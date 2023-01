Cinemansen toimitusjohtaja Hanna Lajusen mukaan elokuvan nimi on onnistunut, jos se on leffan näköinen ja tavoittaa sen fiiliksen.

Everything Everywhere All At Once, The Worst Person in the World, A Man Called Otto ja Triangle of Sadness saivat pitää englanninkieliset nimensä myös Suomessa.

”Haluaisin kaksi lippua tuohon… ööh… ä mään koold Ottoon, kiitos”, leffakävijä sökeltää lippuluukulla.

Vieressä toinen yrittää päästä katsomaan kehuttua elokuvaa, muttei saa suustaan sen nimeä. Everything Everywhere All at Once on nimihirviö, jonka lausuminen saati muistaminen vaatii erityisiä kognitiivisia taitoja.

Miksi teatterilevitykseen tulevien leffojen nimiä ei usein suomenneta? Miksi jopa ei-englanninkielisissä maissa tehdyt elokuvat saavat Suomessa englanninkielisen nimen, joka ei ole niiden alkuperäinen titteli?

Uusi linja alkoi jo viime vuosituhannen lopulla. Silloin supersankareiden nimiä lakattiin kääntämästä suomeksi ja esimerkiksi Lepakkomiehestä tuli valkokankaalla Batman. Kymmenisen vuotta sitten Tähtien sota -leffat eivät enää olleet Tähtien sotia, vaan Star Warseja. Nykyään ilmiö on levinnyt genreleffoista yksittäisiin draama- ja komediaelokuviin.

Syy liittyy kansainvälisiin leffamarkkinoihin ja globalisoituneeseen maailmaan, mutta välillä katsoja ei voi olla miettimättä, onko kyse myös maahantuojien ja levittäjien laiskuudesta.

”Maailma muuttuu meidän ympärillämme, ja myös suomalaiset muuttuvat: koulutustaso nousee ja globalisaation myötä olemme paljon kansainvälisempiä, kuin vaikka 15 vuotta sitten”, sanoo SF Studios Finlandin teatterilevityksen johtaja Timo Räisänen.

Hän on työskennellyt alalla 25 vuotta ja on huomannut, että kysymys elokuvien englanninkielisistä nimistä nousee esiin tasaisin väliajoin.

A Man Called Otto on SF Studiosin tuottama elokuva, ja Räisäsen mukaan aika nopeasti kävi selväksi, että elokuvan nimeä ei käännetä suomeksi. Vaikka elokuva perustuu ruotsalaiseen hittileffaan, joka puolestaan perustuu Fredrik Backmanin kirjaan Mies joka rakasti järjestystä, kyseessä on Hollywood-tuotanto.

Tom Hanksin tähdittämä leffa tunnetaan englanninkielisellä nimellä muissa maissa, ja myös Hanksin organisaatiolla oli sanottavansa sen titteliin.

Everything Everywhere All at Once -elokuvan maahantuoneen Cinemansen toimitusjohtajan Hanna Lajusen mukaan englanninkielisen nimen kääntäminen suomeksi oli lähes mahdotonta.

”Tai olihan meillä yhtenä ehdotuksena ’Kaikkea, kaiken aikaa, kaikkialla’, mutta ei se meidänkään korviin kuulostanut hyvältä. Myös elokuvan tekijöiden toive oli originaalinimen käyttö kaikkialla maailmassa”, Lajunen kertoo.

Michelle Yeoh tekee elämänsä roolin Everything Everywhere All at Oncen Evelyninä.

Lajunen perusti vuonna 2013 Cinemansen, joka tuo ja levittää laatuelokuvia Suomeen kaikkialta maailmasta. Hän pitää elokuvien lokalisointia vaativana taitolajina.

”Meiltä kysytään usein, teemmekö nimipäätökset minuutissa. Emme todellakaan tee. Toivomme, että kaikki elokuvat saisivat ansaitsemansa käännösnimen. Nimi on onnistunut, jos se on leffan näköinen ja tavoittaa sen fiiliksen. Vielä jos nimessä on jotain oivaltavaa, niin sen parempi”, hän sanoo.

