Sami Hoffrén ja Ville Touru sukeltavat podcastissaan asiantuntevasti syvälle pohjoisamerikkalaiseen ammattijääkiekkoon. Sisäänpäinlämpiävyys kuuluu asiaan.

Jääkiekon ystäville tehdään Suomessa ylen määrin podcasteja, mutta taso ei päätä huimaa. Urheilupodcasteja onkin helppo tehdä huonosti. Jutellaan tunti niitä näitä viikon tapahtumista ilman minkäänlaista käsikirjoitusta, ikään kuin improvisoituna kahvipöytäkeskusteluna.

Sami Hoffrénin ja Ville Tourun Total NHL Forever on kieli poskessa keksitystä nimestään huolimatta ilahduttava poikkeus jääkiekkopodcastien joukossa. Iltasanomien jääkiekkotoimittajat suoltavat pelkkää asiaa ilman väkinäistä hassuttelua ja tyhjännauramista.

Hoffrén ja Touru sukeltavat syvälle pohjoisamerikkalaiseen ammattijääkiekkoon. Suomalaispelaajien edesottamukset ovat suurennuslasin alla, mutta pelkästään sinivalkoisin lasein NHL:ää ei tarkastella. Ja myös suomalaistähtiä uskalletaan tarvittaessa arvostella, mikä ei kaikilta suomalaisilta NHL-toimittajilta onnistu.

Tietty sisäänpäinlämpiävyys kuuluu tällaisissa podcasteissa asiaan. Kohderyhmänä ovat parantumattomat penkkiurheilijat. Satunnainen kuuntelija ei ymmärtäisi tästä hokijargonista juuri mitään.

Juontajaparin kesken syntyy tämän tästä pientä sivistynyttä väittelyä, vaikka kumpikaan ei harrasta urheilukommentoinnissa suosittua provosointia. Varsinkin Hoffrén on harvinaisen fiksu ja hillitty jääkiekkotoimittaja. Ja asiallisuutensa ja asiantuntemuksena ansiosta mies on myös arvostettu ja palkittukin journalisti. Urheilutoimittajien ammattitaito on ylipäätään noussut roimasti 1990-luvulta alkaen. Suurimpana syynä lienee erikoistuminen.

Total NHL Forever -sarjasta julkaistaan uusi jakso viikoittain. Myös vanhoista jaksoista löytyy kuuntelemisen arvoisia herkkupaloja, kuten vuodenvaihteessa julkaistu jakso, jossa vieraana on suomalaiskiekon ruutitynnyrinä tunnettu Raimo Summanen. Summanen kertoo ilahduttavan avoimesti ammattilaisjääkiekon hulluudesta ja ihanuudesta.

Total NHL Forever. Supla.