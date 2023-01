Näyttelijä Gina Lollobrigida on kuollut

Italialainen näyttelijä ja filmitähti Gina Lollobrigida on kuollut, kertoo uutistoimisto Reuters. Tiedon on vahvistanut Italian kulttuuriministeri Gennaro Sangiuliano. Lollobrigida oli kuollessaan 95-vuotias.

”Jäähyväiset valkokankaan diivalle, yli puolen vuosisadan mittaisen italialaisen elokuvahistorian päähenkilölle. Hänen viehätyksensä pysyy ikuisena”, Sangiuliano twiittasi sen jälkeen, kun italialainen uutistoimisto Ansa kertoi hänen kuolemastaan.

Vuonna 1927 Rooman itäpuolella pienessä Subiacon vuoristokaupungissa syntynyt Lollobrigida oli huonekaluvalmistajan tytär. Ennen näyttelijän uraansa hän työskenteli mallina ja osallistui kauneuskilpailuihin.

Lollobrigida teki ensimmäisen elokuvaroolinsa vuonna 1946 julkaistussa Riccardo Fredan ohjaamassa elokuvassa Aquila nera. Hollywood-läpimurtonsa hän teki vuonna 1953 ilmestyneessä John Hustonin ohjaamassa elokuvassa Afrikan aarre (Beat the Devil).

Hänen muita tunnettuja elokuviaan ovat esimerkiksi vuonna 1956 julkaistu ranskalais-italialainen Victor Hugon tarinaan perustuva The Hunchback of Notre Dame sekä vuonna 1959 julkaistu eeppinen historiallinen romanssielokuva Solomon and Sheba.

Lollobrigida oli yksi 1900-luvun puolivälin Hollywoodin kulta-ajan suurista filmitähdistä ja seksisymboleista. Filmitähti tunnettiin lempinimellä La Lollo.

Filmiuransa jälkeen hän ryhtyi valokuvaajaksi.

The Guardian uutisoi elokuussa 2022, että Lollobrigida aikoo asettua ehdolle Italian parlamenttivaaleissa Sovrana e Popolare -puolueen listoilla. Euroskeptinen puolue vastustaa esimerkiksi aseiden lähettämistä Ukrainaan. Ensimmäisen kerran Lollobrigida ryhtyi politiikkaan vuona 1999, kun hän asettui ehdolle europarlamenttivaaleissa.