Lajunen kertoo kannattavansa nimien suomentamista, mutta aina se ei kannata.

Jos elokuva on kiertänyt jo pitkään maailmalla englanninkielisellä ”festivaalinimellä”, ihmiset tuntevat sen sillä nimellä, eivätkä välttämättä enää löydä leffaa, jos nimi on vaihdettu.

Kun leffan ympärille on ehtinyt syntyä suurta hehkutusta, kääntämisessä ei ole järkeä.

”Usein englanninkieliset nimet kannattaa säilyttää jo pöhinän ja hashtagien takia. Kun nimi pysyy samana, ihmiset ymmärtävät, että kyse samasta elokuvasta, josta ovat jo somessa kuulleet”, Lajunen sanoo.

Cinemansen toimitusjohtaja Hanna Lajunen kertoo, että elokuvien nimien kääntämistä ja lokalisointia mietitään paljon.

Jonkinlainen nyrkkisääntö on, että nimi käännetään, jos se on vaikeaa englantia. A Man Called Otto on kuitenkin suurimman osan ymmärtämä. Räisänen kertoo, että suomalaisten suussa nimet taipuvat nopeasti mukavaan muotoon.

Vuosituhannen alussa Julia Robertsin tähdittämä elokuva muuttui ’Bronkovichsiksi’, kun Erin Brockovich oli liian vaikea lausua. Nyt A Man Called Otto -elokuvasta puhutaan todennäköisesti jo ’Ottona’.

Cinemanse vastaa myös toisesta tuoreesta leffasta, jonka nimivalinta saa suomen kielen varjelijat kauhun partaalle.

Norjalaisen Joachim Trierin elokuvan The Worst Person in the World alkuperäinen nimi on Verdens verste menneske, joten olisi luullut, että se käännetään myös suomeksi. Toisin kuitenkin kävi.

”Se ei ollut ideaali nimi, vaan jonkinlainen kompromissi. Mutta kun teos valittiin Norjan Oscar-ehdokkaaksi, meistä tuntui, että se alettiin jo tuntea The Worst Person in the World -nimellä. Sillä nimellä se menestyi hyvin myös muissa maissa.”

Herbert Nordrum ja Renate Reinsve elokuvassa The Worst Person in the World.

Tällä hetkellä Finnkinon ohjelmistossa pyörii reilusti parikymmentäulkomaista elokuvaa. Vain noin joka kolmannen nimi on käännetty suomeksi.

Se, että anglosaksisen elokuvan nimi jää kääntämättä, tuntuu siis olevan enemmän sääntö kuin poikkeus.

Jos leffan nimi päätetään kääntää, nimen valintaan vaikuttaa moni asia. Olennaisin niistä on aika. Toisinaan sitä on enemmän, toisinaan vain vähän.

”Elokuvasta saatetaan tehdä 40 nimen lista ja nimeä voidaan miettiä kuukausien ajan”, Lajunen sanoo.

Suomenkielisen nimen valinnassa elokuvan kääntäjä on avainasemassa.

”Kääntäjä on pisimmän aikaa tekemisissä elokuvan ja sen käsikirjoituksen kanssa, joten hän tuntee sen parhaiten. Kääntäjät ovat meidän luottoväkeä, ja moni katsojille rakas leffan nimi on sen kääntäjän keksimä.”

Nimeä voidaan myös testata koeryhmällä. Cinemansella on noin 30 elokuvissa kävijän ja intohimoisen ”lokalisoijan” rinki, joka antaa mielellään mielipiteensä sopivasta suomenkielisestä nimestä.

Nimestä neuvotellaan tietenkin myös elokuvan ohjaajan ja tuottajan kanssa. Vaikka harva ulkomaalainen ymmärtää suomea, he voivat olla tarkkoja elokuvan käännöksestä ja lokalisoinnista.

”Viime kädessä elokuvan tuottaja päättää saako elokuvan nimen lokalisoida ja saako sen lokalisoida kuten haluamme”, Lajunen sanoo.