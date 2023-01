Maailmanlopun jälkeen

Joel (Pedro Pascal) ja Ellie (Bella Ramsey) pääsevät karkuun sotilasvallan hallitsemasta Bostonista ja lähtevät vaaralliselle matkalle.

Suosittuun videopeliin perustuva postapokalyptinen kauhudraama on saanut monin paikoin ilahtuneen vastaanoton. Sarjassa tyttärensä menettänyt Joel (Pedro Pascal) ja teinityttö Ellie (Game of Thronesissa nähty Bella Ramsey) matkaavat tuhon jälkeisen, vaarojen täyttämän Amerikan halki.

Pelin tarinaa uskollisesti noudattavan sarjan pääkäsikirjoittajia ovat pelin tarinan luoja Neil Druckmann sekä Chernobyl-sarjan luoja Craig Mazin. Myös pelin ympäristöt on toisinnettu sarjassa upean pikkutarkasti, kirjoittaa HS:n Juho Typpö arvostelussaan.

Studiokuvien ja digitaustojen lisäksi sarjassa on käytetty runsaasti käsin rakennettuja lavasteita ja perinteisiä maskeeraustehosteita, mikä tekee sen maailmasta käsinkosketeltavan ja eletyn tuntuisen.

The Last of Us, HBO Max. 16. tammikuuta.

Sukusaaga syvenee

Jacob (Harrison Ford) ja Cara Dutton (Helen Mirren) pitävät suvun maatilaa pystyssä keskellä vaikeita lamavuosia.

Harrison Fordin ja Helen Mirrenin tähdittämä western-draama tukevoittaa Yellowstone-sarjan käynnistämää tarinaa mahtisuvusta Montanan jylhissä maisemissa. Yellowstone on Yhdysvaltojen katsotuin sarja, ja 1923 on sille jo toinen esiosa: sarja jatkaa joulukuussa 2021 julkaistua 1883-minisarjaa – kasvattaen näin luojansa, Taylor Sheridanin, yhä paisuvaa viihdeuniversumia.

Ajallisesti uutuus sijoittuu Yellowstonen ja 1883:n väliin, monin tavoin epävarmoihin vuosiin kahden maailmansodan välissä. Väkivaltaa ja valtapelejä varmasti piisaa, kun ensimmäinen jakso alkaa Cara Duttonin (Mirren) ampuessa tunnistamattoman miehen. Edeltäjiensä tapaan 1923 tavoittelee eeppisiä mittasuhteita niin tarinan kuin ympäröivän luonnon kuvauksessa.

1923, SkyShowtime. 16. tammikuuta.

Surullisenkuuluisan poliitikon hairahdus

John Stonehouse (Matthew Macfadyen) päätti uransa poliitikkona monenmoisten virheiden vyöryyn.

Jon S. Bairdin ohjaamassa kolmen jakson minisarjassa kerrotaan tosipohjainen, tragikoomisiin mittoihin kasvava tarina houkutuksiin hairahtaneesta brittipoliitikko John Stonehousesta. Tämä eli säntillistä perhe-elämää mutta hairahtui työmatkalla tšekkoslovakialaisten ansaan, ja hänet saatiin kiristettyä Tšekkoslovakian vakoojaksi. Lisäksi hän mokasi vielä raha-asioissakin, ja päätyi lopulta lavastamaan oman kuolemansa.

Sarja lepää Succession-sarjassa paikkaansa hakevana vävypoikana nähdyn Matthew Macfadyenin ja Keeley Hawesin varassa, kirjoittaa Leena Virtanen HS:n arvostelussa. Näyttelijät ovat naimisissa myös tosielämässä. Huumoria riittää: Macfadyen esittää Stonehousen alusta alkaen sekä sympaattisena että ärsyttävän hölmönä ja vietävissä olevana hahmona, joka osoittautuu myös ”kaikkien aikojen surkeimmaksi vakoojaksi”. 1970-luvun alkuun sijoittuva sarja tarjoaa myös huolella tehtyä visuaalista nostalgiaa niin lavasteiden kuin puvustuksen puolesta.

