Los Angeles

Rohkea, röyhkeä ja lopulta itsetuhoinen. Hullu rooli.

Näin Margot Robbie, 32, kuvailee tuoreinta työtään. Babylon on hurja, kolmituntinen 1920-luvun Hollywoodiin sijoittuva elokuva, joka antaa totutusta poikkeavan räikeän ja rivon kuvan vanhasta Hollywoodista. Se kertoo tähdeksi haluavasta mykkäelokuvien näyttelijästä, Nellie LaRoysta. Äänielokuva on juuri tekemässä läpimurtonsa.

Tarina sukeltaa syvälle kaoottiseen Hollywoodiin aikana, jolloin juhlat eivät tuntuneet loppuvan ja sääntöjä ei ollut. Seksiä, viinaa ja huumeita riitti.

”Kun luin käsikirjoituksen olin samaan aikaan kauhuissani ja innostunut tarinasta. Elokuvan alku on yhtä suurta hulluutta, ja se kiehtoi minua”, Robbie kertoo HS:lle Hollywoodissa pidetyssä pressitilaisuudessa.

Babylon on spektaakkelimainen elokuva, johon on kohdistunut paljon odotuksia: sen on ohjannut Damien Chazelle, jonka suureellinen musikaalielokuva La La Land (2016) sai tukun Oscareita. Robbien lisäksi Babylonin toisessa pääroolissa nähdään Brad Pitt.

Kaupallisesti elokuva on ollut Yhdysvalloissa pettymys, mutta nyt tammikuussa se tulee levitykseen Euroopassa.

Elokuvan tähti on juuri Robbie. Australialaisnäyttelijä on lyhyessä ajassa kiertänyt koko Hollywoodin pikkusormensa ympärille ja hänet nähtiin loppuvuodesta valkokankaalla myös toisessa suurtuotannossa, Amsterdamissa.

Tähän pressitilaisuuteen Robbie saapuu rennossa, ruskeassa housuasussa laineilevat vaaleat hiukset hulmuten.

Hänen roolihahmonsa Nellie LaRoy on elokuvassa villi juhlija, ja Robbie on sanonut, että rooli tuntui kuin hänelle tehdyltä. Silti sitä varten piti tehdä töitä.

Margot Robbie esittää Babylon-elokuvassa mykkäelokuvien näyttelijää Nellie LaRoyta.

Robbie kuvailee harjoittelevansa aina paljon roolejaan varten. Hän kertoo käyneensä läpi 31 eri aksenttia, kunnes ohjaaja Chazelle hyväksyi hänen puhetyylinsä.

”Harjoittelin myös tanssia ja treenasin klovnin kanssa kehon ja kasvojen kieltä, sillä niillä oli suuri merkitys mykkäelokuvien maailmassa. Damien on perfektionisti, enkä halunnut jättää mitään puolitiehen. Hän on ohjaaja, joka ei jätä yhtään kiveä kääntämättä, ja se antaa näyttelijälle vapauksia mutta myös velvollisuuden pistää itsensä peliin.”

Robbie väläyttää valovoimaisen hymynsä ja kertoo, että samalla hän tajusi, ettei mikään voinut valmistaa häntä tiettyihin kohtauksiin.

”Päällimmäisinä mieleen tulevat ehkä kohtaukset kalkkarokäärmeen kanssa sekä kohtaus, jossa oksennan paljon. Ne ovat niin sekopäisiä, että niihin piti vain mennä täysillä, niitä ei voinut järkevästi purkaa ja harjoitella.”

Nellie LaRoyn rooli on Robbien mukaan hyvin moniulotteinen. Hän kertoo, että hahmossa on paljon vaikutteita 1920-luvulla uransa tehneestä Clara Bow’sta. Kuuluisaa mykkäelokuvien tähteä pidettiin aikansa seksisymbolina. Hän tuli hyvin köyhästä perheestä ja hänen isänsä oli väkivaltainen. Myös hänen loppunsa oli traaginen.

