Family in Music on suomalainen musiikkialan kasvuyritys, jolle valtion Business Finland on myöntänyt rahoitusta liki neljä miljoonaa euroa. Musiikkialan ammattilaisten keskuudessa yhtiön toiminnasta vallitsee epätietoisuus.

Suomen musiikkialan ammattilaisten keskuudessa vallitsee epätietoisuutta kasvuyrityksen Family in Musicin toiminnasta.

Muusikko Miikka Koivisto sanoo pitävänsä yritystä ”vedätyksenä”. Hänen mielestään on epäselvää, mitä Business Finlandin palkitsema ja miljoonien eurojen rahoituksen kerännyt yritys oikeastaan tekee ja mitä rahoilla on tarkoitus saada aikaan.

Koivisto julkaisi sunnuntaina Instagramissa aiheesta päivityksen, joka hänen mukaansa herätti laajalti keskustelua. Musiikkialan ammattilaisten keskuudessa vaikutti hänen mukaansa vallitsevan yhteisymmärrys siitä, ettei yhtiön toiminnasta ole alalla selvää käsitystä.

”Kukaan ei oikein tiedä, mistä on kyse”, Koivisto sanoo.

Eniten asiassa risoo häntä se, että startup on onnistunut haalimaan merkittävän rahoituksen ”aika mystisin perustein”.

”Musiikkialan ammattilaisten elämä on tällä hetkellä hyvin niukkaa.”

Family in Musicin toimitusjohtajan Juka Hynysen mukaan yhtiö rakentaa kansainvälistä musiikkiuran hallinnoinnin alustaa.

Alustan tarkoituksena on tarjota esimerkiksi verkostoitumiseen sekä musiikin julkaisutoimintaan liittyviä palveluita uransa alussa oleville artisteille. Julkaisutoiminnan ja verkostoitumisen lisäksi alustalla voi opiskella uraan, toimialaan ja esimerkiksi tekijänoikeuksiin liittyviä käytäntöjä, Hynynen kertoo.

Tällä hetkellä selaimessa toimiva alusta on Hynysen mukaan niin kutsutussa beta-freemium vaiheessa. Sinne voi kirjautua ilmaiseksi. Kehitteillä on myös maksullinen premium-versio ja mobiilistrategia kännykkäsovellusta varten.

Käyttäjiä palvelussa on tätä nykyä Hynysen mukaan noin 5 500, ja yhtiö työllistää noin 15 työntekijää, joista osa on konsulttisopimuksella toimivia kansainvälisiä työntekijöitä. Yritys on perustettu vuonna 2019.

Hynynen arvelee, että Suomen musiikkialan tietämättömyys Family in Musicin toiminnasta liittyy markkinoinnin ja viestinnän ongelmiin.

”Emme ole markkinoinnissa ja tiedotuksessa onnistuneet Suomessa toivotulla tavalla. Kansainvälisessä musiikkialan mediassa olemme saaneet merkittävää näkyvyyttä vuonna 2022. Toki kohdemarkkinamme on myös kansainvälinen. Tuote on englanninkielinen ja käyttäjistä suurin osa, lähes 50 prosenttia, tulee nyt Iso-Britanniasta. Suomalaisia käyttäjiä on noin 15 prosenttia. Kohdemarkkinana Suomi on pieni, ja meidän ensisijaiset toimintayhteistyömme on tehty ennemmin kansainväliselle kentälle kuin Suomeen.”

Valtion Business Finland, joka tarjoaa yrityksille muun muassa kansainvälistymis- ja rahoituspalveluita, on tietokantansa mukaan myöntänyt Family in Musicille lähes neljä miljoonaa euroa rahoitusta vuosina 2019 ja 2020. Tästä rahoituksesta 98,6 prosenttia on Hynysen mukaan erilaisia tuotekehityslainoja ja avustuksia 55 000 euroa.

Vuonna 2020 Family in Music voitti Business Finlandin kasvumoottorikilpailutuksen ensimmäisenä luovan alan yrityksenä.

Business Finland nimittää ”kasvumoottoreiksi” hankkeita, jotka tähtäävät vähintään miljardin euron liiketoimintaan. Business Finland myöntää kasvumoottorikilpailutuksen voittaneelle yritykselle pääomalainan, jonka turvin yhtiö voi kehittää liiketoimintaansa.

Vuonna 2021 Family in Musicin liikevaihto oli noin 1,1 miljoonaa euroa, liiketulos 220 000 euroa ja tilikauden tulos 10 000 euroa.

Family in Musicin ideana on tarjota erilaisten palveluiden avulla artistien ja yleisön väliin vaihtoehtoinen kanava suurten kansainvälisten levy-yhtiöiden sijaan.

Itsenäisten suomalaisten levy-yhtiöiden etujärjestö Indieco ei ole tehnyt yhteistyötä Family in Musicin kanssa, eikä järjestö halua ottaa kantaa Family in Musicin toimintaan.

Itsenäisen kotimaisen Ranka kustannuksen perustaja ja toimitusjohtaja Riku Pääkkönen pitää Family in Musicin liikeideaa vaikeana.

Ranka kustannuksen tunnetuimpia artisteja ovat Blind Channel ja Cyan Kicks.

Pääkkösen mielestä musiikin digitaalisten musiikkipalveluiden markkinat on jaettu nykyisten toimijoiden kesken jo kymmenen vuotta sitten. Myös Distrokidin ja Tunecoren kaltaiset digitaaliset jakelijat, jotka välittävät omakustanneartistien ja pienten levy-yhtiöiden musiikkia Spotifyhin ja muihin suoratoistopalveluihin, ovat ottaneet osuutensa markkinoista.

”Näiden väliin pääsee ainoastaan yritysostoilla, ja silloin hinta voi olla satoja miljoonia”, Pääkkönen sanoo.

Hänen kokemuksensa mukaan erilaiset digitaaliset verkostot eivät ole muuttaneet musiikin vientiä olennaisesti.

”Me ollaan Suomessa syrjässä ja siitä on haittaa. Musiikin sisällössä meillä voi olla joku omaperäinen kulma, mutta sen lisäksi tarvitaan fyysisiä tapaamisia, joilla rakennetaan henkilökohtaista luottamusta.”

Pääkkönen onkin huolissaan siitä, että suuret julkiset investoinnit epävarmoihin hankkeisiin voivat vaarantaa nykyisen musiikkivientijärjestelmän rahoituksen.

”Music Finlandin vuodessa jakaman 400 000 euron vientituen rahoituskin on aina työn takana. Siinä kuitenkin tuetaan konkreettista toimintaa.”