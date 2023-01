Brittiläis-amerikkalaista Andrew Tatea epäillään ihmiskaupasta, raiskauksesta ja järjestäytyneen rikollis­ryhmän perustamisesta.

Tuomioistuin Bukarestissa on pidentänyt sometähti Andrew Taten tutkintavankeutta entisestään. Tate pysyy oikeuden päätöksellä vangittuna ainakin 27. helmikuuta asti, kertovat uutistoimistot.

”Syyttäjän pyynnöstä oikeus on jatkanut Taten veljesten tutkintavankeutta 27. helmikuuta asti”, kertoi Romanian järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin vastaisen osaston tiedottaja Ramona Bolla uutistoimisto AFP:lle.

Romanian poliisi pidätti joulukuun lopussa brittiläis-amerikkalaisen sosiaalisen median tähden Andrew Taten epäiltynä ihmiskaupasta, raiskauksesta ja järjestäytyneen rikollis­ryhmän perustamisesta. Viranomaiset uskovat, että Tate, tämän pikkuveli Tristan Tate sekä kaksi romanialaista epäiltyä ovat perustaneet järjestäytyneen rikollisen ryhmän, joka on värvännyt, majoittanut ja hyväksikäyttänyt naisia.

Syyttäjän mukaan veljekset muun muassa pakottivat naisia ”pakkotyöhön” ja ”pornograafisiin tekoihin” ja saivat siitä ”huomattavaa taloudellista etua”.

Taten veljeksiin kohdistuva rikostutkinta käynnistettiin huhtikuussa. Syyttäjän mukaan järjestäytynyt rikollisryhmä on toiminut vuodesta 2019 ja sillä on ”lukuisia uhreja, myös alaikäisiä”, joita on käytetty seksuaalisesti hyväksi.

Myös Tristan Tate pysyy vangittuna helmikuun lopulle asti. Molemmat kiistävät syytteet.

Andrew Tate pidätettiin 29. joulukuuta 2022.

Aiemmin ammattilais­potkunyrkkeilijänä toiminut Tate, 36, on tunnettu naisviha­mielisyydestään. Hän on myös itse sanonut olevansa naistenvihaaja.

Tate on niittänyt mainetta naisvihamielisillä puheillaan sosiaalisen median alustoilla. NBC-uutiskanavan mukaan Tate on muun muassa väittänyt naisten kuuluvan miehille sekä kuvannut yksityiskohtaisesti väkivaltaa, jota kohdistaisi häntä pettävään naiseen.

Puheistaan huolimatta Tate on kerännyt suosiota verkossa ylellisyyttä ja hyper­maskuliinisuutta korostavalla sisällöllään erityisesti nuorista miehistä koostuvan yleisön keskuudessa. Hän esiintyy videoillaan muun muassa kalliiden urheilu­autojen ja yksityis­koneiden kanssa.

Tate on saanut sisältönsä vuoksi porttikiellon Instagramiin, Facebookiin, Tiktokiin ja Youtubeen.

Romanian viranomaiset ovat takavarikoineet omaisuutta Tateen liittyvässä rikostutkinnassa yli 3,6 miljoonan euron arvosta.

Tammikuun puolivälissä Bukarestin alueelta takavarikoitiin muun muassa 15 luksusautoja, 14 kelloa ja yhteensä 3,6 miljoonan euroa rahaa eri valuutoissa. Ratsioiden kohteena ovat olleet myös useat kiinteistöt, kuten hiljattain kunnostettu huvila Karpaattien alueella.