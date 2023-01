Onnellinen prinssi -elokuva on kypsän ja sivistyneen ihmisen näkemys huipulle nousseen taiteilijan putoamisesta pohjalle. Ohjaaja Rupert Everett näyttelee itse kirjailija Oscar Wildea.

Elokuva

Onnellinen prinssi ★★★★

The Happy Prince, Britannia 2018

Yle Areena klo (K12)

Kirjailija Oscar Wilden (1854–1900) teokset ovat inspiroineet monia, mutta myös hänen oman elämänsä vaiheet ovat tuttuja kaikessa traagisuudessaan. Wilde ei vaivautunut peittelemään homoseksuaalisuuttaan viktoriaanisen ajan Englannissa ja joutui kärsimään siitä.

Suhde lordi Alfred Douglasiin vei hänet vankilaan kahdeksi vuodeksi, ja sieltä vapauduttuaan keikarien kuningas koki nopean ja surkean lopun maanpaossa.

Näyttelijä Rupert Everett tunsi vetoa Wildeen jo lapsena, kun hänen äitinsä luki ääneen Wilden kirjaa Onnellinen prinssi ja muita tarinoita, jossa Wilde kertoo allegorioita satujen muodossa. Tuo muistikuva nousee esiin Everettin ohjaamassa elokuvassa, jossa siteerataan usein Wilden tekstiä prinssistä ja pääskysestä.

”Ei ole olemassa kärsimystä suurempaa arvoitusta”, Wilde kirjoitti. Sitä mysteeriä Everett pyrkii avaamaan.

Everett on näytellyt varsinkin nuorempana menestyselokuvissa kuten Rakastunut Shakespeare, ja Onnellinen prinssi on hänen ensimmäinen ohjauksensa. Se on kypsän ja sivistyneen ihmisen näkemys huipulle nousseen taiteilijan putoamisesta pohjalle.

Everett näyttelee itse Wildea, ja elokuvan muita hahmoja ovat kaksi rakastajaa Alfred Douglas eli Bosie (Colin Morgan) ja Robbie Ross (Edwin Thomas) sekä läheinen ystävä Reggie Turner (Colin Firth) ja vaimo Constance Lloyd (Emily Watson), jonka kanssa Wildella oli kaksi poikaa.

Alfred Douglas eli Bosie (Colin Morgan, vas) oli yksi Oscar Wilden (Rupert Everett) rakastajista.

He olivat niitä ihmisiä, jotka pysyivät Wilden lähellä viimeisinä vuosina Napolissa ja Pariisissa. Elokuva esittää Bosien ja Robbien kilpailemassa Wilden suosiosta, ja Bosie on tarinan pahis. Hänen isänsä sai aikaan Wilden vankeustuomion, ja Bosie kuvataan hemmoteltuna nautiskelijana.

Ross puolestaan on hyvis, joka välittää Wilden kirjallisesta perinnöstä ja muutenkin ystävänsä hyvinvoinnista. Juuri Ross julkaisi Wilden kuoleman jälkeen teoksen De Profundis, joka on Wilden vankilassa kirjoittama kirje Bosielle.

Everett luo hienoa ajankuvaa ja mielentilaa yhtä lailla köyhyydestä kuin yltäkylläisyydestä, ja hän samaistuu, sekä ohjaajana että näyttelijänä, vahvasti Wilden persoonaan, joka ei suostu lannistumaan edes kuolinvuoteella. Kuningatar Viktorian kuva muistuttaa perivihollisesta ja painostavasta aikakaudesta, ehkä liiankin osoittelevasti.

Wilde on homoseksuaalien keskeisiä esitaistelijoita pelkästään siksi, että hän oli oma itsensä aikana, jolloin paljastuminen todellakin saattoi tuhota koko elämän. Rupert Everett on avoimesti homoseksuaali, mutta hänelle on ollut tärkeää taistella ylipäätään pikkuporvarillisuutta vastaan, kuten oli Wildellekin.