Stonehouse, C More 17. tammikuuta.

Venäläisen oppositiohahmon murha

David Tennant myrkytyksen uhriksi joutuneen Aleksandr Litvinenkon roolissa.

Herkullisen nokkelan Lupin-sarjan luojan George Kayn käsikirjoittama uutuus on rikosdraama kammottavasta tositapahtumasta: venäläisen oppositiohahmon Aleksandr Litvinenkon (David Tennant) vuonna 2006 kuolemaan johtaneesta myrkytyksestä.

Neljän jakson mittaisessa minisarjassa seurataan Litvinenkon vaimon Marina Litvinenkon (Margarita Levieva) ja Lontoon poliisin kymmenen vuotta kestänyttä taistelua syyllisen selvittämiseksi ja nimien tuomiseksi julkisuuteen. Jäljet johtavat Venäjälle ja Vladimir Putiniin, mutta lain ja diplomatian koukerot haittaavat matkaa.

Litvinenko, Elisa Viihde Viaplay 17.tammikuuta.

Suosikkikomedian uusi vuosikymmen

Uusi kaveriporukka löytää Formanien kellarin: Jay Kelso (Mace Coronel), Nikki (Sam Morelos), Leia Forman (Callie Haverda), Gwen Runck (Ashley Aufderheide), Ozzie (Reyn Doi) ja Nate (Maxwell Acee Donovan) Netflixin 90’s Show’ssa.

Lähes vuosikymmenen ajan ja 200 jakson – sekä niiden jatkuvien uusintojen – verran pyörinyt 70’s Show nosti useita nuoria näyttelijöitään laajalti tunnetuiksi kasvoiksi ja teki kaveriporukan hengailutilasta kellarissa lähes yhtä ikonisen kuin Frendien kahvilasta. Nyt suurin osa samoista kasvoista nähdään 1990-luvun tunnelmissa: ainoastaan Steven Hydeä näytellyt Danny Masterson puuttuu joukosta, sillä häntä odottaa oikeudenkäynti raiskaussyytteistä.

Sarja keskittyy Eric Formanin (Topher Grace) ja Donna Pinciotin (Laura Prepon) tyttären Leia Formanin (Callie Haverda) ympärille. Leia viettää kesälomaa isovanhempiensa luona ja löytää nopeasti oman kaveriporukkansa, jonka kanssa istua kellarissa polttamassa jointteja ja kikattamassa. Kamera kiertää hahmosta toiseen samaan tapaan kuin alkuperäisessä sarjassa, mutta marihuanan laillistamisen myötä polttelu on avoimempaa.

Ankkurihahmoina toimivat edelleen Ericin vanhemmat Red ja Kitty Forman (Kurtwood Smith ja Debra Jo Rupp). Siinä missä Red iloitsee tyhjästä talosta, rauhasta ja hiljaisuudesta, kaipaa Kitty poikansa ystävien taloon tuomaa eloa. 90’s Show lupaa komediaa ja nostalgiaa: turvallista peittoa johon kääriytyä.

90’s Show, Netflix 19.tammikuuta.

Julistamaton sota

Briannian tiedustelupalvelun parhaat (rooleissa Adrian Lester, vas., Hannah Khalique-Brown ja Simon Pegg) tahtovat varmistaa, että länsi voittaa kybersodan.

Trilleri ”julistamattomasta sodasta”, jota Venäjä käy länttä vastaan, sijoittuu pandemian jälkeiseen vuoteen 2024. Käsikirjoittaja-ohjaaja Peter Kosminskin luoma sarja sijoittuu Britannian parlamenttivaalien kynnykselle, seuraten brittiläisen tiedustelupalvelu GCHQ:n ytimessä työskentelevää analyytikkotiimiä.

