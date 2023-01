Ennakkoarvioiden mukaan parhaan elokuvan Oscar-palkinnoista kisaa ennätysmäärä jatko-osia.

Elokuva-alan Oscar-ehdokkaat julkaistaan tiistaina kello 15.30 alkavassa tilaisuudessa. HS näyttää tapahtumasta suoraa lähetystä noin kello 15.15 alkaen.

Ennakkoarvioiden mukaan parhaan elokuvan palkinnosta kisaa todennäköisesti useampi jatko-osa kuin kertaakaan aiemmin. Ehdokkuuksia on povattu ainakin Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water ja Black Panther: Wakanda Forever -elokuville.

Lipputuloilla mitattuna mainitut elokuvat ovat olleet menestyksiä. Avatarin jatko-osa on koonnut jo yli kahden miljardin dollarin, uusi Top Gun -elokuva lähes 1,5 miljardin dollarin ja Black Pantherin jatko-osa yli 800 miljoonan dollarin lipputulot.

Aiempi ennätys menee rikki, mikäli ehdolle pääsee kaksi jatko-osaa. Vuosien varrella Oscar-ehdokkaina on ollut yhteensä kahdeksan jatko-osaa, mutta yhtenäkään aiempana vuonna ehdolle ei ole yltänyt kerralla kuin yksi jatko-osa.

Ennakkoveikkauksissa ehdokkuuksia on soviteltu myös muun muassa elokuville Everything Everywhere All At Once, The Banshees of Inisherin, The Fabelmans ja Elvis. The Fabelmans voitti toissa viikolla parhaan draamaelokuvan Golden Globe -palkinnon ja The Banshees of Inisherin parhaan musikaali- tai komediaelokuvan Golden Globen.

Oscar-palkinnot jaetaan Suomen aikaa maanantaina 13. maaliskuuta.