanoton johdettuaan tammikuussa kahden viikon ajan New Yorkin filharmonikkoja. Yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times huomioi Rouvalin johtamat molemmat ohjelmat arviopalstoillaan.

Kiinnostus Rouvalia kohtaan on New Yorkissa suurta, sillä häntä on jo jonkin aikaa pidetty vahvana ehdokkaana New Yorkin filharmonikkojen tulevaksi ylikapellimestariksi.

Molemmissa The New Yorkin Timesin arvioissa Rouvalia luonnehdittiin termillä A Philharmonic Contender eli kokelas orkesterin johtoon. Muitakin nimiä toki mainittiin, muiden muassa Gustavo Dudamel, joka oli Rouvalin edeltäjä Göteborgin orkesterissa.

Rouvalin New Yorkissa johtaman ensimmäisen konsertin ohjelman pääteoksina olivat Magnus Lindbergin kolmas pianokonsertto ja Beethovenin toinen sinfonia. Kriitikko Zachary Woolfen mukaan Rouvali johti Lindbergin teoksen ”rauhallisesti ja selkeästi”. Beethoven oli kuitenkin kriitikolle suurempi elämys.

”Rouvali oli Beethovenin toisen sinfonian parissa aivan loistava. Tarkoituksenmukainen ja huolellinen johtaminen tuotti viehättävän ja tyylikkään tulkinnan, joka paljasti teoksesta visionaarisia sävyjä.”

Jälkimmäisen konsertin arvioi Joshua Barone, joka viime kesänä kävi Ylöjärvellä asti haastattelemassa Rouvalia. Toisen konsertin merkkiteos oli Igor Stravinskyn Kevätuhri. Barone vertasi esitystä Rouvalin eduksi New Yorkin filharmonikkojen nykyisen ylikapellimestarin Jaap van Zwedenin kauden avaukseen.

”Jos van Zwedenin tulkinta oli varoittava esimerkki tulevasta, Rouvalin johtama esitys antoi esimakua sellaisesta sisäisestä näkemyksellisyydestä ja musisoinnin jännittävyydestä, jota hänen mahdolliselta kaudeltaan voitaisiin odottaa. Rouvalin johtama esitys sai toivomaan, että häntä saisi kuulla täällä vielä enemmän.”

Barone vertasi orkesterin soiton elävyyttä Rouvalin Lontoossa johtamiin Philharmonia-orkesterin ”illasta toiseen luovasti ja uteliaasti muuttuviin” konsertteihin ja huomasi samoja piirteitä New Yorkin filharmonikkojen soitossa.

”Ja toivottavasti havaitaan tulevaisuudessakin Rouvalin kanssa palasipa hän orkesteriin taiteellisena johtajana tai vähintäänkin tervetulleena vierailijana.”

Rouvali on ainoa New Yorkin filharmonikkojen tämän kauden vierailijoista, joka sai johtaakseen kaksi peräkkäistä viikkoa. Suomalainen komento jatkuu New Yorkin filharmonikoissa jo tällä viikolla, kun orkesteria johtaa Tampereen konservatoriossa musiikkikoulutuksensa aloittanut Sinfonia Lahden ylikapellimestari Dalia Stasevska.