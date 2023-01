Elokuva-alalla työskentelevien mielestä syyttäjän päätös oli täysin väärä, sillä näyttelijöillä ei ole mitään velvollisuutta tarkistaa kuvauksissa käytettäviä aseita.

Näyttelijä Alec Baldwinin syyte kuolemantuottamuksesta herättää huolta elokuva-alalla, kertoo The New York Times.

Syyttäjät kertoivat torstaina nostavansa syytteen Baldwinia vastaan Rust-elokuvan kuvauksissa lokakuussa 2021 tapahtuneen onnettomuuden johdosta. Baldwinin käsittelemän aseen laukauksessa kuoli elokuvan kuvaaja Halyna Hutchins.

New Mexicon syyttäjät perustelivat päätöstään sillä, että heidän mukaansa Baldwinin olisi itse pitänyt varmistaa, että hänen kuvauksissa käyttämänsä ase oli turvallinen eikä sisältänyt oikeita patruunoita.

”Emme tarkoita, että hänen olisi pitänyt tarkistaa jokainen ammus, mutta hänen velvollisuutenaan olisi ollut varmistaa, että hänen käsiinsä annetun aseen sisältö oli turvallista”, sanoi Santa Fen piirisyyttäjä Mary Carmack-Altwies päätöksen jälkeen The New York Timesin mukaan.

Syyttäjät kertoivat haastatelleensa ennen päätöstään useita näyttelijöitä, jotka kertoivat tarkistavansa omat aseensa.

Myös Santa Fen piirisyyttäjänvirastoa neuvova aseenkäsittelijä Bryan W. Carpenter oli sitä mieltä, että koska kuvauksissa turvallisuudesta tingitään koko ajan kiireen takia, kaikilla aseita käsittelevillä henkilöillä – myös näyttelijöillä – on velvollisuus tarkistaa ne.

Syyttäjien päätös on herättänyt Hollywoodissa arvostelua.

Elokuva-alalla työskentelevät asevastaavat, näyttelijät ja ammattiyhdistysjohtajat olivat eri mieltä siitä, kenen vastuulla aseiden tarkistaminen kuvauspaikalla on.

”Monet ovat yllättyneitä siitä, että syyttäjät ovat nostaneet tikunnokkaan Baldwinin ja jättäneet huomioimatta muut samassa ravintoketjussa olleet”, sanoi aseenkäsittelijänä ja kouluttajana työskentelevä Dutch Merrick The New York Timesille.

”Näyttää siltä, että syyttäjä ymmärtää täysin väärin aseiden käsittelyprosessin kuvauksissa. Ei ole olemassa mitään sääntöä, jonka mukaan näyttelijän on tarkistettava ase”, Merrick jatkoi.

Myös elokuva-, televisio- ja radiotyöntekijöitä edustava liitto Sag-Aftra totesi lehden mukaan välittömästi lausunnossaan, että ”syyttäjän väite, jonka mukaan näyttelijällä on velvollisuus varmistaa ampuma-aseen toiminnallinen ja mekaaninen toiminta tuotantosarjassa, on väärä ja tietämätön”.

Liiton mukaan näyttelijän työhön ei kuulu olla ampuma-aseiden tai aseiden asiantuntija.

Luke Nikas, yksi Baldwinin asianajajista, on jo aiemmin kertonut, ettei Baldwinia ollut opetettu tarkistamaan asetta itse.

”Jos näyttelijät haluavat tarkastaa aseen oman mielenrauhansa vuoksi, heidän tulisi tarkastaa ase vain aseenkäsittelijän kanssa, joka valvoo prosessia tarkasti”, Nikas kirjoitti kanteessa, jonka näyttelijä nosti viime vuonna Rustin tuotantoon osallistuneita vastaan.

The Los Angeles Timesin toimittaja Nicholas Goldberg puolestaan pohti kolumnissaan, meneekö Baldwinin syyte liiallisuuksiin.

Syyttäjät kiistivät torstaina joitakin Baldwinin väitteitä siitä, miksi hän ei ollut syyllinen ampumiseen.

Baldwin on kieltänyt vetäneensä liipaisimesta, ennen kuin revolveri laukesi, mutta FBI:n analyysin mukaan liipaisimesta oli vedetty.

Näyttelijä on myös sanonut, että kuvaaja Hutchins olisi opastanut häntä osoittamaan aseella häntä kohti, jotta kuvausryhmä saisi oikeanlaisen kuvan. Syyttäjän mukaan ohje oli kuitenkin suunnata ase kameraan, jonka vieressä Hutchins seisoi.

”Hänen ei tarvinnut osoittaa sillä suoraan Hutchinsia kohti. Eikä hänen todellakaan tarvinnut vetää liipaisimesta”, syyttäjä Carmack-Altwies sanoi The New York Timesin mukaan.

Elokuva-alalla työskentelevien lisäksi arvioitaan ovat esittäneet myös oikeudelliset asiantuntijat. Uutistoimisto Reutersin haastattelemat juristit arvioivat, että syyttäjillä on edessään vaikea tehtävä osoittaa syytteet paikkansapitäviksi.

”Meillä ei ole kaikkia todisteita, mutta tuntuu siltä, että syyttäjillä on edessään vaikea taistelu”, sanoi Reutersille nykyisin puolustusasianajajana työskentelevä entinen syyttäjä Joshua Ritter.

Syytteen kuolemantuottamuksesta sai myös Hannah Gutierrez-Reed, joka vastasi aseista kuvauspaikalla. Ensimmäinen apulaisohjaaja Dave Halls on tunnustanut vastuunsa aseen huolimattomasta käsittelystä ja suostunut syyteneuvotteluun, joka on parhaillaan prosessissa. Näyttelijä Baldwin on myös yksi elokuvan tuottajista.