Nuori opiskelija Saara Parvan (Hannah Khalique-Brown) on juuri aloittamassa työharjoittelun virastossa, kun Britannia joutuu ankaran haittaohjelmahyökkäyksen kohteeksi, ja Saaran on varmistettava, että länsi voittaa yhä kiihtyvän kybersodan. Venäjän puolella seurataan nuorta Vadim Trusovia (German Segal), joka joutuu taistelemaan omatuntonsa kanssa osallistuessaan hyökkäyksiin.

Kyberturvallisuus huolettaa yhä useampaa myös Suomessa, jossa aiheesta on tullut entistä ajankohtaisempi Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Suomen haettua Nato-jäsenyyttä. Kenties uhkia ja mahdollisuuksia esittelevä sarja tarjoaa, jos ei mielenrauhaa, niin ainakin joitain vastauksia.

The Undeclared War, SkyShowtime 20. tammikuuta.

Kun kaikki ovat sankareita

Carriella (Sofia Oxenham) on supervoima, Jenillä (Máiréad Tyers) ei.

Brittiläisessä supersankarikomediassa kaikilla yli 18-vuotiailla on supervoima – paitsi Jenillä (Máiréad Tyers). Jen on jo 25 ja kokee olevansa hylkiö, mutta Jenin paras ystävä Carrie, tämän poikaystävä Kash sekä kulkukissa – jonka nimi Jizzlord kertoo jotain sarjan huumorista – auttavat.

Perinteistä Marvel- ja DC-painotteista supersankarikuvastoa ovat aiemmin rikkoneet muun muassa The Boys ja Doom Patrol, mutta Killing Even tuottajien uutuus lupaa lämpimämpiä sävyjä: härskiä huumoria ja absurdeja tilanteita.

Useimmiten alkuun ilman voimia olevasta päähenkilöstä kuoriutuu kaikkien aikojen voimakkain sankari, mutta Extraordinaryn tarina näyttäisi vievän virkistävästi toiseen suuntaan.

Extraordinary, Disney+. 25. tammikuuta.

Poromafian mailla

Samuli Edelmann on Sameli Nelihanka, perheen vanhin poika C Moren sarjassa Poromafia.

Musta huumori kukoistaa HS:n toimittajan Mikko-Pekka Heikkisen romaaniin perustuvassa rikossarjassa, jossa seurataan pohjoisen erämaita hallitsevan suvun sisäistä valtataistelua.

Kaikki alkaa, kun suvun matriarkka Brita Nelihanka (Rea Mauranen) kuolee syöpään ja jättää jälkeensä neljä kirjettä, joissa hän jakaa perintönsä uudelleen. Perheen vanhin poika Sameli Nelihanka (Samuli Edelmann) palaa vankilasta kotiin ja joutuu kohtaamaan isänsä Roukun (Aake Kalliala), veljensä Pietin (Olavi Uusivirta) ja entisen rakastettunsa Sara Poikkipään (Anna-Maija Tuokko).

Alkaa taistelu maiden herruudesta. Sameli hakee Norjasta apuun vanha ystävänsä Staggen (Mikael Persbrandt), ja vähitellen salaisuudet paljastuvat.

Poromafia, C More 26. tammikuuta.

Teinien startup aaveita vastaan

Lucy Carlyle (Ruby Stokes) taistelee aaveita vastaan Netflixin Loxkwood & co -sarjassa.

Brittisarjassa kolme teiniä perustaa startup-yrityksen taistelemaan Lontoota riivaavia aaveita vastaan. Jonathan Stroudin suosittuun kirjasarjaan perustuvassa mysteeritrillerissä nähdään hienoja nuoria näyttelijöitä: Bridgertonista tuttu Ruby Stokes psyykkisiä kykyjä omaavana Lucy Carlylena ja tämän etsivätoverit Cameron Chapman Anthony Lockwoodin roolissa sekä Ali Hadji-Heshmati George Karimina.

