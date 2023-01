Kaksi miestä väitti kuvataiteilijan maalanneen teoksen 1970-luvulla. Menestyneen taiteilijan teos saattaisi olla nykypäivänä miljoonien dollarien arvoinen, mutta oikeus katsoi, että maalaus ole taiteilijan.

Peter Doig on skottisyntyinen kuvataiteilija. Hän asuu Trinidadissa.

LÄHES Kymmenen vuotta kestänyt poikkeuksellinen oikeuskäsittely on vihdoin tullut päätökseensä, kun Yhdysvaltain Illinoisin osavaltion tuomioistuin on päättänyt, että Peter Doig ei ole maalannut autiomaata ja jokea esittävää maalausta ja että Doigille pitää maksaa korvauksia.

Doig sai oikeudelta korvauksena 2,5 miljoonaa dollaria eli noin 2,3 miljoonaa euroa. Vastapuolella jutussa olivat taidevälittäjä Peter Bartlow ja Robert Fletcher.

Asiasta kertovat muun muassa The Guardian ja The New York Times.

Kiista juontaa juurensa 1970-luvulle. Fletcher väitti oikeudessa ostaneensa vuonna 1976 maalauksen sadalla dollarilla vangilta, Doigilta, kun Fletcher toimi vanginvartijana. Fletcherin mukaan Doig oli vangittuna LSD:n takia.

Vuosia myöhemmin Doigin taiteilijanura lähti toden teolla nousuun: hänen maalauksensa White Canoe muun muassa myytiin huutokaupassa 11,3 miljoonalla dollarilla vuonna 2007. Tuolloin Fletcher päätti yrittää omistamansa teoksensa myyntiä, koska uskoi sen olevan reippaasti sataa dollaria arvokkaampi. Hänen apunaan toimi chicagolainen taide­välittäjä Peter Bartlow. He arvioivat, että teoksen arvo olisi noussut yli kymmeneen miljoonaan dollariin.

Doig kuitenkin väitti, ettei maalaus ole hänen tekemänsä, vaikka reunaan on signeerattu ”Peter Doige 76”. Vuonna 2013 Fletcher ja Bartlow haastoivat Doigin oikeuteen. Heidän mukaansa Doig valehteli, koska Doig kantoi miesten mukaan henkilökohtaista kaunaa Fletcheriä kohtaan. Fletcher ja Bartlow vaativat Doigilta yli neljän miljoonan dollarin korvauksia, sillä he joutuivat vetämään teoksen myynnistä taidehuuto­kaupasta 2013, koska eivät saaneet vahvistusta sen aitoudelle.

Oikeudessa käsiteltiin muun muassa Doigin olinpaikkaa. Doig nimittäin väitti, ettei ole koskaan ollut vankilassa.

Doig arveli, että maalauksen oli maalannut hänen lähes kaimansa, joka oli vankina samassa vankilassa, jossa Fletcher työskenteli vuonna 1976. Tämä Peter Doige kuoli vuonna 2012.

Oikeus katsoi jo vuonna 2016, että Doig ei ole maalannut teosta. Doig haki sen jälkeen korvauksia, joista oikeus antoi päätöksensä 30. joulukuuta 2022.

Tuomari Gary Feinermanin mukaan osapuolet nostivat kanteen Doigia vastaan, vaikka ”heille olisi pitänyt olla täysin selvää, että heidän väitteensä olivat tosiasiallisesti perusteettomia ja niillä ei ollut mahdollisuuksia menestyä”.

”Olemme helpottuneita, että tämä käsittämätön tapaus on nyt käsitelty”, Doigin asianajaja Matthew S. Dontzin sanoi The New York Timesille.

Dontzinin mukaan Doig lahjoittaa rahat kansalaisjärjestölle, joka mahdollistaa taiteen tekemisen vangeille.