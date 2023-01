Andrew Taten edustama ajattelu ei ole millään tavalla uutta. Uutta on kuitenkin Taten tapa tehdä bisnestä ja hänen kykynsä käyttää sosiaalisen median alustoja suosionsa kasvattamiseen, sanoo tutkija.

Entinen potkunyrkkeilijä ja tositelevisiotähti. Nykyinen ihmiskaupasta, raiskauksesta sekä järjestäytyneen rikollisryhmän perustamisesta epäilty.

Brittiläis-amerikkalainen Andrew Tate, 36, on sosiaalisen median vaikuttaja, joka pohjaa ajatuksensa pitkälti äärimmäiseen naisvihaan.

Viime vuoden aikana hänen sosiaalisen median kanavansa keräsivät miljoonia seuraajia ennen kuin suurin osa niistä suljettiin.

Viime viikkojen aikana Taten nimi on ollut otsikoissa ympäri maailmaa, myös HS:ssa. Kuka hän oikein on ja mistä hänen äärimmäinen ajattelunsa ja suosionsa kumpuavat?

Somevaikuttaja Andrew Tate on kerännyt internetissä erityisesti nuorten miesten suosiota ylellisyyttä ja hypermaskuliinisuutta korostavalla sisällöllään. Hän esiintyy videoillaan usein kalliiden urheiluautojen ja yksityiskoneiden kanssa.

Tate on sanonut olevansa misogynisti, naistenvihaaja.

NBC-uutiskanavan mukaan hän on muun muassa väittänyt naisten kuuluvan miehille sekä kuvannut yksityiskohtaisesti väkivaltaa, jota kohdistaisi häntä pettävään naiseen.

Tate nousi otsikoihin ensimmäisen kerran vuonna 2016, kun hänet poistettiin Britannian Big Brother -ohjelmasta.

Syynä oli video, jossa Tate näyttää lyövän naista vyöllä. Ohjelmasta lähtönsä aikaan Tate kutsui videota valheeksi, jolla häntä pyrittiin mustamaalaamaan. The Guardianin mukaan sekä Tate että videolla esiintyvä nainen ovat myöhemmin sanoneet videolla näkyvän lyömisen olleen suostumuksellista.

Joulukuussa 2022 Romanian viranomaiset kertoivat pidättäneensä Taten epäiltynä ihmiskaupasta, raiskauksesta ja järjestäytyneen rikollisryhmän perustamisesta.

Syyttäjän lausunnon mukaan viranomaiset uskoivat, että Tate, tämän veli Tristian Tate sekä kaksi romanialaista epäiltyä olisivat perustaneet järjestäytyneen rikollisryhmän. Ryhmän epäillään värvänneen, majoittaneen ja hyväksikäyttäneen naisia.

Taten pidätyksen jälkeen levisi huhu, jonka mukaan hänen olinpaikkansa olisi paljastunut, kun hän julkaisi Twitterissä ilmastoaktivisti Greta Thunbergiin kohdistuneen videon. Videolla näkyy kaksi romanialaisen pizzerian pizzalaatikkoa. BBC:n mukaan huhun todenperäisyydestä ei ole viitteitä.

16. tammikuuta viranomaisten uutisoitiin takavarikoineen Tatelta esimerkiksi luksusautoja, kiinteistöjä ja huoneistoja yli 3,6 miljoonan euron arvosta. Parhaillaan hän istuu tutkintavankeudessa.

Jo aiemmin viime vuonna sekä Twitter että Metan omistamat Facebook ja Instagram sulkivat Taten tilit. Myös Tiktok on kieltänyt Tatelle kuuluvan profiilin osana tutkimusta yhtiön käytäntöjä rikkovasta sisällöstä. Youtube on niin ikään sulkenut Tateen liittyviä kanavia palvelustaan.

Taten vaikutusvaltaa voi päätellä hänen sisältöjensä keräämistä seuraaja- ja katsojaluvuista eri somealustoilla.

BBC:n mukaan Taten Youtube-kanavilla oli niiden sulkemisen aikaan yli miljoona seuraajaa, ja hänen suosituimmat videonsa keräsivät nekin yli miljoona katselukertaa. Instagramissa seuraajia oli profiilin poistamisen aikaan noin 4,7 miljoonaa.

Britanniassa opettajat ovat BBC:n mukaan huolestuneet Taten keräämästä suosiosta erityisesti lukiolaispoikien keskuudessa. Kun nuoria pyydettiin kirjoittamaan idoleistaan, jotkut pojat halusivat kirjoittaa Tatesta, BBC kertoo.

Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan Taten retoriikka edustaa omaa linjaansa, mutta taustalla vaikuttavat netin naisvihamieliset yhteisöt.

Niin kutsuttu manosfääri viittaa löyhään kokoelmaan verkon naisvihamielisiä liikehdintöjä. Kyse on maskuliinisuudesta kiinnostuneiden yhteisöjen laajasta yhteenliittymästä, johon kuuluu niin bodaussivustoja, deittiyhteisöjä kuin isien oikeuksia ajavia ryhmiä.

Usein manosfääriin lukeutuvat nettiyhteisöt esittävät itsensä miesten oikeuksien puolustajina, mutta tosiasiassa sisältö ja ajattelu keskittyvät paljolti naisvihaan, sanoo incel-kulttuuria tutkinut väitöskirjatutkija Emilia Lounela.

Ilmiö on levinnyt Yhdysvalloissa, mutta samantyyppistä sisältöä on myös suomalaisilla verkkosivuilla ja keskustelufoorumeilla.