Kaupunki on täynnä aikuisten pyörittämiä isoja paranormaaleihin ilmiöihin keskittyviä firmoja, mutta tietysti kolme nuorta ovat ne, jotka selvittävät historiaa mullistavan mysteerin. Luvassa näyttäisi olevan paljon toimintaa ja jännitystä, mutta myös aikuisten lapsiin kohdistamaa väheksyntää ja vallankäyttöä.

Lockwood & co, Netflix 27. tammikuuta.

Terapeutin suru

Terapeutti Jimmy (Jason Segel) ryhtyy puhumaan suoraan, klinikkaa johtava tohtori Phil Rhodes (Harrison Ford) kyseenalaistaa.

Emmy-palkitun Ted Lasso -sarjan tekijöiden uutuudessa terapeutti Jimmy (Jason Segel, joka on myös yksi sarjan käsikirjoittajista) suree vaimonsa kuolemaa ja yrittää samalla parhaansa mukaan selviytyä töistään ja yksinhuoltajaisän arjesta.

Ja sitten menestyvällä klinikalla työskentelevä terapeutti tarttuu järeisiin aseisiin: hän päättää olla välittämättä koulutuksestaan ja ryhtyy rikkomaan sääntöjä raa’alla rehellisyydellä, myös asiakkaitaan kohtaan. Tämä on kova pala hänen kollegoilleen, joilla on omatkin ongelmansa.

Harrison Ford liittyy joukkoon yhdessä ensimmäisistä suurista televisiorooleistaan klinikkaa johtavana tohtori Phil Rhodesina: vanhempana kognitiivisen käyttäytymisterapian pioneerina, jolla on vastikään diagnosoitu Parkinsonin tauti.

Suuria elämänmuutoksia on edessä niin terapeuteilla kuin asiakkaillakin sarjassa, joka lupaa sekä huumoria että ajateltavaa.

Shrinking, AppleTV+. 27. tammikuuta.

Äidin ja tyttären uudet tuulet

Äiti Anna (Jessica Grabawsky, vas.) ja tytär Tessa (Aamu Milonoff) jatkavat hurmaavaa koheltamistaan Kullannuppujen toisella tuotantokaudella.

Hillitön kotimainen komedia saa toisen tuotantokautensa. Uusissa jaksoissa 18-vuotias Tessa (nyt roolissa Aamu Milonoff) päätyy ensimmäistä kertaa elämässään työelämään, vakavaan parisuhteeseen ja opiskelupaineiden puristuksiin. Äiti Anna (Jessica Grabowsky) kaipaa tuuletusta ja itsenäisyyttä, päätyen golf-klubin sijoittajakerhoon ja ryhmämatkalle kohti vaginaalista itsetuntemusta.

Kaisu Tervonen kiitteli HS:n arvostelussa Kullannuppujen ensimmäistä kautta sen pirskahtelevista yksityiskohdista niin visuaalisen ilmeen kuin dialogin kohdalla, ja sama näyttävä kohellus jatkuu. Ensimmäisen kauden tapaan ohjauksesta vastaa Viivi Huuska.

Kullannuput, 2. kausi, Yle Areena ja TV2 30. tammikuuta.

Hauskan naisen haasteet

Barbara Parker (Gemma Arterton) tahtoo olla muutakin kuin kaunis.

Nick Hornbyn Funny Girl -menestysromaaniin perustuvassa komediasarjassa blackpoolilainen Barbara Parker (Gemma Arterton) kruunataan kotikaupunkinsa kauneuskuningattareksi keskellä kuhisevaa 1960-lukua. Tämä ei kuitenkaan Barbaralle riitä: Lucille Ballia ihaileva nuori nainen tahtoo olla joku, ja lähtee etsimään tätä jotakin Lontoosta.

Pääkaupunki ei ole aivan niin svengaava kuin Barbara on kuvitellut, mutta erinäisten takaiskujen jälkeen hän pääsee mukaan komediasarjaan ja näyttämään omat koomikon lahjansa.

