Sofie Gråbøl on pääosassa Niels Arden Oplevin draamaelokuvassa Rose, joka keräsi viime vuonna Tanskan teattereissa lähes 400 000 katsojaa ja on yksi Tanskan elokuva-akatemian ehdokas vuoden parhaaksi elokuvaksi. Lisäksi Gråbøl on ehdolla parhaasta naispääosasta, Oplev käsikirjoituksesta ja ohjauksesta.