Popikonin kuolinpesän mukaan George Michaelin perhe ei tiedä projektista mitään eikä siten ole myöskään hyväksynyt tai tukemassa elokuvahanketta.

Briteissä kohistaan edesmenneen popikoni George Michaelin (1963–2016) mahdollisesta elämäkertaelokuvasta.

Huhumylly pyörähti käyntiin, kun brittitabloidi Daily Mail uutisoi tällä viikolla, että tekeillä olisi suuren budjetin elokuva, josta ei paljastuksia puuttuisi. Samassa uutisessa arveltiin, että elokuvan nimiroolissa nähtäisiin näyttelijä Theo James. Asiasta ovat uutisoineet myös The Guardian ja New Musical Express.

Jamesin roolisuoritus White Lotus -sarjassa on tehnyt hänestä yhden tämän hetken suosituimmista Hollywood-tähdistä.

James itse vihjasi esittävänsä George Michaelia aiemmin tässä kuussa vieraillessaan Watch What Happens Live! -keskusteluohjelmassa.

Kun Jamesilta kysyttiin, haluaisiko hän näytellä edesmennyttä laulajaa, hän vastasi The Guardianin mukaan: "Kyllä, rakastaisin tehdä roolin. Hän on ikoni. Hänessä on myös vähän kreikkalaista ja minussa on vähän kreikkalaista.”

Sittemmin Michaelin kuolinpesä on katkaissut huhuilta siivet. Faneille julkaistussa lausunnossa kirjoitetaan, ettei Michaelin perhe tiedä projektista mitään eikä siten ole myöskään hyväksynyt tai tukemassa elokuvahanketta, kertoo The Guardian.

Kuolinpesän on aiemminkin uumoiltu olevan kiinnostunut elämäkertakuvasta, koska muun muassa elämäkertaelokuvat Elton Johnista ja Freddie Mercurystä ovat olleet niin suuria menestyksiä.

Theo Jamesin mahdollinen päärooli herätti myös välittömästi kritiikkiä.

Yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Adam Lambert kommentoi uutista The Advocate -lehden Instagram-sivulla kirjoittamalla silmänpyöritysemojin rinnalle: ”Jälleen yksi heteromies esittämässä homoikonia.” Kommentista uutisoi muun muassa musiikkilehti NME.

Lambertin kommentti viittasi todennäköisesti juuri Bohemian Rhapsody - ja Rocketman-elokuviin, joista ensimmäisessä Freddie Mercurya näytteli Rami Malek ja jälkimmäisessä Elton Johnina nähtiin Taron Egerton.