Komedia on pitkään ollut miesten alaa, mutta viime vuosina naiskoomikot ovat marssineet esiin ilahduttavassa määrin, niin fiktiossa kuin tosielämässäkin. Funny Woman jatkaa Amazonin kiitetyn The Marvelous Mrs. Maiselin jalanjäljissä, ja toivottavasti tuo ruutuun lisää hauskoja naisia.

Funny Woman, SkyShowtime. 10. helmikuuta.

Väkivallan kohteet

Janita (Elsa Lagerstedt), Meri (Minttu Halttula) ja Kristian (Pyry Rautiainen).

16-vuotias Meri (Minttu Halttula) on joutunut luokkatovereidensa harjoittaman väkivallan kohteeksi vuosien ajan, ja hän alkaa haaveilla kostosta. Kun Meri tutustuu äitinsä omaishoitajana toimivaan Janitaan (Elsa Lagerstedt) ja nettikoston uhriksi joutuneeseen Kristianiin (Pyry Rautiainen), alkavat nuoret yhdessä suunnitella pommi-iskua paikalliseen salibandyotteluun.

Räjähdysherkkä on ajankohtaisen aiheen äärellä: mitä tehdä, kun nuoret voivat pahoin? Sarja lupaa kuitenkin tunnelin päähän ystävyyden pelastavaa valoa.

Petra Lumioksan ohjaamassa sarjassa on taustalla myös ohjaajan omia kokemuksia. Merin isää näyttelee Mikko Nousiainen ja äitiä Karoliina Blackburn.

Räjähdysherkkä, Yle Areena. 14. helmikuuta.

Tulevaisuuden parempi tulevaisuus

Myrtle Mayburn (Alison Pill) Hello Tomorrow! -sarjan retrofuturistisessa maailmassa.

Tulevaisuudessakin voi uskoa parempaan tulevaisuuteen. Näin tekee retrofuturistiseen tulevaisuuden maailmaan sijoittuvassa draamakomediassa Jack (Billy Crudup), innokas kauppamies, joka vilpittömästi uskoo valoisampaan huomiseen.

Jack kiertää kaupittelemassa lomaosakkeita Kuuhun, ja onnistuu innostamaan niin kollegoita kuin asiakkaita ikuisella optimismillaan. Luottavainen asenne ja usko tulevaisuuteen ovat kuitenkin kaksiteräinen miekka, joka kääntyy lopulta Jackia vastaan.

Hello Tomorrow! tarjoaa ainakin herkuttelua 1950-luvun ja Mad Menin estetiikalla pukuineen, hiuksineen ja mainoksineen kaikkineen. Moneen otteeseen hienoissa rooleissa nähdyn Crudupin lisäksi sarjassa on paljon muitakin hienoja näyttelijöitä, kuten Haneefah Wood, Alison Pill, Nicholas Podany, Dewshane Williams, Hank Azaria, Matthew Maher ja Jacki Weaver.

Hello Tomorrow! Apple TV+. 17. helmikuuta.

Rakastetun perhekomedian paluu

Severi (Samuli Niittymäki, vas.), Taavi (Santtu Karvonen), Tauno (Taneli Mäkelä), Eevi (Elena Leeve) ja Jani (Jarkko Niemi) kokoontuvat jälleen Sunnuntailounaan 4. kaudella.

Kultainen Venla-palkintoja kahmineen suosikkisarjan neljännellä kaudella perhe kokoontuu taas aina yhtä rehvakkaan isä-Taunon (Taneli Mäkelä) luona, kaikilla sen jäsenillä on yhtä paljon asiaa itsestään eikä kukaan koskaan kuuntele toistaan.

Uusiakin tuulia Atte Järvisen ohjaaman ja käsikirjoittaman komediasarjan vaiheisiin kuuluu. Eevi (Elena Leeve) on raskaana, isä ryhtyy taistelemaan vanhan matkakirjoituskonetehtaan puolesta ja Severin (Samuli Niittymäki) elämä suosittuna radioäänenä päättyy.

