Pappi ja esseisti Juhani Rekolan kirjoituksia on julkaistu kiitettävästi hänen kuolemansa jälkeen.

Juhani Rekolan (1916– 1986) kirja on tehty käsityönä Antti Nylénin Bokeh-pajalla. – Kuvassa Rekola ajoittamattomassa arkistokuvassa.

Esseet

Juhani Rekola: Tästä elämästä. Toim. Heimo Hatakka ja Antti Nylén. Bokeh. 100 s.

Keskustelu siitä, kuka on tai saa olla kirjailija, ryöpsähtää aika ajoin julkiseen pöytään kuin kaatunut viinilasi. Siinä se lammikko nyt taas on ja laajenee hetken aikaa kunnes joku siivoaa jäljet, jonka jälkeen jatketaan kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Pitkän linjan kirjailija ja kirjallisuudentutkija Markku Eskelinen antoi tammikuussa Suomen Kuvalehdelle haastattelun siitä, ettei häntä hyväksytty Kirjailijaliiton jäseneksi. Kirjailijaliiton eksklusiivisuus on vanha juttu eikä jäsenyys tee kirjailijaa.

Yksi uusi kierre keskustelussa on kirjailijoina debytoivat influensserit, jotka ovat keränneet jollain muulla alustalla valmiin yleisön. Läpeensä kaupallinen kirjallisuus on herättänyt närää aina. Kun kukaan ei yritä estää influenssereita tekemästä kirjoja, he huutavat, että kirjallisuuseliitti, turha yrittää estää.

Tämän kriitikon mielestä ihminen saa kutsua itseään vaikka rata-autoilevaksi mäyräksi, mitä minä siitä, kunhan ihmiset lukevat ja osaavat kirjoittaa.

Juhani Rekola (1916–1986) ei pitänyt itseään kirjailijana. Hän saattaisi hyväksyä määritelmän, että oli teologian tohtori ja pappi, joka kirjoitti myös esseistiikkaa.

Rekola teki uransa Tukholmassa suomalaisen seurakunnan pappina. Hän teki vapaaehtoistyötä esimerkiksi vankien ja alkoholistien kanssa.

Tästä elämästä sisältää Rekolan omaelämäkerrallisia kirjoituksia eri ajoilta. Kirja on Rekolan postuumisti julkaistuista teoksista jo viides kymmenen vuoden sisään.

Uutuus sisältää kuusi eri tekstiä. Ensimmäinen niistä on nimiteksti Tästä elämästä, Rekolan kesken jäänyt omaelämäkerta. Sen ensimmäinen sivu on teoksen väkevintä kirjallista ainesta, joka tuntuu kirjoitetun liki tänä päivänä.

Vaikka Rekola asui Tukholmassa – tai kenties juuri siksi – hän osasi jalon ja perisuomalaisen vähättelyn taidon. Rekola kirjoittaa kesken jääneen omaelämäkertansa alkajaisiksi:

”Ei tämä oletettu kansainvälinen kirjallinen jury olisi varmasti hyväksynyt painettavaksi tätä kirjaani, yhtä vähän kuin edellisiäkään. En ole käyttänyt itsestäni koskaan kirjailijan nimitystä. Sen verran on ollut itsekritiikkiä.”

Vuosikymmeniä sitten kirjoitettu teksti näyttäytyy tässä ajassa puheenvuorona kirjallisen kulttuurin identiteettikeskusteluun, jossa omasta elämästä kirjoittaminen on yleensä takuuvarma keino tulla kutsutuksi valokeilaan kirjansa ja tarinansa kanssa.

Toisaalta myös vähätellyksi. Harva jaksaakaan enää kutsua teoksiaan autofiktioksi.

Rekolan tekstistä huomaa myös, että se on jäänyt keskeneräiseksi, sillä tekstin päiväkirjamaisuus ei kasva proosan kehyksiin. Silti kirjoituksessa on universaali taso, joka saa tekstin kertomaan enemmän kuin vain kirjoittajansa elämästä, mikä varmasti itseään vähättelevällä Rekolalla on ollut alun perin tarkoituskin.

Rekola oli myös jatkosodassa. Teksti Heinäkuun 6. päivä kertoo päivästä rintamalla, kun Rekola luuli kuolevansa. Kesken perääntymisen hänen voimansa loppuivat Ravankylän pellolle. Rekola muistelee tuota hetkeä:

”Ne ajatukset, jotka silloin mieleen tulivat, muistan vielä kaikki, ja olen jälkeenpäin ihmetellyt, miten paljon sekavia, tarkoituksettomia ajatuksia saattaa lyhyeen hetkeen mahtua. En muistellut siinä menneisyyttä. Rukoillakaan en osannut. Mutta mietin, että tämännäköiselle pellolle minun matkani päättyy. Ja mielessä vilahti päivämäärä: 6.7.1944. Se muutaman hetken kuluttua merkittäisiin aina minun nimeni perään.”

Sodalla oli iso vaikutus Rekolan ajatteluun. Myös elämäkertaluonnoksessaan hän kirjoittaa siitä:

”Myöhemmin on yhä selvemmin käsittänyt, mikä mielettömyys on sota. Siksi on vaikea käydä sankarihaudalla. Ajattelee niitä, jotka siellä makaavat, ja sitä että itse siellä makaisi. Mitä hyötyä olisi kukkatervehdyksistä. Mitä hyötyä, että lauletaan suomalaisten kuusien kuiskinnasta. Elämän mielettömyyteen kaikki tämä kuuluu. Järkytetty vain on.”

Kirjassa tavallaan kevyempää materiaalia edustaa sodanaikaisia saunoja käsittelevä teksti Kertomus saunoista. Siinä Rekola yksityiskohtaisesti kertoo sotilaiden tavoista kylpeä keskellä sotaa ja eri joukkueiden rakentamista saunoista. Se on valokuvineen hyvin kiinnostavaa.

Kirja on tehty käsityönä Antti Nylénin Bokeh-pajalla. Teoksen hengelliset aspektit ja Rekolan suhde kirjallisuuteen tuntuvat luontevalta parilta Nylénin eetokselle, jossa massatuotannon sijaan pyritään tekemään kalenterivuodessa joitain kauniita kirjaesineitä rajatulle joukolle.

Kuusi tekstiä sisältävä teos on mukavalla tavalla aiheiltaan hajanainen, kuin novellikokoelma, joka sitoo tekstit yhteen lämmöllä.

Omaelämäkertansa ensimmäisten virkkeiden joukkoon Rekola valitsi kirjoittaa näin: ”Kukaan ei enää hallitse kuin vähäistä osaa omalla äidinkielellään luotua kirjallisuutta. Tunnustettu ja mainostettu kirja on jo muutaman kuukauden kuluttua hautautunut uusien alle.”

Sen jälkeen Rekola jatkaa, tosissaan tai ei, että olisipa hyvä, jos olisi maailmanlaajuinen kirjailijaliitto, ja ainoastaan siihen kuuluvat saisivat julkaista kirjoja. Kun niteitä tulisi vain muutama kuukaudessa kaikille kielille käännettynä, jäisi aikaa myös klassikoille.