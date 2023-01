Brittiläinen jännityssarja Rules of the Game maustaa pätevän murhamysteerinsä sukupuolipolitiikalla

Brittiläisen Rules of the Game -sarjan monisäikeinen juoni kyselee kiperiä kysymyksiä mukautumisesta ja naisten välisestä solidaarisuudesta.

Sarjan nimi Rules of the Game eli pelin säännöt kirjoitetaan Venus-symbolilla. Sarjan nimi Rules of the Game eli pelin säännöt kirjoitetaan Venus-symbolilla. Se korvaa sarjan logossa o-kirjaimen ja viittaa naisiin. Ja juuri naiset yrittävät sarjassa seurata sääntöjä.

BBC:n jännäri alkaa kuolemasta, mutta katsojalle ei kerrota, kenen kuolemasta. Urheiluvaatefirman operatiivinen johtaja Sam (Maxine Peake) tulee työpaikalleen ja löytää ruumiin. Siitä hypätään menneeseen: firmaan on hiukan aiemmin palkattu uusi henkilöstöpäällikkö Maya (Rakhee Thakrar), joka on joutunut keskelle firman salailevaa toimintakulttuuria.

Toimitusjohtaja (Ben Batt) ja talousjohtaja (Kieran Bew) ovat veljeksiä, ja taustalla valtaa käyttää heidän äitinsä (Alison Steadman). Rikkaaseen hahmogalleriaan mahtuvat myös pomojen vaimot, Samin tytär ja alkoholisoitunut työntekijä, jonka paras ystävä on kuollut firman pirskeissä kymmenen vuotta aiemmin.

Ruth Fowlerin esikoisenaan luoma jännityssarja istuu tiukasti #metoo-aikaan, jossa vallankäyttöä ja seksuaalista ahdistelua pengotaan muutenkin. Pääasiallisin ja samalla herkullisin vastakkainasettelu on kuitenkin kahden naisen välinen: Sam on oppinut pelin säännöt, ja häneen viitataan ”yhtenä pojista”. Maya taas yrittää muuttaa sääntöjä.

Päähahmot kantavat vaivatta suurimman painon ruutuajasta. Monisäikeinen juoni kiertyy heidän ympärilleen ja kyselee kiperiä kysymyksiä mukautumisesta ja naisten välisestä solidaarisuudesta.

Mieshahmot jäävät yksioikoisiksi. Heitä yhdistävät nilkkimäiset piirteet.

Henkilöstöpäällikkö Maya (Rakhee Thakrar) joutuu keskelle työpaikkansa salailevaa toimintakulttuuria.

Sarjan takaumarakenne on tuttu muun muassa film noir -elokuvista, mutta Rules of the Game ei marssita ruudulle kohtalokkaita femme fatale -tyyppejä. Se muistuttaa enemmän Big little Lies -sarjaa (2017–19), joka sekin alkaa jo tapahtuneesta murhasta mutta jossa naisten kokema väkivalta on keskiössä. Nyt ei tosin pidetä yllä perheen vaan firman kulisseja.

Rakenne toimii tässäkin mainiosti. Erityisen mainiosti se toimii uhrin identiteetin panttaamisessa. Onko kyseessä kosto koetusta vääryydestä vai ehkä viimeinen piste uhrin kohtalolle?

Sukupuolipolitiikka on lopulta vain polttoainetta pätevälle murhamysteerille.

Rules of the Game, MTV Katsomo (K12)