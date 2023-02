Mari Laurila-Lili asettui Helsingin, Pariisin ja Lontoon jälkeen asumaan Nizzaan. ”Siellä on kaupunkia ja maaseutua, ja ilmasto on suosiollinen ja miellyttävä. Nizzassa on vain 350 000 asukasta, joten välimatkat ovat lyhyitä eikä metrossa joudu olemaan koko päivää mennäkseen paikasta toiseen.”