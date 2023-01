Venäläisnäyttelijä Smoljaninov esiintyi vuonna 2005 julkaistussa elokuvassa Afganistanin sodasta. Vladimir Putin on kertonut pitäneensä elokuvasta paljon.

Venäjän oikeusministeriö on luokitellut venäläis­näyttelijä Artur Smoljaninovin ”ulkomaiseksi agentiksi”. Syynä on hänen esittämänsä ankara kritiikki Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa vastaan. Asiasta kertoo muun muassa yhdys­valtalainen uutiskanava CNN.

Smoljaninov näytteli muun muassa yhdessä presidentti Vladimir Putinin lempi­elokuvista Yhdeksäs komppania. Vuonna 2005 julkaistussa elokuvassa hän esitti sotilasta, joka selviytyi taisteluista Afganistanin sodassa. Elokuvan ansiosta Smoljaninovia on kutsuttu myös ”Venäjän Ramboksi” amerikkalaisten Rambo-elokuvien pääosa­näyttelijän Sylvester Stallonen mukaan.

Putin ylisti elokuvaa vuonna 2005 ja kutsui elokuvan tekijöitä, mukaan lukien Smoljaninovin, samana vuonna virka-asunnolleen Moskovan ulkopuolella.

Venäläisnäyttelijä Artur Smoljaninov.

Smoljaninov elää näkemystensä vuoksi nyt maanpaossa, mahdollisesti Latviassa. Muun muassa Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on todennut, että ”kukaan Kremlissä ei ajattele hänestä mitään hyvää”.

Venäjä nimeää ”ulkomaisiksi agenteiksi” tahoja, joiden se katsoo sekaantuvan poliittiseen toimintaan. Usein tämä tarkoittaa tahoja, joiden näkemys poikkeaa valtiollisen Venäjän näkemyksestä.

Smoljaninov ärsytti Venäjän johtoa erityisesti viikko sitten Novaja Gazeta -lehdelle antamassaan haastattelussa. Siinä hän totesi olevansa valmis taistelemaan venäläisiä maanmiehiään vastaan Ukrainan riveissä.

”Tunnen vain vihaa rintamalinjan venäläisiä kohtaan. Jos olisin siellä taistelemassa, en tuntisi armoa. Ystäväni kirjoittivat minulle ja kertoivat, että kollegani Soslan Fidarov on etulinjassa taistelemassa Venäjän puolella. Ampuisinko häntä? Ilman epäilystäkään! Pidänkö mahdollisuuden avoimena taistella Ukrainan puolesta? Ehdottomasti! Tämä on minulle ainoa ratkaisu, ja jos menen tähän sotaan, menen ainoastaan taistelemaan Ukrainan puolesta”, Smoljaninov sanoi Novaja Gazetalle.

Ulkomaiseksi agentiksi luokittelemisen lisäksi Smoljaninovia vastaan on aloitettu Venäjällä rikostutkinta.

”Länsimaisen tiedotusvälineen haastattelussa Smoljaninov on esittänyt useita Venäjän-vastaisia huomioita”, lausunnossa todettiin.

Lokakuussa Smoljaninoville annettiin sakkoja Venäjän armeijan solvaamisesta. Niin ikään lokakuussa hän kertoi paenneensa Venäjältä Norjaan.

”Ylitin rajan kävellen. Sitä kävelee vain 30 metriä, ja yhtäkkiä edessäsi on täysin erilaisia ihmisiä. He ovat niin pehmeitä, jopa heidän katseensa on erilainen”, Smoljaninov kertoi CNN:n mukaan.

Venäjän ”agenttilain” juuret ulottuvat vuoteen 2012. Laki oli vastaus massiivisiin mielen­osoituksiin, joita syntyi Putinin uudelleen­valinnan yhteydessä. Alkuvaiheessa laki kohdistui yksinomaan ei-kaupallisiin yksityisiin organisaatioihin, mutta lista laajeni huomattavasti vuosina 2015–2016.

”Laki ulkomaisista agenteista” tuli laajalti tutuksi Venäjällä vuonna 2017, kun median toimintaa rajoitettiin lakiin tehtyjen muutosten avulla. Syyskuussa 2017 Voice of America -radioverkko listattiin ensimmäisenä ”inoagenttien kaltaista toimintaa harjoittavana ulkomaisena joukko­tiedotus­välineenä”.

Vuoden 2020 lopun jälkeen myös yksityishenkilö on voitu leimata ”inoagentiksi”. Kesäkuun 2022 lopulla tiedotus­välineiden ja yksityis­henkilöiden yhdistetyllä listalla oli 161 nimeä.

Listalle päätyneen oletetaan toimivan uuden asemansa mukaisesti ja lisäävän huomautuksen asiasta kaikkiin julkisiin kirjoituksiinsa heti ensimmäisestä listaamis­päivästä alkaen. Julkiset kirjoitukset tarkoittavat lähes kaikkea lehtien artikkeleista koulujen yksityisten keskustelu­palstojen viesteihin.