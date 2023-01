Vuodenvaihteessa sosiaalisessa mediassa kohistiin Saara Aallon ohjelman raivostuttavasta nimestä, mutta kiinnostus ei paranna ohjelman laatua.

Tv-ohjelman tekijän tavoite on saada ihmiset puhumaan ohjelmasta.

Siinä Amazon Primen vuodenvaihteen kotimainen pääsatsaus on todistetusti onnistunut. Jos on jaksanut yhtään pyöriä sosiaalisessa mediassa, on lähes väkisin törmännyt kommentteihin, joissa on päivitelty yhtä ohjelmaa. Tai tarkalleen ottaen yhden ohjelman nimeä.

Nimi on Saara Aalto pränkkää Suomea, ja se on nyrjäyttänyt kommentoijien aivosolut.

Pränkkää? Eikö pitäisi olla rikosoikeudellisesti tuomittavaa ottaa monta vuotta vanha, Youtube-videoista tuttu nuorisotermi ja käyttää sitä oikean tv-sarjan nimessä?

Eikä pelkästään nimessä.

”Nyt pränkätään”, ohjelman juontajana toimiva Saara Aalto julistaa joka jakson alussa niin leveästi hymyillen, että leukaperiin sattuu.

Jonkinlaisen Kultainen Venla -palkinnon Aalto ansaitsisi siitä, että saa ”pränkätä”-sanan suusta ilman irvistämistä. Toista yhtä freshiä nuorisotermiä lainatakseni on pakko todeta, että 35-vuotias laulaja-juontaja puhumassa ”hulvattomasta pränkistä” on todella cringeä.

Kyynisempi voisi ajatella, että juuri tätä huomiota Aallon ohjelmalla on haettu. Ikäisiäni ihmisiä päivittelemässä, miten mahdotonta meininkiä on nykypäivänä, kun piilokameraohjelmakaan ei ole enää rehdisti piilokamera vaan pränkkäys.

Kun ohjelmasta puhutaan, joku saattaa erehtyä katsomaankin sitä.

Mutta kappas vain: kovallakaan etsimisellä ei sosiaalisesta mediasta tahdo löytää yhtään kommenttia ohjelman sisällöstä.

Kahden jakson katsomisen perusteella se ei ole ihme. Aallon hassutteluohjelma noudattaa kaikkia mahdollisia piilokameraohjelmien kliseitä. Jaksot rakentuvat sen varaan, että Aalto huiputtaa joka jaksossa jotakuta mukaan saatua julkkista.

Välissä käydään kiusaamassa tavallisia ihmisiä esimerkiksi antamalla perusteettomia pysäköintivirhemaksuja. Kaikki parhaat temput on nähty esimerkiksi kanadalaisessa Pilanpäiten-ohjelmassa. Siinä kukaan ei sano sanaa ”pränkätä”, koska siinä ei sanota mitään.

Missään kohtaa ei naurata. Tavisten reaktiot ovat enimmäkseen laimeita, julkkisten eivät sen parempia.

Suurin ongelma Aallon ohjelmassa on, että jekuttamisen, pilailun, narraamisen – eli pränkkäämisen – hauskuus piilee tekijän sopivassa ilkikurisuudessa ja ivallisuudessa.

Siksi loputtoman positiivisuuden sanansaattajana koko uransa toiminut Aalto on kummallinen valinta juontajaksi.

Ilkikurisuudessa ja ivallisuudessa hän on suunnilleen samalla tasolla kuin synttäriyllätystään kaverilleen suunnitteleva Paavo Pesusieni.