”Hänen tarinansa oli hyvin rankka. Otin hänestä selvää ja katsoin hänen elokuviaan. Hänellä oli kamala lapsuus ja rakensin sitä kautta roolihahmoni elämänkaaren päässäni. Sitä kautta ymmärsin Nellien teot ja hulluuden paremmin. Ymmärsin, mistä hänen sekopäisyytensä ja ajattelemattomuutensa tulivat.”

Margot Robbie näytteli kuningatar Elisabet I:stä elokuvassa Kaksi kuningatarta (Mary Queen of Scots). Robert Dudleyn roolissa nähtiin Joe Alwyn. Elokuvan ohjasi Josie Rourke.

Moni tunnistaa Margot Robbien kasvot vähintään mainosjulisteista, sillä hänet on nähty kolmessa supersankarielokuvassa sekopäisen Harley Quinnin roolissa. Quinn on osa antisankareiden Suicide Squad -joukkoa.

Robbie on kuitenkin monipuolinen näyttelijä, joka on näytellyt niin kuningatar Elisabet I:stä elokuvassa Kaksi kuningatarta (2018) kuin Quentin Tarantinon ohjauksessakin Once Upon A Time in Hollywood -elokuvassa vuonna 2019 – siinäkin Brad Pittin kanssa, mutta 1960-luvun Hollywoodissa.

Queenslandissa, Australiassa yksinhuoltajaäidin kasvattama Robbie sai ensimmäisen kunnon roolinsa vain 17-vuotiaana legendaarisessa Naapurit-sarjassa, jonka tekeminen lopetettiin 37 vuoden jälkeen viime kesänä. Samaisesta sarjasta ovat ponnistaneet Kylie Minoque, Jason Donovan, Guy Pearce ja Luke Hemsworth.

Yhdysvaltoihin Robbie saapui vuonna 2011 ja sai roolin lentoemännistä kertovasta Pan Am -sarjasta. Sarjaa tehtiin vain yksi kausi. Sen loputtua vuonna 2012 hän lähetti koekuvausnauhoja ympäriinsä.

Quentin Tarantinon ohjaamassa Once Upon a Time in Hollywoodissa Margot Robbie näytteli Sharon Tatea.

Robbie pitää itse suoranaisena ihmeenä sitä, että hänen nauhansa päätyi Martin Scorseselle. Lopulta se johti rooliin elokuvassa The Wolf of Wall Street (2013).

Vuonna 2014 Robbie perusti silloisen poikaystävänsä, nykyisen aviomiehensä Tom Ackerleyn kanssa tuotantoyhtiön LuckyChap Entertainment, jonka tarkoitus on kertoa naisten tarinoita. Heidän ensimmäinen elokuvansa, luistelija Tonya Hardingin tarinan kertova I, Tonya (2017) keräsi useita palkintoehdokkuuksia ja voittojakin.

Tänä vuonna ensi-iltaan on tulossa monien tekijä- ja yhtiövaihdosten jälkeen LuckyChapin nappaama Barbie-elokuva, jonka nimiroolissa Robbie nähdään. Sen on käsikirjoittanut indiehiteistään tuttu pariskunta Greta Gerwig ja Noah Baumbach, ja ohjaus on Gerwigin. Romanttiselle komedialle odotetaan jättiyleisöä.

”Mitään elokuvaa ei tehdä ilman omistautunutta työryhmää”, Robbie muistuttaa haastattelussa.

Babylonin valtavaa kokonaisuutta hänen on yhä vaikea käsittää.

”Se oli kuin bakkanaalit, ainutlaatuinen kokemus. Elämys, jossa yhdistyy taianomaisuus ja koomisuus”, Robbie kuvailee.

Vertaukset sadan vuoden takaa tämän päivän Hollywoodiin ovat luonnollisesti ilmassa.

”Huumeita on ainakin paljon vähemmän kuin ennen”, Robbie kuittaa.