Tämänkaltaiset miesyhteisöt rakentavat identiteettiään usein salaliittoteorioista ammentavien narratiivien ja tarinoiden varaan.

Manosfäärissä jotkut uskovat löytäneensä feministisen salaliiton. Tiedeyhteisö ei jaa manosfäärin käsityksiä.

Miehen ylivertaisuus suhteessa muihin sukupuoliin esitetään monissa manosfääriin lukeutuvissa yhteisöissä biologisena ja rationaalisena totuutena. Vaikka tasa-arvon ja feminismin taustalla on ajatus miehen ja maskuliinisen identiteetin laventamisesta, yhteisöjen mukaan ne yrittävät pakottaa miestä hoivaajan rooliin ja täten kaventaa tämän vaikutusalaa.

Taten esittämien ajatusten mukaan maskuliinisuus on kriisissä, koska sen näennäisen luonnollinen asema ylivertaisena identiteettinä on feminismin ja tasa-arvoajattelun vuoksi uhattuna.

Netin yhteisöistä Taten retoriikkaa lähimpänä ovat asiantuntijoiden mukaan niin kutsutut ”Pickup artists” (PUA) -yhteisöt, sanoo yliopistotutkija Niko Pyrhönen.

”Pickup artists” kääntyy suomeksi pokaamis- tai iskemisartisteiksi. He ovat tyypillisesti miehiä, jotka yrittävät saada naisia harrastamaan kanssaan seksiä imartelun, manipuloinnin tai pakottamisen keinoin. Netissä termi viittaa deittivalmentajiin ja viettely-yhteisöihin, joiden tavoitteena on seksuaalinen menestys ja sen opettaminen.

Asiantuntijoiden mukaan netin usein hyvin naisvihamielisten yhteisöjen syntymisen taustalla vaikuttavat moninaiset tekijät.

”Taustalla on paljon syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Yksilöt löytävät netistä yhdessä paikan, johon voivat oloaan kanavoida”, Pyrhönen sanoo.

Radikalisoitumista ja incel-yhteisöä tutkineen Lounelan mukaan netin vaihtoehtoiset yhteisöt tarjoavat tyypillisesti yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin asioihin.

”Taten argumentit ovat heppoisia, mutta hän esittää ne isolla uholla ja näyttävästi. Se vaikuttaa vetoavan moniin”, Lounela arvioi.

Puheiden keskiössä on ajatus yksilön mahdollisuudesta vaikuttaa omaan asemaansa sekä kunnioitus ja sen vaatiminen. Lounelan mukaan Tate esittää itsensä eräänlaisena elämäntaitovalmentajana ja motivaatiopuhujana, joka opettaa, miten kunnioitettavaa maskuliinisuutta voi saavuttaa.

”Taten esittämä maskuliinisuus on todella avoimen naisvihamielistä ja väkivaltaista. Hän käyttää hyväkseen esimerkiksi sitä, että sisältö järkyttää ja kohahduttaa” Lounela sanoo.

Lounelan mukaan Taten edustama ajattelu ei ole millään tavalla uutta, vaan hyvin vanhakantaista. Uutta on kuitenkin Taten tapa tehdä bisnestä ja hänen kykynsä käyttää sosiaalisen median alustoja suosionsa kasvattamiseen.

”Tate esittää näkemyksiään poikkeuksellisen suoraan väkivaltaisesti ja provosoivasti ja on valjastanut tämän osaksi brändiään.”

Ei ole sattumaa, että Tate on saavuttanut valtavan suosion internetissä varsin nopeasti.

The Guardianin mukaan Tate on valjastanut seuraajiaan somekanavien lisäksi myös vuonna 2021 perustamansa ”verkkoakatemian” Hustler’s Universityn avulla. Sivuston mukaan sen tarkoituksena on opettaa jäsenilleen sijoitus- ja liiketoimintaa. The Observerin mukaan ohjelmalla oli syyskuussa 2022 satojatuhansia jäseniä, jotka maksoivat Tatelle jäsenyydestään kuukausimaksua ja auttoivat häntä jakamaan sisältöä eri sosiaalisen median alustoilla.

Taten kerrotaan kehottaneen seuraajiaan luomaan nimeään kantavia tilejä ja täyttämään eri sosiaalinen media kanavia hänestä kertovilla videoilla. The Observerin mukaan seuraajia on kannustettu jakamaan kaikista kiistanalaisimpia sisältöjä mahdollisimman suuren näkyvyyden saavuttamiseksi.

Lounelan mukaan Taten suuri näkyvyys eri sosiaalisen median alustoilla on tuonut hänen ajatuksiaan esiin ihan uusille yleisöille, joilla ei välttämättä ole mitään aikaisempaa yhteyttä muihin manosfäärin yhteisöihin.

Lounelan mukaan on vaikea arvioida, miten raskaat rikosepäilyt vaikuttavat Taten suosioon tulevaisuudessa.

”En usko, että tämä loppujen lopuksi hänen kannaltaan hyvä asia on. Varmaan syytösten rajuuden takia ainakin seuraajista vähän miettii, että minkälainen tyyppi on kyseessä.”

Pidätyksen jälkeen Tate ja hänen kannattajansa ovat pyrkineet esittämään tämän marttyyrina ja salaliiton uhrina.

Pidätykseensä saakka Tate on onnistunut muuttamaan ristiriitaisuuden ja myös negatiivisen julkisuuden ainakin osin aatteensa polttoaineeksi.