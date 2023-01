Ylen ruotsinkielisten sisältöjen päätoimittajan Johanna Törn-Mangsin mukaan ulkopuolinen paine ei ole vaikuttanut Sällskapet-podcastin jaksoon tehtyihin korjauksiin.

Ylen ruotsinkielisiin sisältöihin kuuluva Sällskapet-podcast on noussut viime päivinä pienehkön mediakohun keskelle. Ohjelmasta on poistettu jälkikäteen kohtia sen jälkeen, kun kirjailija Rafael Donner kommentoi jakson sisältöä tiukkasanaisesti julkisuudessa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Hufvudstadsbladet.

Kulttuuria yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteleva Sällskapet-podcast käsittelee viimeisimmässä jaksossaan Ylen uuttaa tositelevisiosarjaa Längtan till landet. Ohjelma seuraa kirjailija Rafael Donnerin sekä tämän puolison Ninni Donnerin talonrakennusprojektia.

Sällskapet-podcastin jaksossa Jörn Donners sons husrenovering blev tv-serie – nepo babies i Svenskafinland (vapaasti suomennettuna: Jörn Donnerin pojan taloremontista tuli tv-sarja – nepovauvat Suomen ruotsinkielisessä väestössä) juontaja Kia Svaetichin sekä kommentaattorit Petra Laiti ja Biffen Ahonen keskustelevat muun muassa Donnerien sarjasta sekä nepotismista.

Rafael Donner kommentoi Ylen podcastia tiukkasanaisesti.

Jakson alkuperäinen versio ei ole enää kuunneltavissa. HBL:n mukaan jakson alkuperäisessä versiossa Svaetichin muun muassa sanoo, että Donnerien kuuden viikon ikäinen lapsi on niin kutsuttu ”nepovauva”.

Hän sanoo myös, että Donnerit ovat rahoittaneet taloprojektinsa Rafael Donnerin isältä Jörn Donnerilta saamallaan perinnöllä.

Uudissana ”nepovauva” viittaa nepotismiin eli sukulaisten suosimiseen. Suomeksi nepovauvalla voidaan viitata esimerkiksi Hollywoodissa menestyneiden ohjaajien tai näyttelijöiden jälkeläisiin, jotka ovat niin ikään menestyneet Hollywoodissa.

Donner vastasi ohjelman esittämiin väittämiin julkisessa Facebook-päivityksessään perjantaina 13. tammikuuta.

Hänen mukaansa podcast-jaksossa esitetään virheellistä tietoa. Donner kirjoittaa päivityksessään esimerkiksi, että hän ja hänen vaimonsa ovat nostaneet lainaa taloprojektia varten.

Lisäksi jaksossa esitetään Donnerin mukaan epäasiallisia väitteitä perheen tyttärestä. Päivitys on kerännyt palvelussa yli 500 tykkäystä sekä liki 90 kommenttia.

”Valitettavasti viime aikoina valheita – tai epätotuuksia, rakkaalla lapsella on monta nimeä – on virrannut, ja koska kuuden viikon ikäinen tyttäreni ja vaimoni on nyt vedetty mukaan ja heitä on mustamaalattu, tunnen, että minun on kerrankin otettava kynä kauniiseen käteen ja puolustettava meitä”, Donner kirjoittaa päivityksessään.

"Teimme taloa itse säästääksemme rahaa, mikä heidän silmissään näyttää etuoikeudelta, jota meidän pitäisi hävetä.”

Ylen ruotsinkielisten sisältöjen päätoimittajan Johanna Törn-Mangsin mukaan ulkopuolelta tullut paine ei ole vaikuttanut jakson sisällön korjaamiseen.

Donnerin päivityksen jälkeen Yle on muuttanut podcastin sisältöä. Osia jakson keskustelusta on poistettu kokonaan.

Yle itse ilmoittaa tehneensä ”korjauksia jakson sisältöön, otsikkoon sekä jaksosta kertovaan tekstiin”.

Ylen ruotsinkielisten sisältöjen päätoimittajan Johanna Törn-Mangsin mukaan jakson sisältöä on korjattu Ylen eettisiä ohjeita sekä journalistin ohjeita noudattaen. Hänen mukaansa ulkopuolelta tullut paine ei ole vaikuttanut jakson sisällön korjaamiseen.

”Kyse on normaaleista käytännöistä, joita seuraamme, jos ulkopuolinen tekee huomautuksen toimituksemme julkaisemasta sisällöstä. Ei ole harvinaista, että sisältöä korjataan jälkikäteen. Erona tässä on vain se, että tapaus on saavuttanut merkittävän julkisuuden.”

Sällskapet-podcastin jaksosta on Yle Areenassa julkaistun korjauksen mukaan poistettu kohta, jossa puhutaan alaikäisistä lapsista. Lisäksi jaksosta on korjauksen mukaan poistettu joitakin Donnerin vaimoa koskevia kommentteja ja jakson otsikkoa on muutettu.

Jakson sisältöä kuvaavaan tekstiin on tehty lisäys, jonka mukaan sekä Donner että hänen vaimonsa kävivät töissä taloprojektin aikana.

Suurin syy muutoksiin oli Törn-Mangsin mukaan alaikäisiä lapsia koskeva sisältö.

”Olemme erityisen tarkkoja alaikäisiä lapsia koskevaan sisältöön liittyen ja huomioimme lapsen oikeuden yksityisyyteen.”

Törn-Mangs sanoo seisovansa Sällskapet-podcastin sisällön takana ja pitää jaksossa käsiteltäviä teemoja tärkeänä keskustelun avauksena arkaluontoisesta aiheesta.