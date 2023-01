Länsirintamalta ei mitään uutta on toinen ei-englanninkielinen elokuva, joka on kerännyt näin paljon ehdokkuuksia.

Saksalainen sotaelokuva Länsirintamalta ei mitään uutta (Im Westen nichts Neues) on saanut poikkeukselliset 14 Bafta-ehdokkuutta, kertoo Bafta-järjestö sivuillaan.

Bafta-palkinto on brittiläisen Bafta-järjestön vuosittain jakama elokuva-alan palkinto. Ehdokkuudet julkistettiin torstaina. Palkintojenjako on 19. helmikuuta.

Länsirintamalta ei mitään uutta on nyt toinen ei-englanninkielinen elokuva, joka on kerännyt näin paljon ehdokkuuksia. Vuonna 2001 kiinalais-taiwanilainen Hiipivä tiikeri, piilotettu lohikäärme (Wo hu cang long) keräsi myös aikanaan 14 Bafta-ehdokkuutta, joista se voitti neljä. Viimeksi ei-englanninkielinen elokuva voitti parhaan elokuvan Baftan vuonna 2019, kun järjestö palkitsi espanjankielisen Roman.

Länsirintamalta ei mitään uutta on ehdolla muun muassa parhaan elokuvan ja parhaan ohjauksen palkinnon saajaksi.

Kaikkiaan saksalaiselokuva keräsi eniten Bafta-ehdokkuuksia tänä vuonna.

Elokuva perustuu kirjailija Erich Maria Remarquen samannimiseen romaaniin vuodelta 1929. Se sijoittuu ensimmäisen maailmansodan loppuun ja seuraa nuoren saksalais­sotilaan rintamakokemuksia. Kirja pohjaa Remarquen omiin rintama­kokemuksiin ensimmäisestä maailmansodasta.

Sodanvastainen teos kiellettiin natsi-Saksassa, mutta maailmalla kirjasta tuli hitti. Viime vuonna julkaistu ja nyt Bafta-ehdokkuuksia kahminut elokuva on kirjan kolmas filmatisointi. Elokuva sai HS:n arviossa neljä tähteä.

Elokuvan on ohjannut saksalainen Edward Berger, ja pääroolissa näyttelee itä­valtalainen Felix Kammerer. Elokuva sai ensi-iltansa Toronton elokuvajuhlilla syyskuussa 2022, ja se julkaistiin suoratoistopalvelu Netflixissä lokakuussa 2022. Elokuva on myös Saksan Oscar-ehdokas.

Yhteensä 45 elokuvaa keräsi Bafta-ehdokkuuksia. Irlannissa kuvattu The Banshees of Inisherin sekä yhdysvaltalainen Everything Everywhere All at Once keräsivät molemmat kymmenen ehdokkuutta.