Mestarin hyvästijättö: pienoisromaani on John Le Carrén tuotannon tyylikäs päätepiste

Le Carré nivoo luontevasti historiaa nykykoreografioihin.

Romaani

John Le Carré: Viimeinen henkäys (Silverview). Suom. Ilkka Rekiaro. Crime Time. 220 s.

Kaksi vuotta sitten kuolleelta jännityskirjailijalta John Le Carrélta (1931–2020) on postuumisti ilmestynyt romaani, suomeksi Viimeinen henkäys -nimen saaneena. Alkuperäisen Silverview-nimensä romaani saa keskuspaikastaan, talosta itäanglialaisessa merenrantakylässä Englannissa.

Päähenkilöiden talon nimi taas lainautuu filosofi Nietzschen weimarilaisesta Silberblick-talosta. Rinnastuksessa on pohtimista.

Ovatpa sitten henkäyksiä tai näkymiä, kyse on mestariprosaistin hyvästijätöstä. Samankaltaista eron tunnelmaa väreili jo viimeistä edellisessä Agent Running in the Field -teoksessa (2019, suom. Viimeinen tehtävä, 2020).

Le Carré oli debytoinut vuonna 1961 ja sai kuudessa vuosikymmenessä taottua aikaa kestävän tuotannon.

On unelias pikkukaupunki, jonne uusi tulokas avaa kirjakaupan. Paikallisesta väestä katse kiintyy iäkkääseen pariskuntaan, jossa salamyhkäinen rouva (ex-tiedustelupäällikkö) tekee kuolemaa ja puolalaissyntyinen aviomies on täysin hämäräperäinen hänkin.

Kirjakauppiaan ja avioparin välinen suhdekehitys on kuvan keskellä, taustalla henkii tiedusteluylhäisö omine koukkuineen Lontoossa.

Le Carré nivoo historiaa nykykoreografioihin. Ote on luotettava ja luonteva, arvoituksia ja heikosti signaloivia vihjeitä varisee vähä vähältä, ja lukijan on syytä pysyä valppaana kaiken matkaa. On nautittavan lecarremaista, että kerronnassa ei ilmene tarvetta mihinkään väkinäisiin kommervenkkeihin ja tehokeinoihin.

Tarina lipuu kuin lautta kiireettömässä joenuomassa.

Kuten usein hänen romaaneissaan, aavisteltavissa on jonkun tai joidenkin vakoiluammattilaisten petos, vähintään kalvava epäilys sellaisesta. Jostakin paikasta vuotaa, mutta kenen kohdalle ruletinpyörä pysähtyy?

Eikä kyse tietenkään ole pikkupähkinöistä, on pelättävä pitempikestoista – miltei elämänmittaista – massiivista diiliä.

Le Carrén taitoa on kuvata monikerroksisia duubioita, niistä ajatuspyörteistä hän kirjoittaa komeammin kuin kukaan. Liikuskellaan elämänkaistaleilla, joilla kullakin pelaajalla on tarvetta salata jossakin kohtaa ja harhauttaa toisessa.

Viimeisen henkäyksen vauhti tihentyy loppua kohden. Sekin toteutuu tietyllä tavalla vaivihkaa, aivan kuin kaikki haluaisivat juosta täysillä, vaikka pakko on teeskennellä kävelevänsä.

Loppuratkaisusta kehkeytyy ytimekäs mutta avoin päätöskuva: jotkut repivät hiuksiaan, joku on karannut vapauteen.

John Le Carrén nimissä ei ilmeisestikään enää ilmesty lisää autenttisia teoksia. Tästä pienoisromaanista jää miellyttävä ja kunnioittava muisto kirjailijasta, jonka aikaansaannoksille ei aivan pian löydy vertaa hänen omimmalla alallaan, vakoilukirjallisuuden kentällä.