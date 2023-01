Lasten uutiset pyrkii tuottamaan lapsille uutisia, joista he itse haluavat tietää, kertoo HS:n Lasten uutisten esihenkilö Fanny Fröman.

Oli se sittenkin yllätys.

”Siis että voitimme Suomen kalleimman televisiosarjankin”, HS:n Lasten uutisten esihenkilö Fanny Fröman hehkuttaa.

Kohta seitsemän vuoden työ Lasten uutisissa palkittiin perjantaina Kultainen Venla -gaalassa, jossa juhlittiin vuoden 2022 parhaita suomalaisia televisio-ohjelmia ja niiden tekijöitä.

Lasten uutiset sai Kultaisen Venlan vuoden lasten- ja nuortenohjelmien sarjassa. Taakse jäi esimerkiksi komeasti toteutettu Muumilaakso, jota Yleisradio on kutsunut minuuttihinnalla tarkasteltuna ”Suomen kaikkien aikojen kalleimmaksi televisiosarjaksi”.

Eniten palkintoja eli neljän sarjan voiton parhaasta draamasarjasta parhaaseen sivuosaesitykseen sai Jani Volasen ohjaama Munkkivuori-sarja.

Lasten uutiset aloitti vuonna 2016. Jo ensimmäinen vuosi toi Venla-ehdokkuuden.

”Se oli odottamatonta. Sanomatalon vanhassa neuvotteluhuoneessa eli pikkustudiossa tehty ohjelma pääsi isojen produktioiden joukkoon ehdolle”, Fröman muistelee.

Venla-ehdokkuuksia kertyi enemmänkin, ja neljäs ehdokkuus toi lopulta Kultaisen Venlan.

”Tämä on hieno tunnustus sille, että saamme tehdä valtakunnallista, ilmaista lasten uutiskanavaa. Lasten uutisia katsotaan kouluissakin kautta maan, ja jos opettaja sen unohtaa, niin koululaiset kyllä muistuttavat.”

Dialogi lasten kanssa on jatkuvaa. Näin lapset saavat omasta näkökulmastaan kiintoisan uutiskirjon eivätkä vain sellaisia uutisia, joita aikuiset haluaisivat heille tuputtaa, Fröman kertoo.

”Paras palaute on, kun lapset kertovat, että he rakastavat uutisia ja uutiset on parasta. Kun uutiset tehdään lapsille sopivalla tavalla, he ovat hyvin kiinnostuneita myös yhteiskunnallisista asioista. Uskomme, että näin he ovat myös vanhempana kiinnostuneita lukemaan uutisia.”

Uutislähetys on ollut mukana alusta lähtien. Vuonna 2020 perustettiin myös keskiviikkoisin ilmestyvä Lasten uutisten sanomalehti, jolla on noin 18 000 tilaajaa ympäri maata.

Tällä hetkellä Lasten uutisia tekee esihenkilön, kolmen toimittajan ja graafikon tiimi, ja videotuottajat vastaavat ohjelman ohjauksesta. Frömanin ohella Lasten uutisten pitkäaikaisin toimittaja on Kukka Andersson.

”Olen ollut mukana Lasten uutisissa vuodesta 2019, ja kun tiimi on kasvanut, myös into ja ilo ovat kasvaneet entisestään”, hän sanoo.

”Olemme löytäneet oman tyylin puhua lapsille tosissaan ja heitä aliarvioimatta ja saamme siitä kiitosta niin lapsilta kuin vanhemmilta. Lapsille pitää tuottaa kaikenlaista sisältöä tosissaan ja kertoa kovistakin aiheista heille ymmärrettävällä tavalla.”

Ensimmäinen lasten Musta Laatikko pidettiin Aleksanterin teatterissa. Esityksen juonsivat ”Reportteri Repo”, Kukka Andersson ja Fanny Fröman.

Tällä viikolla HS:n suositut elävän journalismin Musta laatikko -esitykset laajenivat Lasten Musta laatikko -esityksiin, joita nähtiin Helsingissä Aleksanterin teatterissa viidesti.

Tunnin mittainen esitys on suunniteltu etenkin alakouluikäisille, mutta tuottajien mukaan se sopii hyvin myös koko perheelle aikuisten ja lasten jatkokeskustelujenkin pohjaksi.

”Kuten viime vuodet ovat todistaneet, lasten journalismi on ottanut yhä tukevamman paikan Suomessa. Uusia ideoita riittää varmasti myös tulevaisuuteen”, Andersson lupaa.