”Sunnuntailounaan näyttelijöiden seuraaminen on nautinto”, kirjoitti HS:n Susanna Laari sarjan toisen kauden alkaessa vuonna 2019. ”Tuntuu, että näyttelijäkaarti on koottu tarkasti. Jokainen on samaan aikaan sekä samastuttava ja ärsyttävä – juuri niin kuin sisarukset oikeassa elämässäkin.”

Sunnuntailounas, 4. kausi, C More. 23. helmikuuta.

Ihmeellinen rock’n’roll

Musiikki yhdistää Daisya (Riley Keough) ja Billyä (Sam Claflin) suosikkiromaaniin perustuvassa sarjassa.

Rockbändin nousu ja tuho: miksi ja miten se tapahtuu? Taylor Jenkinsin suosittuun romaaniin perustuva sarja sukeltaa Los Angelesin musiikkimaailmaan 1970-luvun säihkeessä. Kirjailija itse on kertonut inspiraation lähteekseen Fleetwood Macin Stevie Nicksin ja Lindsey Buckinghamin tarinan.

Kirja oli vuonna 2019 Reese Witherspoonin kuuluisassa kirjakerhossa, ja nyt Witherspoon on yksi sarjan tuottajista. Dokumentin muotoon puetun draamasarjan pääosissa nähdään Riley Keough bändiin liittyvän laulajan Daisy Jonesin roolissa ja Sam Claflin yhtyeen nokkamiehenä Billy Dunnenna.

Luvassa on 70-luvun tyyliin seksiä, huumeita ja rock’n’rollia – mutta myös rakkautta ja ystävyyttä.

Daisy Jones & The Six, Amazon Prime. 3. maaliskuuta.

Nyrkkeilijä palaa rinkiin

Isän velkojen hoitaminen häiritsee Marian (Saara Kotkaniemi) poliisintyötä Pohjoisen tähti -sarjassa.

Entinen nyrkkeilyn maailmanmestari Maria Pudas (Saara Kotkaniemi) ratkaisee todellisiin tapahtumiin perustuvia rikoksia Lapissa, Suomen suurimmassa ja harvaan asutuimmassa poliisipiirissä. Rikossarjan tilanne kuitenkin mutkistuu, kun isän suuret velat paljastuvat. Marian on palattava kehään, tai perheen maailma hajoaa.

Timo Varpion käsikirjoittaman ja Teppo Airaksisen ohjaaman sarjan muissa keskeisissä rooleissa nähdään Iina Kuustonen, Karim Rapatti, Heikki Ranta, Katariina Kaitue ja Eero Saarinen.

Pohjoisen tähti, Yle Areena 7. maaliskuuta ja TV1 12. maaliskuuta.

Tuulinen pankkimaailma

SKOP:n pääjohtaja Christopher (Pekka Strang) ja rahoitustarkastaja Salla (Amanda Pilke) kohtaavat.

Tositapahtumien innoittamassa draamatrillerissä liikutaan 1990-luvun alun kriisiytyvässä pankkimaailmassa. Faktaa ja fiktiota yhdistävässä sarjassa fiktiivisen rahoitustarkastaja Salla Nurmisen roolissa nähdään Amanda Pilke ja SKOP:n (Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki) pääjohtajana toimineen Christopher Wegeliuksen roolissa Pekka Strang.

Matti Kinnusen ohjaamassa ja Mari Kinnusen tuottamassa sarjassa Salla alkaa työskennellä pankkitarkastusvirastossa ja ottaa hampaisiinsa sekä SKOP:n että Wegeliuksen. Luvassa on viininpunaisia pukuja, kiiltäviä salkkuja ja halkomaisia kännyköitä – ja herrakerhon hajotusta.

Rosvopankki, Elisa Viihde Viaplay. 12. maaliskuuta.