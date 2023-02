Red Nose Companyn uutuus etsii valaistumista oppaanaan Hermann Hessen Siddharta.

Mieletön, Red Nose Companyn ennakkoesitys Kanneltalossa 31.1. Käsikirjoitus työryhmä, ohjaus Niina Sillanpää. ★★★★

Teatteriklovnerian yksi perussääntö on, että se on hauskaa koska se on totta.

Klovniteatteri Red Nose Companyn uudelleentulkinnat klassikkoteoksista ovat olleet paitsi hulvattomia, myös tarkkanäköisiä. Klovnin vino ja samalla vilpitön katse paljastaa klassikoiden syvät pohjavirrat ja niiden yhteyden tähän päivään.

Viime syksynä Red Nose Companyn perustajajäsenet Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen saivat valtion tiedonjulkistamispalkinnon Aleksis Kivi -esityksestään. Vasaman ja Ruuskasen klovnihahmot Mike ja Zin ovat uudelleentulkinneet myös muun muassa Ilmari Kiannon Punaisen viivan, Miguel de Cervantesin Don Quijoten ja Mary Shelleyn Frankensteinin.

Toinen teatterin klovniduo on vallan kysymyksiä esityksissään pohtinut Babylon (Minna Puolanto) ja Ré (Hanna Seppä).

Nyt Red Nose Clubissa esittäytyy uusi klovnikaksikko, Amira Khalifan Secret ja Nora Raikamon Tiktak. Ja koska musiikki on olennaisessa osassa Red Nose Companyn esityksiä, klovnien rinnalla lavalla musisoi Suurlähettiläistä tuttu Jussu Pöyhönen.

Mieletön etsii valaistumista oppaanaan Hermann Hessen filosofinen teos Siddharta (1922).

Kaunis ei ehkä ole ensimmäinen sana, joka assosioituu teatteriklovneriaan, mutta Mieletöntä se kuvaa. Jussu Pöyhösen äänimaailma ja musiikki, osa esitystä varten sävellettyä, osa omaa vanhempaa soolotuotantoa, sekä Juha Tuiskun valosuunnittelu luovat lavalle vangitsevan maailman. Khalifa ja Raikamo myös laulavat mainiosti.

Yhä mielettömämmäksi menneessä maailmassa rauhoittumista kaipaava perheenäiti Tiktak ja meditoiva psykoterapeutti Secret tutkivat brahmaanipapin pojan Siddhartan polkua tämän valaistumisen etsinnässä.

Esitys käy kronologisesti läpi Hessen teoksen. Tarinan tunteminen ei ole välttämätöntä, käsiohjelma piirtää Siddhartan matkan ääriviivat ja esitys selittää ajoittain turhankin juurta jaksain esimerkiksi buddhalaisuuden peruskäsitteitä. Reitiltä eksyminen ei siis ole vaarana, eikä esitys ole vaikea: sitä voisi hyvin suositella vaikkapa teini-ikäisille.

Nora Raikamon esittämän Tiktakin hahmon kautta teoksessa on mukana Hessen kritiikkiä erilaisia ideologioita kohtaan.

Henkisyyden ja mielettömyyden keskeltä mielekkyyden etsimisen teemat osuvat tähän päivään. Hessen teoksen kritiikki ideologioita ja opinkappaleita kohtaan on mukana teoksessa erityisesti Tiktakin hahmon kautta. Kaikkien jalat ja mieli eivät vain taivu meditaatioon.

Aivoaaltojen taajuuksista luennoiva Secret on duon vastaanottavampi osapuoli. Klovnikaksikon yhteispelin vahvuus onkin vastakkaisuuksissa: Khalifan Secret on herkkä, Raikamon Tiktak rehevän fyysinen.

Klovnit ottavat yleisön mukaan henkistymisen matkalle, tavoitteena ei ole enempää eikä vähempää kuin koko porukan valaistuminen, tai ainakin pienenpieni katharsis. Yleisökontakti on olennainen osa klovniesityksiä ja Mielettömässä se onnistuu hyvin olematta tungetteleva.

Esityksen keskeiseksi elementiksi nousee historian itseään toistavuus.

Klovnit huomaavat tarpovansa ympyrää etsinnässään – olisiko parempi keskittyä läsnäoloon ja lähimmäisenrakkauteen?

Mieletön jättää katsojaan seesteisen olon, tuntuu että esitys on hoitanut yleisöään myötätuntoisella katseellaan.