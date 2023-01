Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Elokuva

Uuden Avatar-elokuvan lipputulot ylittivät kahden miljardin dollarin rajan

Avatar: The Way of Water on kuudes kahden miljardin dollarin lipputulot tehnyt elokuva.

